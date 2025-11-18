PENJELASAN: Mengapa Potensi Liverpool Menjual Mohamed Salah Tetap Terbuka Meski Kontrak Baru Ditandatangani?

Ketika mantan kiper Liverpool James - berbicara secara eksklusif kepada GOAL - ditanya apakah Salah bisa dijual, mantan pemain internasional Inggris itu berkata: “Liverpool tidak harus memboyong Mo Salah dan Mo Salah tidak harus menandatangani kontrak dengan Liverpool. Maksud saya, pada akhirnya, kesepakatan yang dia tandatangani pasti sudah tepat untuk kedua belah pihak. Dan saya pikir jika datang waktunya, dan saya tahu Liverpool tidak unik dalam hal ini, tetapi sebagian besar alasan di balik perekrutan pemain adalah angka yang mereka hasilkan.

“Jadi, Anda bisa membayangkan situasi di mana angka-angka Mo tidak sesuai dengan kebutuhan Liverpool. Dan jika ada calon pembeli di tempat lain, saya yakin dengan percakapan, karena Mo punya suara dalam hal ini, bahwa Liverpool akan bersedia untuk membiarkannya pergi.

“Di bawah kontrak, saya tidak berpikir saya bisa melihat situasi di mana Mo akan bertahan hanya untuk dibayar. Saya pikir akan ada situasi di mana, melalui percakapan karena saya tahu dialog dengan Liverpool selalu sangat baik, bahwa kedua pihak akan duduk dan mendiskusikan masa depan.

“Namun, jika Mo mulai melakukan apa yang Liverpool inginkan dan Mo saya yakin ingin melakukan dan mulai mencetak banyak gol, maka tangan mereka bisa dipaksa oleh calon pembeli, karena klub mana pun yang tertarik, Saudi secara logis karena mereka yang punya uang, mereka mungkin membuat tawaran yang tidak bisa ditolak Liverpool.

“Saya juga berpikir bahwa Liverpool sudah memiliki seseorang yang siap menggantikan Mo Salah. Saat saya berdiri di sini melihat kaus Diogo Jota yang sudah ditandatangani, kita sekarang tahu dengan jelas sifat kehidupan yang tak terhindarkan. Saya pikir Liverpool, lebih dari siapa pun saat ini, akan melihat situasi Diogo itu dan berkata, kita harus memilikinya. Dan itu hanya akan menjadi logis dari tingkat manusia dan dari tingkat bisnis, bahkan lebih logis untuk memiliki semacam manajemen risiko dalam hal menggantikan pemain.”

