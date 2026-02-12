Getty Images Sport
Bukan Florian Wirtz, Arne Slot & Virgil Van Dijk Kompak Sebut Satu Bintang Liverpool Yang Paling Bersinar Saat Menang Lawan Sunderland
Liverpool akhiri rekor kandang Sunderland
Liverpool berhasil mematahkan rekor tak terkalahkan Sunderland di kandang sejak kembali ke Liga Primer Inggris musim ini. Gol sundulan Virgil van Dijk pada babak kedua menjadi satu-satunya pembeda dalam laga yang berlangsung ketat dan penuh tekanan, dengan laga berakhir 1-0 bagi kemenangan The Reds, Kamis (12/2) dini hari WIB. Atmosfer riuh Stadium of Light sebelumnya telah menyulitkan tim-tim besar seperti Arsenal, Manchester City, dan Aston Villa yang semuanya gagal meraih kemenangan di sana.
Peran Ibrahima Konate dalam kemenangan tersebut menjadi sorotan. Bek sentral Prancis itu tampil solid dan disiplin, terutama saat meredam pergerakan striker The Black Cats Brian Brobbey. Konate menjalani musim yang terbilang mengecewakan dan beberapa kali melakukan kesalahan fatal, dan ia baru saja kehilangan sang ayah pada akhir Januari kemarin. Meski diliputi duka, ia menunjukkan respons positif dengan performa yang matang dan penuh determinasi.
"Tidak kaget!"
Usai pertandingan, Arne Slot secara terbuka memuji lini pertahanannya, dengan penekanan khusus pada Konate.
“Saya senang melihat cara kami bertahan,” ujar Slot. “Ibou memainkan pertandingan yang hebat melawan Brobbey yang selalu sulit dihadapi. Saya terkesan, tapi tidak terkejut."
“Dia adalah seorang teladan. Hampir sepanjang musim ini dia kurang beruntung. Dia bermain sangat baik selama 89 menit, lalu satu momen merusak pertandingan kami, merusak pertandingannya. Beberapa kali itu terjadi dan semua orang langsung fokus pada kesalahannya.”
“Pemain pasti membuat kesalahan dan tidak selalu bola masuk ke gawang. Soal 10 menit terakhir, hal bagusnya adalah kami hampir tidak memberi mereka peluang. Kami tak memberikan peluang sampai menit ke-84 melawan [Manchester] City, sebelum kemasukan satu. Jadi senang jarang memberi lawan peluang dan Ibou punya peran besar dalam itu, bersama Virgil. Tapi saya suka mentalitas seluruh tim."
Van Dijk turut puji Konate
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, turut memberikan pengakuan atas kontribusi rekan duetnya di lini belakang. Ia menilai kemenangan di kandang Sunderland bukan hal mudah mengingat konsistensi dan etos kerja tim asuhan Regis Le Bris musim ini.
“Saya pikir mereka sudah menunjukkan musim ini betapa sulitnya mengalahkan mereka, jadi kredit untuk mereka. Mereka tim yang bekerja keras,” kata Van Dijk kepada TNT Sports. “Senang rasanya datang ke sini, menang, dan mencatat clean sheet. Pertandingan yang bagus untuk kami.”
"Ibou luar biasa, Macca [Alexis Mac Allister] di depannya juga. Semua orang bekerja keras. Saya bangga pada tim karena mereka benar-benar bekerja sangat keras.”
Liverpool jaga momentum
Kemenangan ini menjadi momen monumental bagi kampanye Liverpool untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester United dan Chelsea, yang berada di atas Liverpool di klasemen Liga Inggris dengan masing-masing menghuni peringkat empat dan lima, sama-sama kehilangan poin pada laga matchday ke-26.
Terjegalnya dua pesaing terdekat, ditambah fakta bahwa Sunderland belum terkalahkan di Stadium of Light sebelumnya, tentu menambah tekanan bagi pasukan Arne Slot. Kendati demikian, Konate cs berhasil menangani tekanan tersebut dan keluar sebagai tim pertama yang mengalahkan The Black Cats di kandang musim ini.
The Reds memang bergeming di peringkat enam, tapi memangkas jarak dengan MU serta Chelsea menjadi tiga dan dua poin saja.
