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Gilberto MoraGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Liverpool siapkan gebrakan transfer besar untuk wonderkid Meksiko berusia 17 tahun

Transfers
Liverpool
G. Mora
Tijuana
Premier League
Mexico

Liverpool terus memantau remaja Club Tijuana, Gilberto Mora, secara dekat menjelang potensi kepindahan ke Eropa pada musim panas tahun depan. Gelandang serang berusia 17 tahun itu telah menarik minat besar dari sejumlah klub elite Benua Eropa, sehingga Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diburu.

  • Liverpool pantau wonderkid Meksiko

    Liverpool terus memantau dengan saksama pemain muda Meksiko Mora seiring ia kian dekat dengan potensi kepindahan ke Eropa pada musim panas tahun depan. Gelandang serang berusia 17 tahun itu telah menarik minat besar dari beberapa klub terbesar di benua tersebut.

    Klub Premier League itu aktif memantau perkembangannya di Club Tijuana. Menurut Football Insider, transfer pada Januari dianggap sulit, yang berarti kepergian pada musim panas jauh lebih mungkin terjadi. Klub Liga MX itu dilaporkan berencana berpisah dengan aset berharganya pada akhir musim ini. Jadwal ini memberi Liverpool kesempatan untuk menyusun pendekatan mereka terhadap remaja tersebut dengan cermat.

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    Klub-klub elite memburu bintang yang sedang naik daun

    Penampilan impresif Mora membuatnya kini benar-benar masuk radar klub-klub elite Eropa. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich semuanya dikabarkan memantau gelandang berbakat tersebut.

    Liverpool bisa menghadapi persaingan yang cukup ketat jika memutuskan untuk meningkatkan upaya mereka dalam beberapa bulan ke depan. Mereka telah memantau Mora sejak kemunculannya di Tijuana, tetapi reputasinya yang berkembang pesat berarti mereka bukan satu-satunya pihak yang mengaguminya.

    Remaja itu menjalani awal yang luar biasa kuat dalam kampanye Liga MX. Ia sudah membukukan lima gol dan satu assist hanya dalam tujuh penampilan untuk klub masa kecilnya.

  • Tijuana amankan masa depan dengan kesepakatan baru

    Penampilan gemilangnya di kompetisi domestik hanya makin meningkatkan minat terhadap jasanya di seluruh Eropa. Performa luar biasa ini menempatkan Tijuana pada posisi yang sangat kuat untuk menegosiasikan biaya transfer yang berpotensi menguntungkan.

    Klub Meksiko itu dipahami memandang musim panas tahun depan sebagai waktu ideal untuk mengamankan paket finansial yang besar bagi lulusan akademi mereka tersebut. Mereka baru-baru ini melindungi nilainya dengan mengamankan tanda tangannya dalam kontrak baru jangka panjang. Kontrak Mora saat ini akan berlangsung hingga 2029, memberi Tijuana daya tawar maksimal dalam negosiasi apa pun di masa depan.

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  • Gilberto MoraGetty Images

    Aturan FIFA menunda kepindahan ke Eropa

    Usia sang pemain muda memainkan peran penting dalam membentuk prospek transfernya dalam waktu dekat. Regulasi FIFA secara ketat mencegahnya pindah ke klub Eropa sebelum ia berusia 18 tahun pada 14 Oktober.

    Pembatasan yang ketat itu berarti Liverpool dan para pesaingnya mungkin harus menunggu hingga musim panas tahun depan untuk melakukan langkah serius. Penundaan yang dipaksakan ini memberi klub-klub pesaing waktu yang cukup untuk memperkuat ketertarikan mereka sendiri.

    Keputusan Tijuana yang menargetkan kepergian pada musim panas bisa memberi Liverpool celah yang jelas untuk mengupayakan kesepakatan. Namun, masa depan Mora masih belum pasti, dan mereka diperkirakan akan terus memantau perkembangannya menjelang jendela transfer berikutnya.