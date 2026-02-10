Liverpool SERIUS Mau Pecat Arne Slot Jika...

Liverpool semakin tertinggal dalam perburuan empat besar Liga Inggris setelah kalah 2-1 dari Manchester City di Anfield, Minggu (8/2) kemarin. Hasil tersebut membuat The Reds bergeming di peringkat enam klasemen dengan 39 poin dari 25 laga, tertinggal lima angka dari Manchester United yang berada di posisi keempat dan empat angka dari Chelsea di peringkat lima. Selisih poin memang terbilang belum terlalu signifikan, tapi bisa berakhir fatal mengingat ketatnya persaingan.

Yang lebih mengkhawatirkan, performa Liverpool asuhan Arne Slot dalam jangka panjang menunjukkan tren menurun. Dari 20 pertandingan Liga Inggris terakhir, mereka hanya mampu meraih enam kemenangan, dengan delapan kekalahan dan enam hasil imbang. Dengan hanya 13 laga tersisa, Liverpool diperkirakan harus memenangi setidaknya 10 pertandingan untuk mengamankan tiket Liga Champions. Namun, penurunan level permainan yang cukup drastis membuat target tersebut kini tampak jauh lebih sulit dari perkiraan awal musim.