Lowongan Kerja Gila! Main Lawan Cristiano Ronaldo Di Liga Pro Saudi, Gaji Tembus Rp19,8 Miliar Per Tahun!
Pelamar Bisa Kantongi Gaji £875.000 (Rp19,8 Miliar) per Tahun
Lowongan tersebut dapat ditemukan di laman pencari kerja Spanyol, Futboljobs, yang mengiklankan peran gelandang bertahan dengan pengalaman relevan. Selain itu, gaji yang tercantum mencapai £875.000 per tahun, meski tidak ada nama tim spesifik yang disebutkan.
Pemberi kerja pada postingan itu ditampilkan sebagai Liga Pro Saudi, sementara logonya dapat dilihat di laman pekerjaan bersama dengan tuntutan bagi calon pelamar. Mereka yang berharap mendapatkan peran tersebut harus memiliki pengalaman bermain di liga dengan level yang sama atau lebih tinggi dari Liga Pro Saudi.
Selain itu, pelamar perlu mengirimkan CV atau tautan Transfermarkt, video highlight terbaru, dan harus berstatus pemain bebas transfer (free agent). Terlebih lagi, pemain harus memiliki agen yang memegang 100 persen hak pemain, bukan kepemilikan terbagi. Kisaran gaji yang terdaftar adalah antara £522.000 dan £875.000 per tahun, dan kemungkinan besar bergantung pada pengalaman.
£1,5 Miliar Dihabiskan untuk Bintang Eropa Sejak 2023
Pelamar yang berhasil akan memiliki kesempatan untuk menghadapi bintang-bintang Liga Pro Saudi yang termasyhur seperti Ronaldo (Al-Nassr), Mane, Mahrez, dan Karim Benzema. Namun, pelamar juga bisa saja menjadi rekan setim salah satu dari mereka, sebagaimana klub yang mencari gelandang tengah tersebut belum terdaftar.
Bisa jadi klub itu adalah Al-Ittihad, yang diperkirakan akan menjual gelandang legendaris Prancis, N'Golo Kante. Mantan pemain Chelsea itu, yang diperkirakan akan pindah ke Fenerbahce bulan ini, telah dikaitkan dengan kepulangan ke Liga Primer, di mana West Ham dan Everton dikabarkan berminat pada pemain berusia 34 tahun itu.
Liga itu sendiri terbukti menjadi sarang talenta-talenta ternama sejak 2023 dengan total £1,5 miliar dihabiskan untuk pemain selama dua tahun terakhir demi membawa pemain seperti Ronaldo, Kante, dan Benzema ke Timur Tengah. Hal ini membantu menaikkan profil Liga Pro Saudi dan menghasilkan lebih banyak minat pada liga itu sendiri.
Ronaldo Masih Jadi Wajah Utama Liga Pro Saudi
Ronaldo tetap menjadi bintang utama Liga Pro Saudi setelah baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun yang menguntungkan dengan Al-Nassr, sekalipun akan berusia 41 tahun bulan depan. Kesepakatan itu sendiri bernilai £492 juta yang menakjubkan selama durasi kontrak, menjadikannya salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah olahraga.
Ronaldo dilaporkan memperoleh bonus tanda tangan £24,5 juta dari kesepakatan baru tersebut, yang akan naik menjadi £38 juta jika ia memicu tahun kedua kontrak. Kapten Portugal itu mencetak gol liga ke-16 musim ini saat Al-Nassr meraih kemenangan 2-1 di kandang Damac FC pada Rabu malam.
Abdulrahman Ghareeb mencetak gol pembuka untuk tim asuhan Jorge Jesus sebelum Ronaldo menggandakan keunggulan mereka tak lama setelah jeda. Bek Maroko Jamal Harkass memperkecil ketertinggalan di pertengahan babak kedua tetapi Al-Nassr bertahan untuk mencatatkan kemenangan liga berturut-turut.
Al-Hilal Pimpin Klasemen Liga Pro Saudi
Al-Nassr mengalami performa yang menguji dalam beberapa pekan terakhir setelah gagal menang dalam empat pertandingan liga sebelum kemenangan 3-2 atas Al-Shabab di akhir pekan. Kemenangan liga berturut-turut telah membuat Al-Nassr menutup celah di puncak klasemen Liga Pro Saudi menjadi hanya satu poin.
Namun, pemimpin liga Al-Hilal, yang baru akan beraksi pada hari Kamis saat menghadapi Al-Fayha, sekarang memiliki dua pertandingan tunda atas Al-Nassr dan Al-Ahli; kedua tim tersebut terkunci dengan 37 poin di posisi kedua dan ketiga.
Sementara itu, gol Ronaldo di tengah pekan membawa ikon Portugal itu unggul dua gol dalam perburuan Sepatu Emas Liga Pro Saudi. Pemain internasional Inggris Ivan Toney membuntuti Ronaldo dengan 14 gol, setelah mencetak sembilan gol dalam enam pertandingan terakhirnya, termasuk hat-trick dalam kemenangan 4-1 atas Al Khaleej pada hari Selasa.
