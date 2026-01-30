Bek Liverpool Virgil Van Dijk Jadi Pemain Pertama & SATU-SATUNYA Yang Pernah Ukir Rekor Fantastis Ini Di Liga Champions Usai Bantai Qarabag 6-0

Liverpool masih berpeluang menambah kekuatan di bursa transfer yang akan ditutup pada 2 Februari waktu setempat, terutama untuk menjaga daya saing di berbagai kompetisi.

Saat ditanya soal kemungkinan merekrut pemain baru, terlebih setelah Jeremie Frimpong mengalami cedera, Slot menjelaskan: "Kami selalu membuat keputusan yang, setidaknya, menurut kami adalah keputusan cerdas. Jadi, kami tidak hanya melihat jangka pendek, kami juga melihat jangka panjang, jangka lebih panjang. Itulah sebabnya kami juga merekrut pemain muda, pemain yang sangat bagus tetapi muda dan masih bisa berkembang."

"Sekarang kita bisa melihat perkembangan itu dalam beberapa pemain. Ini tergantung pada apakah ada pemain yang tersedia yang menurut kami dapat membantu kami? Jika ada, apakah kami mampu membelinya? Dan apakah bermanfaat untuk masa depan jangka panjang karena pemain kami juga akan kembali dari cedera?"

Liverpool, yang turun ke peringkat enam di klasemen Liga Inggris, akan kembali beraksi di kancah domestik, Minggu (1/2) dini hari WIB, dengan menjamu Newcastle United.