Lowongan Kerja Gila! Main Lawan Cristiano Ronaldo Di Liga Pro Saudi, Gaji Tembus Rp19,8 Miliar Per Tahun!

Lowongan tersebut dapat ditemukan di laman pencari kerja Spanyol, Futboljobs, yang mengiklankan peran gelandang bertahan dengan pengalaman relevan. Selain itu, gaji yang tercantum mencapai £875.000 per tahun, meski tidak ada nama tim spesifik yang disebutkan.

Pemberi kerja pada postingan itu ditampilkan sebagai Liga Pro Saudi, sementara logonya dapat dilihat di laman pekerjaan bersama dengan tuntutan bagi calon pelamar. Mereka yang berharap mendapatkan peran tersebut harus memiliki pengalaman bermain di liga dengan level yang sama atau lebih tinggi dari Liga Pro Saudi.

Selain itu, pelamar perlu mengirimkan CV atau tautan Transfermarkt, video highlight terbaru, dan harus berstatus pemain bebas transfer (free agent). Terlebih lagi, pemain harus memiliki agen yang memegang 100 persen hak pemain, bukan kepemilikan terbagi. Kisaran gaji yang terdaftar adalah antara £522.000 dan £875.000 per tahun, dan kemungkinan besar bergantung pada pengalaman.