Ternyata, Bek Liverpool Virgil Van Dijk Sempat Hubungi Real Madrid Untuk Minta Diboyong!
Van Dijk ingin bermain untuk Real Madrid
Menurut laporan AS, Real Madrid ragu merekrut Virgil van Dijk karena faktor usia dan riwayat cedera ACL serius yang dialaminya pada 2020. Meski sudah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Liverpool musim lalu, bek asal Belanda itu tetap ingin mencoba peruntungan di Santiago Bernabeu dan menawarkan jasanya kepada Los Blancos lewat agennya.
Van Dijk bahkan menolak sejumlah pendekatan dari klub lain demi membuka peluang ke Real Madrid, termasuk tawaran bernilai fantastis dari klub Arab Saudi Al-Hilal. Namun pada akhirnya, Real Madrid memilih fokus pada rencana jangka panjang dan mendatangkan Dean Huijsen dari Bournemouth sebagai bagian dari regenerasi lini belakang mereka. Setelah peluang ke Madrid tertutup, Van Dijk akhirnya menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun bersama Liverpool.
Karier gemilang Van Dijk di Liverpool
Van Dijk bergabung dengan Liverpool dari Southampton pada Januari 2018 dengan biaya yang saat itu menjadi rekor dunia untuk seorang bek. Sejak itu, ia telah tampil dalam 334 pertandingan dan mencetak 30 gol untuk The Reds. Di bawah asuhan Jurgen Klopp dan kini Arne Slot, ia menjadi pilar utama kesuksesan Liverpool dengan raihan dua gelar Liga Primer Inggris, satu Liga Champions, satu Piala FA, serta trofi-trofi lainnya.
Lebih dari sekadar trofi, Van Dijk dianggap merevolusi peran bek modern dengan konsistensi, pemosisian, dan kemampuan membaca permainan. Secara individu, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik UEFA 2018/19 dan finis di posisi kedua di Ballon d’Or 2019 di bawah Lionel Messi, bukti betapa besar kontribusinya dalam mengangkat Liverpool kembali ke puncak sepakbola Eropa.
Liverpool terseok-seok, Van Dijk dikritik
Meski berhasil mempertahankan Van Dijk dan belanja gila-gilaan di bursa transfer musim panas, Liverpool justru kesulitan menjaga konsistensi musim ini. The Reds sempat membuka musim dengan tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi, namun performa mereka kemudian merosot tajam.
Rentetan enam kekalahan dari tujuh laga—termasuk empat kali beruntun dari Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, dan Manchester United—menimbulkan kekhawatiran soal keseimbangan dan ketahanan lini belakang.
Kritik pun dilayangkan ke arah Van Dijk, terutama dari legenda Manchester United, Wayne Rooney, yang menyoroti kepemimpinannya. “Virgil van Dijk dan Mohamed Salah memang sudah meneken kontrak baru, tapi saya tidak melihat mereka benar-benar memimpin tim musim ini,” ujar Rooney. “Menurut saya bahasa tubuh menyimpan banyak informasi, dan bahasa tubuh mereka berbeda. Mereka adalah dua pemain terbaik di tim itu, dan kalau bahasa tubuh mereka tidak benar, itu berdampak ke semua orang.”
Sementara itu, Real Madrid tengah berada di puncak performa. Pasukan Xabi Alonso memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan lima poin atas Barcelona setelah kemenangan 2-1 di El Clasico. Los Blancos hanya kalah sekali di semua kompetisi musim ini, dan kesuksesan mereka ditopang oleh lini pertahanan kokoh yang baru kebobolan 10 gol di liga. Huijsen menjadi bagian penting dari stabilitas itu, memperkuat tembok belakang yang sudah solid.
Liverpool bungkam Real Madrid
Setidaknya, begitulah narasi sebelum Liverpool menjamu Real Madrid di Liga Champions, Kamis (5/11) dini hari WIB tadi. Pada akhirnya, Van Dijk yang tertawa paling akhir, setelah memimpin rekan-rekannya membungkam Kylian Mbappe cs di Anfield dan keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 berkat gol semata wayang Alexis Mac Allister.
