'London, aku datang!' - Agen memanaskan rumor liar Arsenal saat saga transfer bintang Real Madrid Vinicius Junior berlanjut

Saga transfer musim panas yang sudah berlangsung lama dan melibatkan Vinicius sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemain internasional Brasil itu resmi kembali bergabung dengan skuad Real Madrid pada Senin, dengan kembali menjalani latihan tim utama setelah menuntaskan masa libur panjangnya usai Piala Dunia.

Meski sudah kembali dengan selamat ke ibu kota Spanyol, masa depan jangka panjang sang superstar berusia 26 tahun itu masih sangat tidak pasti. Ia belum secara resmi menyetujui perpanjangan kontrak dengan raksasa Spanyol tersebut, dengan kontraknya saat ini dijadwalkan resmi berakhir pada 2027. Sementara itu, Arsenal memantau situasi sensitif ini dengan saksama. Ketertarikan mereka untuk mengamankan tanda tangan penyerang berbakat itu tampaknya meningkat pesat dari hari ke hari.







