Liverpool Siap Belanja Besar Januari Nanti! The Reds Incar Dua Bintang Liga Primer Demi Jegal Arsenal Juara
Pertahanan Gelar Juara Liverpool Goyah
Gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku memperburuk sore yang menyedihkan bagi Liverpool saat mereka takluk 3-0 dari Manchester City awal bulan ini. Hasil tersebut membuat The Reds sudah menelan kekalahan liga lebih banyak musim ini dibandingkan musim lalu, dengan upaya mempertahankan gelar juara yang mulai goyah.
Liverpool sebenarnya telah belanja besar untuk memperkuat skuad selama musim panas, mendatangkan Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, dan Giovanni Leoni. Klub juga berhasil meyakinkan bintang utama Mohamed Salah dan Virgil van Dijk untuk memperpanjang masa bakti di Anfield, meskipun gagal mempertahankan Trent Alexander-Arnold, bek kanan yang memilih meninggalkan klub masa kecilnya demi Real Madrid.
Meski telah melakukan investasi besar di musim panas, Liverpool masih kesulitan dan akan kembali berlaga di kancah domestik akhir pekan ini dengan duduk di peringkat kedelapan, memiliki poin yang sama dengan rival mereka Manchester United, setelah kalah dalam lima dari enam pertandingan liga terakhir. Slot berharap bisa kembali ke jalur kemenangan saat menyambut Nottingham Forest di Merseyside pada Sabtu.
The Reds Tak Asing dengan Belanja di Bursa Januari
Meski Liverpool awalnya enggan mengeluarkan uang di pasar Januari setelah belanja besar-besaran di musim panas, raksasa Merseyside itu siap mendukung Slot di Tahun Baru demi mengembalikan jalur perebutan gelar dan menghentikan laju Arsenal meraih trofi. Menurut laporan DaveOCKOP, Liverpool memiliki dua bintang Liga Primer dalam radar mereka untuk memangkas jarak delapan poin dari The Gunners.
Liverpool sebelumnya pernah berinvestasi pada skuad di jendela transfer musim dingin, terutama saat merekrut Van Dijk, Luis Diaz, dan Cody Gakpo pada 2017, 2022, dan 2023. Perekrutan pemain sayap lainnya mungkin akan terjadi pada Januari ini.
DaveOCKOP mengungkapkan bahwa "Liverpool akan melakukan pembicaraan awal dengan Bournemouth akhir pekan ini mengenai perekrutan Antoine Semenyo". Direktur Olahraga Liverpool Richard Hughes, yang berperan penting dalam merekrut Semenyo ke Bournemouth dari Bristol City dengan harga murah £10,5 juta pada 2023 lalu, diyakini masih menjadi pengagum berat pemain berusia 25 tahun itu. Diperkirakan The Cherries akan menuntut sekitar £75 juta untuk pemain internasional Ghana tersebut jika Liverpool memutuskan untuk meresmikan minat mereka.
Semenyo dan Wharton Jadi Target Sang Juara Bertahan
Semenyo tampil memukau bagi Bournemouth musim ini, mencetak enam gol dan memberikan tiga assist, meski ia gagal berkontribusi langsung pada gol dalam empat penampilan liga terakhirnya. Pemain internasional Ghana itu sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Bournemouth selama musim panas, tetapi justru menandatangani kontrak lima tahun dengan klub pantai selatan tersebut.
Liverpool bukan satu-satunya tim yang diyakini tertarik pada Semenyo; rival Liga Primer seperti City, Tottenham, dan United juga dikabarkan meminati sang pemain sayap. Semenyo juga bukan satu-satunya pemain kasta tertinggi yang dilirik The Reds pada Januari jika laporan tersebut benar.
"DaveOCKOP secara eksklusif dapat mengungkapkan bahwa Liverpool sedang mengadakan pembicaraan awal untuk membahas perekrutan bintang Crystal Palace dan Timnas Inggris, Adam Wharton, pada 2026," bunyi laporan terpisah. "Sama seperti Semenyo, profil Wharton juga meledak selama beberapa musim terakhir.
"Selama periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Crystal Palace, termasuk kemenangan Piala FA dan Community Shield untuk pertama kalinya, Adam Wharton telah menjadi bagian kunci dari keberhasilan klub memenangkan trofi-trofi tersebut."
Wharton menjadi pemain kunci bagi Palace sejak kedatangannya dari Blackburn Rovers pada Januari 2024 dan performanya bersama The Eagles tidak luput dari perhatian. United dikabarkan tertarik, sementara City dan Real Madrid juga diyakini terus memantau pemain internasional Inggris tersebut, yang baru saja mencatatkan start senior keduanya untuk tim nasional saat melawan Albania pada Minggu malam.
Liverpool Bertekad Bangkit dari Kekalahan City
Liverpool akan kembali bermain di kandang pada Sabtu saat menjamu Nottingham Forest di Anfield dalam rangkaian pertandingan yang seharusnya bisa mereka atasi demi membangun momentum. Setelah menghadapi Forest, mereka akan melakoni laga Liga Champions melawan klub Eredivisie, PSV, sebelum menutup bulan dengan perjalanan ke ibu kota untuk menghadapi West Ham.
Pasukan Slot kemudian akan memulai Desember dengan laga kandang melawan tim papan atas Sunderland, sebelum menjalani laga tandang berturut-turut melawan Leeds di Liga Primer dan Inter di Liga Champions.
