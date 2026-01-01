RESMI, Liverpool Pecat Pelatih Imbas Hasil Buruk

Masalah bola mati terus menghantui Liverpool musim ini, merusak performa yang sebenarnya solid. Melihat tren yang tak kunjung membaik, The Reds akhirnya menilai perubahan tak lagi bisa ditunda. Di luar penalti, tidak ada tim Liga Primer Inggris yang kebobolan gol dari set-piece lebih banyak daripada Liverpool, dengan total 12 gol. Tendangan sudut menjadi titik paling rawan bagi Liverpool, hanya West Ham United yang kebobolan lebih banyak dari skema tersebut.

Di sisi lain lapangan, ancaman Liverpool dari bola mati juga jauh dari ideal. Rata-rata mereka hanya mencetak 2,4 gol per 100 situasi bola mati, lebih buruk dibanding semua klub EPL kecuali Brentford. Secara defensif, catatan mereka sama mengkhawatirkannya, dengan kebobolan 8,2 gol per 100 bola mati, hanya lebih baik dari Nottingham Forest.