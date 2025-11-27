Liverpool Makin SENGSARA! Dilanda Bencana Tambahan Usai Kalah 4-1 Dari PSV

Kemalangan Liverpool semakin dalam saat Hugo Ekitike, pemain anyar yang telah mencetak enam gol di semua kompetisi, harus ditarik keluar tepat setelah waktu satu jam karena cedera. Ia digantikan Alexander Isak, yang awalnya dicadangkan.

Slot sebelumnya menjelaskan alasan Isak tidak menjadi starter, mengatakan kepada TNT Sports: "Alex dalam empat minggu terakhir hanya bermain 30 menit. Lalu dia main 70 menit bersama kami dalam laga yang tidak terlalu intens karena saya bisa bilang kami sangat mendominasi penguasaan bola. Tapi saya bisa melihat dia masih kesulitan selama 70 menit itu. Jadi jika saya punya striker lain yang juga sangat bagus, masuk akal untuk memainkan dia, yaitu Hugo malam ini."

Isak, yang didatangkan dari Newcastle dengan memecahkan rekor transfer Britania, masih melempem sejauh ini bersama The Reds. Melawan PSV, ia lagi-lagi gagal mencetak gol dan kini sudah sembilan laga Liga Inggris dan Liga Champions tanpa kontribusi. Striker Swedia itu hanya memiliki satu gol sejak pindah ke Anfield, itu pun di Piala Liga melawan tim divisi dua Southampton.