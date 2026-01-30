Getty
Bek Liverpool Virgil Van Dijk Jadi Pemain Pertama & SATU-SATUNYA Yang Pernah Ukir Rekor Fantastis Ini Di Liga Champions Usai Bantai Qarabag 6-0
Liverpool berpesta gol melawan Qarabag di Anfield
Liverpool tampil dominan dengan lima pencetak gol berbeda saat melibas Qarabag 6-0 di Anfield, Kamis (29/1). Virgil van Dijk memang tidak mencatatkan namanya di papan skor, tetapi perannya sangat vital dalam terciptanya gol The Reds.
Sang kapten tentu akan senang berhasil mendapat clean sheet, terlebih mengingat konsistensi pertahanan Liverpool yang pasang-surut sepanjang musim 2025/26.
Namun, kebebasan menyerang yang dimiliki Liverpool melawan Qarabag membuat hampir semua pemain mampu memberi dampak di area lawan. Di sinilah Van Dijk menorehkan sejarah, menjadi bek tengah pertama yang mencatatkan hat-trick assist dalam satu pertandingan Liga Champions.
Van Dijk mencetak sejarah Liga Champions
Kapten karismatik Liverpool itu membuka kontribusinya dengan sundulan yang mengarahkan bola ke Alexis Mac Allister, yang kemudian mencetak gol pembuka dalam 15 menit pertama.
Assist kedua lahir dari umpan panjang akurat Van Dijk yang membelah pertahanan Qarabag dan memberi Hugo Ekitike kesempatan mencetak gol pada menit ke-57. Sementara itu, Federico Chiesa menerima umpan matang dari sang bek tengah untuk menutup pesta gol Liverpool di menit terakhir laga.
Dengan performa tersebut, Van Dijk kini memiliki lima kontribusi gol untuk Liverpool di Liga Champions musim ini. Hanya Dominik Szoboszlai (delapan) yang mencatatkan kontribusi lebih banyak untuk skuad Arne Slot.
Liverpool melenggangg ke 16 besar Liga Champions
Liverpool memastikan langkah mulus ke babak 16 besar Liga Champions setelah finis di peringkat ketiga fase liga. Meski sempat goyah, The Reds tetap melaju tanpa harus melewati fase play-off.
Arne Slot mengaku puas dengan pencapaian timnya. Ia mengatakan: “Inilah yang diinginkan di Liga Champions, finis di delapan besar. Anda jadi melewati satu putaran karenanya, dan kadang Anda bisa berhadapan dengan tim yang sangat berat di putaran seperti itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh calon-calon lawan kami."
“Jadi kami senang bisa langsung ke 16 besar, terutama mengingat baru dua tahun lalu kami bermain di Liga Europa dan kami tersingkir di perempat-final melawan Atalanta."
“Sekarang sudah dua musim berturut-turut, lolos langsung ke 16 besar dan musim lalu kami masih sangat lapar untuk mencapai lebih. Kami juga pasti akan tetap lapar untuk mencapai lebih musim ini.”
Akankah Liverpool belanja sebelum bursa transfer ditutup?
Liverpool masih berpeluang menambah kekuatan di bursa transfer yang akan ditutup pada 2 Februari waktu setempat, terutama untuk menjaga daya saing di berbagai kompetisi.
Saat ditanya soal kemungkinan merekrut pemain baru, terlebih setelah Jeremie Frimpong mengalami cedera, Slot menjelaskan: "Kami selalu membuat keputusan yang, setidaknya, menurut kami adalah keputusan cerdas. Jadi, kami tidak hanya melihat jangka pendek, kami juga melihat jangka panjang, jangka lebih panjang. Itulah sebabnya kami juga merekrut pemain muda, pemain yang sangat bagus tetapi muda dan masih bisa berkembang."
"Sekarang kita bisa melihat perkembangan itu dalam beberapa pemain. Ini tergantung pada apakah ada pemain yang tersedia yang menurut kami dapat membantu kami? Jika ada, apakah kami mampu membelinya? Dan apakah bermanfaat untuk masa depan jangka panjang karena pemain kami juga akan kembali dari cedera?"
Liverpool, yang turun ke peringkat enam di klasemen Liga Inggris, akan kembali beraksi di kancah domestik, Minggu (1/2) dini hari WIB, dengan menjamu Newcastle United.
