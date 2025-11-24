Begini Sikap Liverpool Soal Isu Pemecatan Arne Slot Yang Membuat Tim Semakin Terpuruk Setelah Dipecundangi Nottingham Forest

Meskipun Liverpool memulai musim dengan buruk, The Reds saat ini tidak memiliki niat untuk memecat Slot, menurut Fabrizio Romano. Pakar transfer tersebut memberikan pembaruan tentang situasi di YouTube, menjelaskan: "Apa yang terjadi dengan Arne Slot? Teman-teman, saat ini saya tidak memiliki informasi bahwa pemilik Liverpool berpikir untuk membuat keputusan segera tentang Arne Slot. Jadi Liverpool TIDAK berpikir untuk mengganti manajer sekarang. Tentu saja, mereka – pemilik, klub – ingin melihat hasil yang berbeda, mereka mengharapkan lebih banyak dari Arne Slot dan timnya. Liverpool tentu berharap melihat sesuatu yang berbeda dari baik manajer maupun para pemainnya, karena bukan hanya Arne Slot. Para pemain juga harus bertanggung jawab, seperti yang dikatakan Virgil van Dijk, jadi ini seperti para pemain dan manajer.

"Arne Slot tahu bahwa situasinya berbahaya, rumit, tetapi pada saat yang sama dia merasakan dukungan dan kepercayaan dari klub. Liverpool TIDAK sedang berbicara dengan manajer lain dan bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk memecat manajer. Ini adalah situasi saat ini. Tentu saja, hasilnya harus berubah, dan cepat, baik di Liga Champions maupun di Liga Premier, terutama di Liga Premier, karena Liverpool benar-benar dalam situasi yang rumit. Ini adalah perasaan hari ini."