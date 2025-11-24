AFP
Begini Sikap Liverpool Soal Isu Pemecatan Arne Slot Yang Membuat Tim Semakin Terpuruk Setelah Dipecundangi Nottingham Forest
Sikap Liverpool terhadap masa depan Slot terungkap
Meskipun Liverpool memulai musim dengan buruk, The Reds saat ini tidak memiliki niat untuk memecat Slot, menurut Fabrizio Romano. Pakar transfer tersebut memberikan pembaruan tentang situasi di YouTube, menjelaskan: "Apa yang terjadi dengan Arne Slot? Teman-teman, saat ini saya tidak memiliki informasi bahwa pemilik Liverpool berpikir untuk membuat keputusan segera tentang Arne Slot. Jadi Liverpool TIDAK berpikir untuk mengganti manajer sekarang. Tentu saja, mereka – pemilik, klub – ingin melihat hasil yang berbeda, mereka mengharapkan lebih banyak dari Arne Slot dan timnya. Liverpool tentu berharap melihat sesuatu yang berbeda dari baik manajer maupun para pemainnya, karena bukan hanya Arne Slot. Para pemain juga harus bertanggung jawab, seperti yang dikatakan Virgil van Dijk, jadi ini seperti para pemain dan manajer.
"Arne Slot tahu bahwa situasinya berbahaya, rumit, tetapi pada saat yang sama dia merasakan dukungan dan kepercayaan dari klub. Liverpool TIDAK sedang berbicara dengan manajer lain dan bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk memecat manajer. Ini adalah situasi saat ini. Tentu saja, hasilnya harus berubah, dan cepat, baik di Liga Champions maupun di Liga Premier, terutama di Liga Premier, karena Liverpool benar-benar dalam situasi yang rumit. Ini adalah perasaan hari ini."
- Getty Images Sport
Liverpool 'mundur' di bawah Slot
Mantan bek Arsenal, Martin Keown, merasa bahwa Liverpool mengalami kemunduran di bawah Slot. Manajer tersebut menghabiskan banyak uang di musim panas untuk membangun kembali skuadnya, dengan kedatangan Jeremie Frimpong, Milos Kerez, dan Giovanni Leoni, tetapi melihat timnya kalah di setengah dari pertandingan Liga Premier mereka. Keown mengatakan kepada BBC Sport: "Apakah ini krisis, saya tidak tahu. Ini jelas merupakan masalah besar bagi manajer untuk mengalami enam kekalahan dari tujuh pertandingan. Tak terpikirkan. Kereta jatuh sekarang untuk Arne Slot. Ini adalah tim Jurgen Klopp dan dia mencoba masuk dan melakukan perubahan, tetapi dia telah menghabiskan £450 juta untuk pemain dan mereka mengalami kemunduran."
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Van Dijk mengakui Liverpool sedang dalam kekacauan
Slot mengakui kekalahan dari Nottingham Forest adalah "hasil yang sangat, sangat buruk" dan kapten Virgil van Dijk mengatakan tim berada dalam "kekacauan". Bintang Belanda itu juga merasa para pemain mengecewakan manajer mereka dan telah menyerukan kepada skuad untuk segera meningkatkan performa.
"Kami memiliki persiapan tiga atau empat hari yang bagus tetapi dalam pertandingan Anda berurusan dengan fakta dan faktanya adalah kami kebobolan dari set piece di babak pertama dan gol yang buruk di awal babak kedua," dia mengatakan kepada wartawan. "Kami jelas mengecewakannya [Slot], tetapi kami juga mengecewakan diri sendiri. Anda melihat diri Anda terlebih dahulu dan kemudian membantu satu sama lain, saling membantu keluar dari kekacauan ini karena saat ini memang kekacauan – itu adalah fakta. Sebagai juara kita tidak bisa berada dalam situasi seperti sekarang. Apa yang akan kita lakukan? Kami akan mencoba membalikkan keadaan dan itulah mentalitas yang harus dimiliki semua orang."
- AFP
Liverpool kembali beraksi di Liga Champions
Liverpool akan mengalihkan perhatian mereka kembali ke Liga Champions selanjutnya dengan kunjungan dari PSV. The Reds telah menunjukkan performa yang lebih baik di Eropa, mengalahkan Real Madrid terakhir kali dan memulai kampanye dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan. PSV saat ini berada di puncak tabel Eredivisie tetapi baru berhasil meraih satu kemenangan - kemenangan telak 6-2 atas juara Serie A Napoli - sejauh ini di Liga Champions. Apa pun selain kemenangan melawan PSV, akan memberikan lebih banyak tekanan pada Slot menjelang pertandingan Liga Premier melawan West Ham pada hari Minggu.
Iklan