Liverpool Siap Belanja Besar Januari Nanti! The Reds Incar Dua Bintang Liga Primer Demi Jegal Arsenal Juara

Gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku memperburuk sore yang menyedihkan bagi Liverpool saat mereka takluk 3-0 dari Manchester City awal bulan ini. Hasil tersebut membuat The Reds sudah menelan kekalahan liga lebih banyak musim ini dibandingkan musim lalu, dengan upaya mempertahankan gelar juara yang mulai goyah.

Liverpool sebenarnya telah belanja besar untuk memperkuat skuad selama musim panas, mendatangkan Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, dan Giovanni Leoni. Klub juga berhasil meyakinkan bintang utama Mohamed Salah dan Virgil van Dijk untuk memperpanjang masa bakti di Anfield, meskipun gagal mempertahankan Trent Alexander-Arnold, bek kanan yang memilih meninggalkan klub masa kecilnya demi Real Madrid.

Meski telah melakukan investasi besar di musim panas, Liverpool masih kesulitan dan akan kembali berlaga di kancah domestik akhir pekan ini dengan duduk di peringkat kedelapan, memiliki poin yang sama dengan rival mereka Manchester United, setelah kalah dalam lima dari enam pertandingan liga terakhir. Slot berharap bisa kembali ke jalur kemenangan saat menyambut Nottingham Forest di Merseyside pada Sabtu.