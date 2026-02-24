Lothar Matthäus menyebut Harry Kane sebagai 'David Beckham kedua' dalam tanggapan kerasnya terhadap spekulasi transfer seputar striker Bayern Munich

Legenda Bayern, Matthaus, yakin bahwa kesepakatan akan tercapai, seperti yang ia sampaikan dalam acara Sky90 – die Fußballdebatte: “Sekarang dia meraih gelar demi gelar, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya di Inggris. Jadi, saya tidak melihat alasan mengapa Harry Kane harus meninggalkan klub ini atau lingkungannya. Kontraknya akan diperpanjang. Saya yakin akan hal itu.”

Matthaus melanjutkan dengan peringatan ‘rumput tetangga tidak selalu lebih hijau’ kepada Kane: “Dia tahu apa yang dia miliki dalam pelatihnya (Vincent Kompany); dia membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya. Dia bermain dalam tim yang berfungsi dengan baik. Siapa yang tahu apakah dia akan bersinar di tempat lain? Siapa yang tahu apakah dia bisa bermain sebaik di sini di bawah Kompany?”

Bayern juga disarankan untuk melakukan segala upaya untuk mencegah Kane hengkang, karena dia telah menjadi mimpi pemasaran – dengan perbandingan antara kapten Inggris saat ini dan masa lalu yang tidak terlalu jauh.

Matthaus menambahkan tentang kesamaan Kane dengan legenda Manchester United dan Three Lions: “Dia adalah merek global, dia adalah Beckham kedua karena semua orang di dunia mengenalnya. Dia tidak memiliki musuh – tidak di Frankfurt, tidak di Dortmund.”