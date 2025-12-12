Getty
"Ada Sesuatu Yang Dijelaskan" - Di Tengah Hubungan Yang Memanas Di Liverpool, Mohamed Salah Kegep Adakan Pertemuan Rahasia Dengan Eks Kapten The Reds Jordan Henderson
Apa yang dikatakan Salah dalam ledakan kemarahan di Liverpool
Desas-desus yang beredar adalah bahwa Salah mungkin telah memainkan penampilan terakhirnya untuk Liverpool, setelah mencapai 420 penampilan di sana. Juara Liga Premier dua kali dan pemenang Sepatu Emas empat kali ini telah mencetak 250 gol untuk The Reds.
Dia telah ditempatkan sebagai cadangan oleh Arne Slot dalam tiga pertandingan berturut-turut, tanpa waktu bermain terlihat dalam hasil imbang dramatis 3-3 dengan Leeds. Keputusan tersebut membuat Salah angkat bicara, saat dia menuduh Liverpool melemparnya ke bawah bus dan mengakui hubungan kerjanya dengan pelatih asal Belanda tersebut mengalami keretakan. Dia berkata: "Saya sudah sering bilang sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan manajer, dan tiba-tiba kami tidak memiliki hubungan sama sekali. Saya tidak tahu mengapa tetapi bagi saya, seperti yang saya lihat, seseorang tidak menginginkan saya di klub. Sepertinya klub telah melempar saya ke bawah bus. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya mendapatkan semua kesalahan. Bagi saya, itu tidak dapat diterima, sejujurnya. Saya tidak mengerti. Seperti saya terus-menerus dilempar ke bawah bus. Saya tidak berpikir saya adalah masalahnya."
London memanggil: Salah dicadangkan untuk laga Liga Champions
Ledakan emosi itu menyebabkan Salah dicoret dari skuad saat Liverpool menang 1-0 atas Inter di Liga Champions di San Siro, karena ia ditinggalkan di Inggris. Penyerang berusia 33 tahun itu melakukan perjalanan ke London untuk "pertemuan rahasia" dengan Henderson - seperti yang terekam kamera The Sun.
Pemain internasional Inggris, Henderson, kini terdaftar di Brentford. Ia menghabiskan lima bulan bersama klub Arab Saudi Al-Ettifaq, bekerja di bawah legenda The Reds, Steven Gerrard, sebelum kembali ke Eropa bersama Ajax dan akhirnya kembali ke Inggris.
Topik pembicaraan: Salah bertemu dengan mantan kapten The Reds, Henderson
Salah sekarang diperkirakan akan pindah ke Timur Tengah, dengan tim-tim di kawasan tersebut menunjukkan minat yang sudah lama terhadap jasanya. Liga Pro Saudi dianggap sebagai salah satu topik pembicaraan ketika Salah bertemu dengan mantan kapten Liverpool, Henderson.
Seorang sumber mengatakan kepada The Sun: "Mereka berdua datang mengenakan masker gaya covid dan topi yang menutupi wajah mereka. Mereka mencoba untuk tetap tidak terlihat. Kami terkejut ketika melihat itu adalah Mo dan Jordan. Pikiran pertama kami adalah, 'Salah akan ke Saudi'."
Pengamat lain mengatakan, setelah melihat Salah dan Henderson menghabiskan 90 menit berbicara: "Mo tampak senang saat mendengarkan dan menyerap semuanya. Dia terus bertanya kepada Jordan, dan dengan antusias mendekat untuk mendengar apa yang dikatakan. Saya tidak bisa percaya apa yang saya saksikan. Jelas bahwa Jordan sedang menjelaskan sesuatu kepada Mo, yang mendengarkan dengan cermat dan jelas mempertimbangkan apa yang sedang diberitahukan kepadanya."
Pembicaraan transfer: Ketertarikan dari beberapa tim di Liga Pro Saudi
Chief executive of the Saudi Pro League, Omar Mugharbel, mengatakan kepada World Football Summit di Riyadh pada hari Rabu ketika ditanya tentang kesepakatan potensial untuk salah satu pemain paling terkenal di planet ini: "Mohamed Salah dipersilakan di Liga Saudi, tetapi klub-klub lah yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan para pemain. Pasti Salah adalah salah satu dari mereka."
Menurut The Sun, Al-Hilal, Al-Qadsiah dan Neom semuanya telah menyatakan minat pada Salah, yang melihat Liverpool menolak tawaran transfer sebesar £150 juta ($201 juta) dari Al-Ittihad pada tahun 2023. Dia menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun dengan Liverpool pada bulan April yang akan berjalan hingga musim panas 2027.
Diklaim bahwa Liverpool tetap yakin bahwa masalah antara Salah dan Slot dapat diselesaikan, memungkinkan legenda modern The Reds untuk tetap berada di lingkungannya saat ini. Namun, tim-tim Saudi berpendapat bahwa raksasa Liga Premier berusaha "melindungi nilai transfer pemain bintang mereka dan terus memperhatikan perkembangan" menjelang jendela Januari.
