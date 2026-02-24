Getty/GOAL
Lothar Matthäus menyebut Harry Kane sebagai 'David Beckham kedua' dalam tanggapan kerasnya terhadap spekulasi transfer seputar striker Bayern Munich
Klausul pembebasan dalam kontrak Kane telah kadaluwarsa.
Kane memutuskan untuk meninggalkan Tottenham sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut demi meraih trofi besar. Ia telah mencapai tujuannya sambil tetap mempertahankan standar individu yang luar biasa - dengan 128 gol yang dicetak untuk Bayern dalam 132 penampilan.
Ia kini memburu lebih banyak trofi musim ini, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan akan memimpin Inggris dalam kampanye Piala Dunia musim panas ini sebagai kapten timnasnya - dengan sejarah baru yang akan tercipta bersama The Three Lions.
Dikabarkan bahwa klausul pelepasan yang ada dalam kontrak Kane kini telah kadaluwarsa - karena dia tersedia dengan harga £57 juta ($77 juta) - dan pembicaraan kontrak sedang dipersiapkan di Bavaria.
Beckham baru: Kane dikabarkan akan menandatangani kontrak baru dengan Bayern.
Legenda Bayern, Matthaus, yakin bahwa kesepakatan akan tercapai, seperti yang ia sampaikan dalam acara Sky90 – die Fußballdebatte: “Sekarang dia meraih gelar demi gelar, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya di Inggris. Jadi, saya tidak melihat alasan mengapa Harry Kane harus meninggalkan klub ini atau lingkungannya. Kontraknya akan diperpanjang. Saya yakin akan hal itu.”
Matthaus melanjutkan dengan peringatan ‘rumput tetangga tidak selalu lebih hijau’ kepada Kane: “Dia tahu apa yang dia miliki dalam pelatihnya (Vincent Kompany); dia membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya. Dia bermain dalam tim yang berfungsi dengan baik. Siapa yang tahu apakah dia akan bersinar di tempat lain? Siapa yang tahu apakah dia bisa bermain sebaik di sini di bawah Kompany?”
Bayern juga disarankan untuk melakukan segala upaya untuk mencegah Kane hengkang, karena dia telah menjadi mimpi pemasaran – dengan perbandingan antara kapten Inggris saat ini dan masa lalu yang tidak terlalu jauh.
Matthaus menambahkan tentang kesamaan Kane dengan legenda Manchester United dan Three Lions: “Dia adalah merek global, dia adalah Beckham kedua karena semua orang di dunia mengenalnya. Dia tidak memiliki musuh – tidak di Frankfurt, tidak di Dortmund.”
Bagaimana reaksi Kane terhadap rumor transfer Barcelona
Pendapat Matthaus didukung oleh Sami Khedira, mantan pemain internasional Jerman yang pernah menjuarai Piala Dunia, yang pernah bermain untuk Stuttgart dan Hertha Berlin selama kariernya. Gelandang mantan Real Madrid ini mengatakan sebagai bagian dari kampanye Real Club Legends milik Enterprise Rent-A-Car: “Dia bukan hanya seorang striker lagi, dia juga seorang nomor 10, dan terkadang dia bahkan bermain seperti bek tengah tambahan.
“Dia bukan yang termuda, bukan yang tercepat, tapi dia pemain paling krusial di tim [Bayern Munich]. Dia luar biasa, dan sayangnya… dia orang Inggris.”
Kane telah melihat seorang calon presiden Barcelona menyarankan bahwa raksasa Liga tersebut akan berusaha merekrutnya jika ada perubahan di jajaran direksi Camp Nou. Namun, penyerang berusia 32 tahun itu mengaku tidak mengetahui adanya minat dari Catalunya.
Kane menanggapi komentar mengejutkan tersebut dengan mengatakan: ”Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum mengatakan apa-apa kepada saya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian.”
Kane mengejar trofi dan rekor bersama Bayern.
Pembicaraan mengenai kontrak Kane akan terus berlanjut dalam beberapa minggu ke depan, namun Bayern bertekad untuk memastikan bahwa pembicaraan di masa depan tidak menjadi gangguan. Tim Kompany berupaya untuk mempertahankan gelar Bundesliga mereka, sementara kemajuan positif juga telah dicapai hingga babak 16 besar Liga Champions.
Di kancah domestik, Kane telah mencetak 28 gol di kasta tertinggi Jerman. Ia masih memiliki 11 pertandingan tersisa untuk mencoba memecahkan rekor musim tunggal Robert Lewandowski sebanyak 41 gol - dengan seorang penyerang nomor 9 yang tangguh di Allianz Arena berambisi untuk melampaui prestasi pendahulunya yang ikonik dalam peran tersebut.
