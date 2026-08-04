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'London, aku datang!' - Agen memanaskan rumor liar Arsenal saat saga transfer bintang Real Madrid Vinicius Junior berlanjut
Vinicius kembali berlatih bersama Madrid
Saga transfer musim panas yang sudah berlangsung lama dan melibatkan Vinicius sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemain internasional Brasil itu resmi kembali bergabung dengan skuad Real Madrid pada Senin, dengan kembali menjalani latihan tim utama setelah menuntaskan masa libur panjangnya usai Piala Dunia.
Meski sudah kembali dengan selamat ke ibu kota Spanyol, masa depan jangka panjang sang superstar berusia 26 tahun itu masih sangat tidak pasti. Ia belum secara resmi menyetujui perpanjangan kontrak dengan raksasa Spanyol tersebut, dengan kontraknya saat ini dijadwalkan resmi berakhir pada 2027. Sementara itu, Arsenal memantau situasi sensitif ini dengan saksama. Ketertarikan mereka untuk mengamankan tanda tangan penyerang berbakat itu tampaknya meningkat pesat dari hari ke hari.
Bos Roc Nation memanaskan rumor London
Spekulasi sengit seputar kepindahan blockbuster ke Premier League makin memanas berkat Michael Yormark. Presiden Roc Nation, agensi ternama yang secara resmi mewakili Vinicius, memicu kehebohan besar di media sosial setibanya di Inggris.
Sesaat setelah mendarat di Bandara Heathrow, London, Yormark mengunggah pesan yang sangat mengundang tafsir dan langsung menarik perhatian dunia sepak bola. "London, here I come. Let's go!" tulis eksekutif tersebut langsung kepada para pengikutnya.
Terlepas dari alasan pribadi atau profesional sebenarnya di balik perjalanannya ke ibu kota Inggris, unggahan yang tepat waktu itu dianggap sangat signifikan. Ini muncul dalam situasi tegang ketika laporan demi laporan terus menempatkan pemain Brasil itu sebagai target transfer utama Arsenal.
Arteta menguraikan peran kunci untuk pemain sayap
Menurut Diario AS, manajer Arsenal Mikel Arteta sudah mengambil langkah langsung untuk mengamankan target utamanya. Bos Arsenal itu dikabarkan berbicara langsung dengan bintang Brasil tersebut untuk secara resmi menyampaikan minat besarnya.
Dalam pembicaraan pribadi mereka, Arteta dikabarkan menyampaikan niatnya dengan sangat jelas. Ia meyakinkan Vinicius bahwa dirinya akan dianggap sebagai bagian yang fundamental dan krusial dalam proyek olahraga ambisiusnya di London utara. Pengejaran agresif dari raksasa Inggris itu memberi tekanan besar kepada petinggi Madrid. Mereka kini harus menyikapi kebuntuan kontrak yang sangat rumit ini dengan hati-hati tanpa mengganggu ruang ganti.
- Getty Images
Tiga skenario untuk bintang baru Mourinho
Dengan waktu kurang dari sebulan sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup, Vinicius kini bekerja di bawah perintah ketat pelatih kepala baru Real Madrid Jose Mourinho. Keputusan final mengenai masa depannya diperkirakan akan tercapai dalam beberapa pekan ke depan.
Saat ini ada tiga skenario berbeda yang mungkin terjadi bagi penyerang berusia 26 tahun itu. Ia bisa akhirnya menyetujui perpanjangan kontrak bernilai besar, atau klub bisa menyetujui transfer segera untuk mencegahnya pergi secara gratis dalam waktu satu tahun.
Alternatifnya, situasi itu bisa tetap sama sekali tidak berubah. Dalam skenario terakhir tersebut, Vinicius hanya akan menghabiskan kontraknya yang ada saat ini dan pada akhirnya meninggalkan Santiago Bernabeu sebagai agen bebas yang sangat diminati pada Juni 2027.
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