Gara-Gara Ditaksir Liverpool, Nico Schlotterbeck Akan Dijadikan Pemain Dengan Gaji Terbesar Di Borussia Dortmund
Dortmund khawatir kehilangan bek bintang
Taruhan telah meningkat secara signifikan dalam perburuan tanda tangan Schlotterbeck. Seiring Dortmund berusaha memperkuat skuad mereka untuk tahun-tahun mendatang, bek tengah berusia 26 tahun ini telah muncul sebagai pilar tak tergantikan dari proyek mereka. Dengan kontraknya saat ini yang akan berakhir pada tahun 2027, direktur olahraga Sebastian Kehl telah meluncurkan langkah pendekatan proaktif, bertekad menghalau minat dari raksasa Bayern Munich dan Liverpool dengan menghadirkan tawaran yang mencerminkan status Schlotterbeck sebagai salah satu bek terkemuka di Eropa.
Penawaran besar di meja untuk Schlotterbeck
Menurut Sport Bild, manajemen Dortmund siap mengubah struktur gaji mereka untuk mempertahankan pemimpin pertahanan mereka. Klub telah menyiapkan kesepakatan baru yang akan menempatkan Schlotterbeck di puncak daftar gaji mereka. Saat ini, ia diperkirakan memperoleh €7 juta per tahun, syarat baru tersebut akan menggandakan gajinya menjadi €14 juta per tahun.
Paket finansial ini adalah pernyataan niat. Ini akan menempatkan Schlotterbeck sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di tim. Bagi klub yang beroperasi dengan kehati-hatian finansial yang ketat dibandingkan dengan saingan mereka yang didukung negara atau di Liga Premier, tawaran semacam itu menegaskan betapa pentingnya mantan pemain Freiburg tersebut bagi ambisi masa depan mereka. Kehl memandang Schlotterbeck tidak hanya sebagai bek, tetapi juga sebagai kapten masa depan dan "wajah" dari waralaba - seorang pemain di mana tim besar Dortmund berikutnya dapat dibangun.
Schlotterbeck memainkan permainan menunggu
Terlepas dari sifat proposal yang menguntungkan, Schlotterbeck tetap ragu untuk segera menandatangani kontrak. Bek tersebut dilaporkan "mengulur waktu," sikap yang pasti akan menyebabkan kecemasan di ruang rapat BVB.
Keraguan ini bukan karena keserakahan finansial, melainkan ambisi olahraga. Setelah membuktikan dirinya sebagai pemain reguler di tim nasional Jerman, Schlotterbeck sangat ingin bersaing memperebutkan penghargaan besar, bukan hanya finis empat besar. Dia dilaporkan menunggu untuk melihat bagaimana proyek olahraga Dortmund berkembang sepanjang sisa musim ini. Dia telah memberitahu Kehl bahwa dia tidak akan membuat keputusan sebelum akhir tahun, menunjukkan niatnya akan menjadi jelas pada musim semi.
Penundaan ini secara langsung menguntungkan pihak-pihak yang tertarik. Liverpool, yang terus memantau pasar untuk opsi defensif jangka panjang guna menggantikan Virgil van Dijk, sering dikaitkan dengan bek tengah yang bertungkai kiri ini. Kemampuannya untuk bermain dari lini belakang dan agresivitasnya dalam duel sangat cocok dengan profil Liga Premier.
Lebih dekat ke rumah, bayangan Bayern Munich membayang besar. Raksasa Bavaria tersebut memiliki sejarah panjang dalam merekrut talenta terbaik Dortmund, dan dengan pergantian pemain bertahan mereka sendiri yang sering menjadi topik perdebatan, Schlotterbeck merupakan target domestik yang menarik.
Situasi Adeyemi semakin rumit
Sementara saga Schlotterbeck tampaknya akan berlarut-larut hingga bulan-bulan yang lebih hangat, Dortmund telah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap aset kunci lainnya: Karim Adeyemi. Penyerang yang sangat cepat ini, yang juga terikat kontrak hingga 2027, telah menikmati kampanye yang bangkit kembali, mencetak enam gol di semua kompetisi musim ini.
Spekulasi terbaru telah menyarankan bahwa klub-klub Liga Premier mungkin akan menguji keteguhan Dortmund di jendela Januari mendatang, tetapi laporan menunjukkan bahwa keluarnya pemain di musim dingin "ditegaskan tidak akan terjadi". Adeyemi merasa nyaman di klub dan fokus untuk mempertahankan performa saat ini.
Dortmund ingin mengikatnya, tetapi situasinya menjadi rumit sejak dia beralih agen, bergabung dengan kelompok Jorge Mendes. Pihak Jerman menemukan agen Portugal tersebut sulit dijangkau saat mereka berusaha melanjutkan negosiasi.
