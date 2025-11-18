Getty
PENJELASAN: Mengapa Potensi Liverpool Menjual Mohamed Salah Tetap Terbuka Meski Kontrak Baru Ditandatangani?
Rekor Salah: Total gol untuk Liverpool
Dengan pemikiran itu, kesepakatan transfer di jendela mendatang tidak dapat dikesampingkan. Juara bertahan Liga Premier akan berharap melihat pemenang Sepatu Emas empat kali mereka - yang telah mencetak 250 gol untuk klub - menemukan kembali kejayaannya selama musim 2025/26.
Jika itu terbukti menjadi musimnya, maka tidak akan ada kebutuhan untuk mempertimbangkan perpisahan. Kendati demikian, tim-tim dengan pembelanjaan besar di Timur Tengah bisa menguji tekad The Reds, sementara Salah mungkin memutuskan bahwa dia memang ingin menghadapi tantangan baru seiring masih banyak potensi sepak bola tersisa dalam dirinya pada usia 33 tahun.
- Getty
Transfer Salah: Apakah Liverpool bisa menyetujui penjualan?
Ketika mantan kiper Liverpool James - berbicara secara eksklusif kepada GOAL - ditanya apakah Salah bisa dijual, mantan pemain internasional Inggris itu berkata: “Liverpool tidak harus memboyong Mo Salah dan Mo Salah tidak harus menandatangani kontrak dengan Liverpool. Maksud saya, pada akhirnya, kesepakatan yang dia tandatangani pasti sudah tepat untuk kedua belah pihak. Dan saya pikir jika datang waktunya, dan saya tahu Liverpool tidak unik dalam hal ini, tetapi sebagian besar alasan di balik perekrutan pemain adalah angka yang mereka hasilkan.
“Jadi, Anda bisa membayangkan situasi di mana angka-angka Mo tidak sesuai dengan kebutuhan Liverpool. Dan jika ada calon pembeli di tempat lain, saya yakin dengan percakapan, karena Mo punya suara dalam hal ini, bahwa Liverpool akan bersedia untuk membiarkannya pergi.
“Di bawah kontrak, saya tidak berpikir saya bisa melihat situasi di mana Mo akan bertahan hanya untuk dibayar. Saya pikir akan ada situasi di mana, melalui percakapan karena saya tahu dialog dengan Liverpool selalu sangat baik, bahwa kedua pihak akan duduk dan mendiskusikan masa depan.
“Namun, jika Mo mulai melakukan apa yang Liverpool inginkan dan Mo saya yakin ingin melakukan dan mulai mencetak banyak gol, maka tangan mereka bisa dipaksa oleh calon pembeli, karena klub mana pun yang tertarik, Saudi secara logis karena mereka yang punya uang, mereka mungkin membuat tawaran yang tidak bisa ditolak Liverpool.
“Saya juga berpikir bahwa Liverpool sudah memiliki seseorang yang siap menggantikan Mo Salah. Saat saya berdiri di sini melihat kaus Diogo Jota yang sudah ditandatangani, kita sekarang tahu dengan jelas sifat kehidupan yang tak terhindarkan. Saya pikir Liverpool, lebih dari siapa pun saat ini, akan melihat situasi Diogo itu dan berkata, kita harus memilikinya. Dan itu hanya akan menjadi logis dari tingkat manusia dan dari tingkat bisnis, bahkan lebih logis untuk memiliki semacam manajemen risiko dalam hal menggantikan pemain.”
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratilik ahli, prediksi berbasis data & wawasan kemenangan dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Tahun tersisa: Salah dalam kategori yang sama dengan Ronaldo & Messi
James menambahkan bahwa Salah masih melihat ke masa depan, dengan sosok seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi menunjukkan apa yang dapat dicapai dalam hal umur panjang: “Mo baru berusia 33 tahun. Cristiano Ronaldo, saya tahu dia bermain di Saudi, dia baru melakukannya selama beberapa tahun, tetapi orang itu berusia 40 tahun, dia masih mencetak gol di level internasional.
“Mo, sudah sering disebutkan betapa bugar dirinya. Orang-orang terus membicarakan tentang kehilangan kecepatan, tetapi saya tidak berpikir dia mengalaminya dari angka-angka yang saya diberitahu sama seperti sebelumnya. Satu hal yang mungkin saya katakan adalah mungkin para bek yang dia lawan menjadi lebih cepat. Jadi bukan Mo, melainkan lawannya. Namun pada usia 33 tahun, memang benar bahwa dia masih memiliki kontrak lain, dengan mudah.”
- AFP
Dekade di Anfield: Salah bisa mencapai 10 tahun pelayanan
Persyaratan tersebut sepertinya tidak akan terjadi di Anfield, karena Salah berupaya menyelesaikan satu dekade pengabdian setia di Merseyside dengan tetap berada di lingkungannya saat ini hingga 2027, tetapi tidak ada indikasi bahwa dia akan berhenti dalam waktu dekat dan harga yang dimintanya akan tetap tinggi jika Liverpool ingin mengambil keuntungan pada suatu titik di beberapa bursa transfer berikutnya.
Iklan