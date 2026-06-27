Stanislav Lobotka ke Juventus dan Federico Gatti ke Napoli merupakan ide pertukaran yang kembali menjadi bahan perbincangan di bursa transfer saat ini. Lobotka, kelahiran 1994, kontraknya dengan Napoli akan berakhir pada 2027, dan klub milik Aurelio De Laurentiis akan berusaha meyakinkannya untuk tetap bertahan dengan memperpanjang kontraknya agar tidak kehilangan pemain tersebut secara gratis dalam setahun ke depan. Gelandang asal Slovakia ini terikat dengan Napoli melalui kontrak yang akan berakhir dengan opsi perpanjangan satu musim lagi, sementara klausul pelepasan sebesar 25 juta euro tetap berlaku, yang hanya berlaku untuk transfer ke luar negeri. Menurut laporan Corriere del Mezzogiorno, perpanjangan kontrak dengan penyesuaian gaji sudah siap, dan sang pemainlah yang akan memutuskan apakah akan tetap bertahan atau tidak.
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Lobotka ke Juventus dan Gatti ke Napoli: seberapa benar kabar tersebut?
SPALLETTI MEMPANGGIL LOBOTKA
Di Juventus, Luciano Spalletti telah menunjuk Lobotka sebagai prioritas untuk memperkuat lini tengah Bianconeri, dan itulah salah satu alasan mengapa Napoli telah bergerak cepat untuk mempertahankan gelandang pengaturserangan asal Slovakia tersebut dengan menawarinya perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027. Pelatih asal Toscana itu berupaya keras untuk membawanya ke Turin, meskipun manajemen Juventus belum mengajukan tawaran resmi kepada Napoli. Transaksi ini sangat sulit karena dua faktor: keinginan Napoli untuk mempertahankan sang pemain dan fakta bahwa klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang tercantum dalam kontrak pemain asal Slovakia tersebut tidak berlaku di Italia. Oleh karena itu, untuk mencoba mendatangkan pemain kelahiran 1994 ini ke tim asuhan Spalletti, Juventus harus menyiapkan dana tidak kurang dari 35 juta euro, selain juga meyakinkan sang gelandang agar bersedia bergabung.
APAKAH KUCING-KUCING ITU AKAN MENGUBAH NASIB LOBOTKA?
Apakah akan ada perubahan jika Federico Gatti dimasukkan ke dalam negosiasi? Yang pasti, De Laurentiis tetap tidak ingin memperkuat rival seperti Juventus. Di sisi lain, memang benar bahwa Gatti, kelahiran 1998, merupakan favorit direktur olahraga Napoli, sekaligus mantan pemain Juventus, Giovanni Manna, yang menjadi salah satu pendukung utamanya saat sang pemain pindah ke Turin dari Frosinone. Setelah empat tahun berseragam hitam-putih, dengan catatan 136 penampilan dan 11 gol, Gatti kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Juventus asuhan Giovanni Carnevali sedang mencari bek-bek baru, dengan Jhon Lucumì dan Tarik Muharemović berada di urutan teratas daftar incaran, sehingga kemungkinan besar setidaknya salah satu dari Gatti, Kelly, atau Bremer akan meninggalkan Turin. Gatti, yang kontraknya dengan Juventus akan berakhir pada 2030 dan dihargai 25 juta euro, tidak hanya disukai oleh Manna, tetapi juga sangat diminati oleh pelatih baru Napoli, Max Allegri, yang pernah melatih Gatti saat masih membela Juventus.