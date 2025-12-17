Gara-Gara Ditaksir Liverpool, Nico Schlotterbeck Akan Dijadikan Pemain Dengan Gaji Terbesar Di Borussia Dortmund

Menurut Sport Bild, manajemen Dortmund siap mengubah struktur gaji mereka untuk mempertahankan pemimpin pertahanan mereka. Klub telah menyiapkan kesepakatan baru yang akan menempatkan Schlotterbeck di puncak daftar gaji mereka. Saat ini, ia diperkirakan memperoleh €7 juta per tahun, syarat baru tersebut akan menggandakan gajinya menjadi €14 juta per tahun.

Paket finansial ini adalah pernyataan niat. Ini akan menempatkan Schlotterbeck sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di tim. Bagi klub yang beroperasi dengan kehati-hatian finansial yang ketat dibandingkan dengan saingan mereka yang didukung negara atau di Liga Premier, tawaran semacam itu menegaskan betapa pentingnya mantan pemain Freiburg tersebut bagi ambisi masa depan mereka. Kehl memandang Schlotterbeck tidak hanya sebagai bek, tetapi juga sebagai kapten masa depan dan "wajah" dari waralaba - seorang pemain di mana tim besar Dortmund berikutnya dapat dibangun.

