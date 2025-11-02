Sindir Para Penghina Liverpool, Virgil Van Dijk: Seolah Kami Kayak Mau Degradasi Saja!

Begitu mengkhawatirkannya penurunan performa Liverpool sehingga Van Dijk mengungkapkan awal bulan ini bahwa ia memanggil rapat pemain setelah kekalahan 2-1 melawan United. Namun, sejak itu pemain asal Belanda tersebut mengkritik reaksi terhadap apa yang merupakan periode sulit bagi klub, dengan mengatakan bahwa peliputan tersebut seperti tim yang sedang berjuang menghindari degradasi.

Berbicara kepada TNT Sports setelah kemenangan timnya atas Villa, Van Dijk mengatakan: "Yang saya perhatikan selama beberapa minggu terakhir terutama adalah ada banyak kebisingan yang tidak dapat Anda kendalikan dan yang harus kami hadapi sebagai tim.

"Beberapa pendapat tersebut benar-benar konyol. Tetapi Anda harus menghadapinya. Itu adalah kebisingan luar yang dapat mempengaruhi pemain tertentu, kelompok kami. Ini tentang tetap bersama.

"Kami tidak bermain di lapangan untuk kalah, kami tidak bermain untuk kecewa setelah pertandingan atau membuat fans kecewa pulang ke rumah, kami ingin bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Tetapi tidak ada jaminan. Anda bermain di Liga Premier, level tertinggi, di liga terbesar di dunia, dan sulit untuk tetap tenang tetapi Anda harus melakukannya jika Anda ingin kembali ke tempat kami ingin berada. Itu di sana atas. Tetapi itu adalah sesuatu untuk dilihat nanti di musim ini.

"Sekarang saatnya untuk terus bekerja, jangan terlalu bangga, jangan terlalu kecewa.

"Kami hidup di dunia sekarang, bagi para pemain sepak bola setidaknya, karena itu satu-satunya hal yang bisa saya bicarakan, di mana setiap orang bisa memiliki pendapat mereka di begitu banyak platform dan semua orang lebih tahu. Kami harus mencoba menjauh dari itu dan fokus pada kerja keras yang telah kami lakukan.

"Musim lalu kami tidak mendengar banyak hal negatif. Semuanya seperti matahari cerah dan pelangi di mana-mana. Sekarang terdengar seperti, oleh dunia luar, kami akan berjuang di zona degradasi, jadi begitulah cara kerjanya di dunia."