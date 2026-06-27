Lobotka ke Juventus dan Gatti ke Napoli: seberapa benar kabar tersebut?

Apakah akan ada perubahan jika Federico Gatti dimasukkan ke dalam negosiasi? Yang pasti, De Laurentiis tetap tidak ingin memperkuat rival seperti Juventus. Di sisi lain, memang benar bahwa Gatti, kelahiran 1998, merupakan favorit direktur olahraga Napoli, sekaligus mantan pemain Juventus, Giovanni Manna, yang menjadi salah satu pendukung utamanya saat sang pemain pindah ke Turin dari Frosinone. Setelah empat tahun berseragam hitam-putih, dengan catatan 136 penampilan dan 11 gol, Gatti kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Juventus asuhan Giovanni Carnevali sedang mencari bek-bek baru, dengan Jhon Lucumì dan Tarik Muharemović berada di urutan teratas daftar incaran, sehingga kemungkinan besar setidaknya salah satu dari Gatti, Kelly, atau Bremer akan meninggalkan Turin. Gatti, yang kontraknya dengan Juventus akan berakhir pada 2030 dan dihargai 25 juta euro, tidak hanya disukai oleh Manna, tetapi juga sangat diminati oleh pelatih baru Napoli, Max Allegri, yang pernah melatih Gatti saat masih membela Juventus.







