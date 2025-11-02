Getty Images Sport
Sindir Para Penghina Liverpool, Virgil Van Dijk: Seolah Kami Kayak Mau Degradasi Saja!
Salah dan Gravenberch bantu Liverpool akhiri rentetan kekalahan
Liverpool kembali ke jalur kemenangan saat mereka mengalahkan Villa asuhan Unai Emery 2-0 pada Sabtu malam. Gol-gol dari Mohamed Salah dan Ryan Gravenberch membantu tim Arne Slot bernapas lega setelah delapan pertandingan sulit di mana mereka juga menderita kekalahan melawan Galatasaray dan Palace di Liga Champions dan Carabao Cup masing-masing.
- AFP
Van Dijk membalas liputan tentang penurunan performa The Reds
Begitu mengkhawatirkannya penurunan performa Liverpool sehingga Van Dijk mengungkapkan awal bulan ini bahwa ia memanggil rapat pemain setelah kekalahan 2-1 melawan United. Namun, sejak itu pemain asal Belanda tersebut mengkritik reaksi terhadap apa yang merupakan periode sulit bagi klub, dengan mengatakan bahwa peliputan tersebut seperti tim yang sedang berjuang menghindari degradasi.
Berbicara kepada TNT Sports setelah kemenangan timnya atas Villa, Van Dijk mengatakan: "Yang saya perhatikan selama beberapa minggu terakhir terutama adalah ada banyak kebisingan yang tidak dapat Anda kendalikan dan yang harus kami hadapi sebagai tim.
"Beberapa pendapat tersebut benar-benar konyol. Tetapi Anda harus menghadapinya. Itu adalah kebisingan luar yang dapat mempengaruhi pemain tertentu, kelompok kami. Ini tentang tetap bersama.
"Kami tidak bermain di lapangan untuk kalah, kami tidak bermain untuk kecewa setelah pertandingan atau membuat fans kecewa pulang ke rumah, kami ingin bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Tetapi tidak ada jaminan. Anda bermain di Liga Premier, level tertinggi, di liga terbesar di dunia, dan sulit untuk tetap tenang tetapi Anda harus melakukannya jika Anda ingin kembali ke tempat kami ingin berada. Itu di sana atas. Tetapi itu adalah sesuatu untuk dilihat nanti di musim ini.
"Sekarang saatnya untuk terus bekerja, jangan terlalu bangga, jangan terlalu kecewa.
"Kami hidup di dunia sekarang, bagi para pemain sepak bola setidaknya, karena itu satu-satunya hal yang bisa saya bicarakan, di mana setiap orang bisa memiliki pendapat mereka di begitu banyak platform dan semua orang lebih tahu. Kami harus mencoba menjauh dari itu dan fokus pada kerja keras yang telah kami lakukan.
"Musim lalu kami tidak mendengar banyak hal negatif. Semuanya seperti matahari cerah dan pelangi di mana-mana. Sekarang terdengar seperti, oleh dunia luar, kami akan berjuang di zona degradasi, jadi begitulah cara kerjanya di dunia."
Bos Liverpool Slot memuji pendukung karena tetap setia dengan tim
Menyadari bahwa baik dirinya maupun para pemainnya terguncang oleh ketidakstabilan yang baru-baru ini terjadi, bos Liverpool Slot ingin memberi penghormatan kepada para pendukung Anfield karena mendukung tim ketika mereka sangat membutuhkannya melawan Villa.
Ketika ditanya seberapa besar dukungan para suporter saat melawan Villa, Slot berkata: "Banyak, tentu saja. Terutama karena itu terjadi pada skor 0-0, jadi bukan ketika Anda memimpin dan bukan ketika Anda berada di puncak liga tetapi ketika Anda dalam situasi sulit sebagai klub, sebagai tim dan karena saya jelas bagian dari itu, ini juga situasi sulit bagi saya.
"Dan kemudian untuk mendapatkan dukungan yang didapat para pemain tetapi juga yang saya dapatkan, itu adalah sesuatu yang membuat klub ini istimewa, saya pikir. Mereka tidak melupakan jika Anda telah menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa dan mereka membantu Anda terutama jika keadaan sedang sulit.
"Dan itulah yang terjadi beberapa minggu terakhir, keadaan sulit, kami tidak menang, omong-omong, kami kalah. Dan jadi mereka merasa para pemain, mungkin bahkan saya, membutuhkan sedikit dukungan dan itulah yang Anda dapatkan dari para penggemar ini.”
- Getty Images Sport
Alexander-Arnold dan Alonso kembali ke Anfield pada hari Selasa
Liverpool ingin membangun kemenangan mereka atas Villa ketika mereka menjamu Real Madrid dalam pertandingan Liga Champions yang menggugah selera pada hari Selasa. Pertandingan ini akan menyaksikan mantan bek Trent Alexander-Arnold kembali ke Merseyside untuk pertama kalinya setelah beralih ke raksasa Spanyol pada musim panas. Bos Real, Xabi Alonso - yang mewakili The Reds sebagai pemain antara 2004 dan 2009 - juga menghadapi reuni dengan mantan klubnya.
Iklan