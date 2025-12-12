"Ada Sesuatu Yang Dijelaskan" - Di Tengah Hubungan Yang Memanas Di Liverpool, Mohamed Salah Kegep Adakan Pertemuan Rahasia Dengan Eks Kapten The Reds Jordan Henderson

Desas-desus yang beredar adalah bahwa Salah mungkin telah memainkan penampilan terakhirnya untuk Liverpool, setelah mencapai 420 penampilan di sana. Juara Liga Premier dua kali dan pemenang Sepatu Emas empat kali ini telah mencetak 250 gol untuk The Reds.

Dia telah ditempatkan sebagai cadangan oleh Arne Slot dalam tiga pertandingan berturut-turut, tanpa waktu bermain terlihat dalam hasil imbang dramatis 3-3 dengan Leeds. Keputusan tersebut membuat Salah angkat bicara, saat dia menuduh Liverpool melemparnya ke bawah bus dan mengakui hubungan kerjanya dengan pelatih asal Belanda tersebut mengalami keretakan. Dia berkata: "Saya sudah sering bilang sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan manajer, dan tiba-tiba kami tidak memiliki hubungan sama sekali. Saya tidak tahu mengapa tetapi bagi saya, seperti yang saya lihat, seseorang tidak menginginkan saya di klub. Sepertinya klub telah melempar saya ke bawah bus. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya mendapatkan semua kesalahan. Bagi saya, itu tidak dapat diterima, sejujurnya. Saya tidak mengerti. Seperti saya terus-menerus dilempar ke bawah bus. Saya tidak berpikir saya adalah masalahnya."