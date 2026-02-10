Getty Images Sport
Liverpool SERIUS Mau Pecat Arne Slot Jika...
Liverpool terancam tak lolos Liga Champions
Liverpool semakin tertinggal dalam perburuan empat besar Liga Inggris setelah kalah 2-1 dari Manchester City di Anfield, Minggu (8/2) kemarin. Hasil tersebut membuat The Reds bergeming di peringkat enam klasemen dengan 39 poin dari 25 laga, tertinggal lima angka dari Manchester United yang berada di posisi keempat dan empat angka dari Chelsea di peringkat lima. Selisih poin memang terbilang belum terlalu signifikan, tapi bisa berakhir fatal mengingat ketatnya persaingan.
Yang lebih mengkhawatirkan, performa Liverpool asuhan Arne Slot dalam jangka panjang menunjukkan tren menurun. Dari 20 pertandingan Liga Inggris terakhir, mereka hanya mampu meraih enam kemenangan, dengan delapan kekalahan dan enam hasil imbang. Dengan hanya 13 laga tersisa, Liverpool diperkirakan harus memenangi setidaknya 10 pertandingan untuk mengamankan tiket Liga Champions. Namun, penurunan level permainan yang cukup drastis membuat target tersebut kini tampak jauh lebih sulit dari perkiraan awal musim.
Liverpool "serius" pertimbangkan pecat Slot
Menurut laporan Football Insider, manajemen Liverpool akan memberikan waktu kepada Arne Slot hingga akhir musim untuk membalikkan keadaan. Namun, kegagalan finis di empat atau lima besar, alias gagal lolos Liga Champions, disebut akan memunculkan "tanda tanya serius" terkait masa depan pelatih asal Belanda itu di Anfield.
Slot sebenarnya masih punya kredit setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris pada musim debutnya di 2024/25. Atas dasar itu, dewan klub memilih untuk tetap mendukungnya di tengah periode sulit. Meski demikian, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan begitu musim ini berakhir.
Gagal lolos ke UCL akan berdampak besar pada finansial Liverpool. The Reds baru saja belanja gila-gilaan hingga dua kali memecahkan rekor transfer Inggris musim panas kemarin, sehingga finis di empat besar dipandang sebagai target minimum. Tanpa pemasukan dan daya tarik Liga Champions, strategi jangka menengah klub bisa ikut terganggu.
Bayang-bayang Xabi Alonso di Anfield
Tekanan terhadap Arne Slot tidak hanya datang dari ruang rapat, tetapi juga dari tribun. Ketidakpuasan suporter mulai terasa seiring hasil-hasil yang inkonsisten, dan muncul pertanyaan apakah klub akan tetap bersabar jika tren negatif berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Setiap kekalahan kini terasa memiliki konsekuensi yang lebih besar.
Keadaan ini semakin menarik untuk disimak mengingat ketersediaan Xabi Alonso di bursa pelatih. Mantan gelandang Liverpool itu diklaim siap untuk langsung kembali ke dunia kepelatihan setelah dipecat Real Madrid pada pertengahan Januari kemarin, dan disebut-sebut akan sangat terbuka jika mendapat tawaran dari Anfield. Kehadirannya sebagai opsi alternatif secara tidak langsung menambah tekanan terhadap Slot.
Nasib Liverpool
Sisa musim akan menjadi periode krusial bagi Liverpool dan Slot. Konsistensi di Liga Inggris menjadi keharusan, terlebih mengingat margin kesalahan semakin menipis dengan performa para rival yang justru membaik.
Di sisi lain, Liverpool berhasil melaju ke fase gugur Liga Champions usai finis ketiga di fase liga. Keberhasilan di Eropa bisa menjadi dorongan moral, tetapi tidak akan cukup untuk menutupi kegagalan di kompetisi domestik kecuali The Reds berhasil keluar sebagai juara sehingga mengamankan tiket otomatis untuk UCL musim depan. Mereka akan menghadapi pemenang laga Galatasaray vs Juventus atau Club Brugge vs Atletico Madrid di putaran 16 besar.
Namun laga terdekat Slot dan anak-anak asuhnya adalah melawat ke markas Sunderland, yang belum terkalahkan satu kali pun di kandang musim ini. Liverpool akan berkunjung ke Stadium of Light pada Kamis (12/2) mendatang tanpa diperkuat Dominik Szoboszlai menyusul kartu merahnya kontra Man City.
