Liverpool terus memantau dengan saksama pemain muda Meksiko Mora seiring ia kian dekat dengan potensi kepindahan ke Eropa pada musim panas tahun depan. Gelandang serang berusia 17 tahun itu telah menarik minat besar dari beberapa klub terbesar di benua tersebut.

Klub Premier League itu aktif memantau perkembangannya di Club Tijuana. Menurut Football Insider, transfer pada Januari dianggap sulit, yang berarti kepergian pada musim panas jauh lebih mungkin terjadi. Klub Liga MX itu dilaporkan berencana berpisah dengan aset berharganya pada akhir musim ini. Jadwal ini memberi Liverpool kesempatan untuk menyusun pendekatan mereka terhadap remaja tersebut dengan cermat.