Bukan Florian Wirtz, Arne Slot & Virgil Van Dijk Kompak Sebut Satu Bintang Liverpool Yang Paling Bersinar Saat Menang Lawan Sunderland

Usai pertandingan, Arne Slot secara terbuka memuji lini pertahanannya, dengan penekanan khusus pada Konate.

“Saya senang melihat cara kami bertahan,” ujar Slot. “Ibou memainkan pertandingan yang hebat melawan Brobbey yang selalu sulit dihadapi. Saya terkesan, tapi tidak terkejut."

“Dia adalah seorang teladan. Hampir sepanjang musim ini dia kurang beruntung. Dia bermain sangat baik selama 89 menit, lalu satu momen merusak pertandingan kami, merusak pertandingannya. Beberapa kali itu terjadi dan semua orang langsung fokus pada kesalahannya.”

“Pemain pasti membuat kesalahan dan tidak selalu bola masuk ke gawang. Soal 10 menit terakhir, hal bagusnya adalah kami hampir tidak memberi mereka peluang. Kami tak memberikan peluang sampai menit ke-84 melawan [Manchester] City, sebelum kemasukan satu. Jadi senang jarang memberi lawan peluang dan Ibou punya peran besar dalam itu, bersama Virgil. Tapi saya suka mentalitas seluruh tim."