Ternyata, Bek Liverpool Virgil Van Dijk Sempat Hubungi Real Madrid Untuk Minta Diboyong!

Meski berhasil mempertahankan Van Dijk dan belanja gila-gilaan di bursa transfer musim panas, Liverpool justru kesulitan menjaga konsistensi musim ini. The Reds sempat membuka musim dengan tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi, namun performa mereka kemudian merosot tajam.

Rentetan enam kekalahan dari tujuh laga—termasuk empat kali beruntun dari Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, dan Manchester United—menimbulkan kekhawatiran soal keseimbangan dan ketahanan lini belakang.

Kritik pun dilayangkan ke arah Van Dijk, terutama dari legenda Manchester United, Wayne Rooney, yang menyoroti kepemimpinannya. “Virgil van Dijk dan Mohamed Salah memang sudah meneken kontrak baru, tapi saya tidak melihat mereka benar-benar memimpin tim musim ini,” ujar Rooney. “Menurut saya bahasa tubuh menyimpan banyak informasi, dan bahasa tubuh mereka berbeda. Mereka adalah dua pemain terbaik di tim itu, dan kalau bahasa tubuh mereka tidak benar, itu berdampak ke semua orang.”

Sementara itu, Real Madrid tengah berada di puncak performa. Pasukan Xabi Alonso memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan lima poin atas Barcelona setelah kemenangan 2-1 di El Clasico. Los Blancos hanya kalah sekali di semua kompetisi musim ini, dan kesuksesan mereka ditopang oleh lini pertahanan kokoh yang baru kebobolan 10 gol di liga. Huijsen menjadi bagian penting dari stabilitas itu, memperkuat tembok belakang yang sudah solid.