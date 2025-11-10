Getty Images Sport
Bos Manchester City Pep Guardiola Puji Bintang Liverpool Ini Sebagai "Yang Terbaik Di Liga Inggris"
Guardiola puji pemain Liverpool
Manchester City menundukkan Liverpool 3-0, Minggu (9/11), lewat gol-gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku. Kemenangan itu membawa The Citizens naik ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris, terpaut empat poin dari pemuncak sementara, Arsenal.
Meski membuat Liverpool pulang dengan tangan kosong, bos Man City Pep Guardiola tetap melontarkan pujian kepada bek kanan muda mereka, Conor Bradley.
“[Doku] tampil luar biasa melawan salah satu full-back terbaik di Liga Inggris,” kata Guardiola usai laga. “[Bradley] sangat cepat, saya melihat sendiri performanya saat menghadapi Vinicius Junior [melawan Real Madrid di Liga Champions].”
Guardiola sanjung penampilan ‘menakjubkan’ Nico O’Reilly
Selain memuji Bradley, Guardiola juga menyanjung pemainnya sendiri, Nico O’Reilly, yang tampil gemilang sebagai bek sayap yang menjelajah lapangan.
“Nico O’Reilly menakjubkan,” imbuh pelatih asal Catalunya tersebut. “Secara keseluruhan, semua pemain tampil luar biasa karena mereka (Liverpool) tetaplah juara bertahan. Kadang kami menempatkan full-back di tengah, kadang dia bermain sebagai nomor 10 atau 8.”
“Ia bisa bermain di berbagai posisi. Dalam situasi bola mati maupun bola panjang, ia cepat dan cerdas. Ia benar-benar bermain dengan sangat baik. Dia sedang berada dalam performa luar biasa."
Laga ke-1000 Guardiola sebagai manajer
Kemenangan atas Liverpool juga menandai laga ke-1000 Guardiola sebagai pelatih sepanjang kariernya. Ia menyebut hasil ini sebagai “kado terbaik” dari para pemainnya.
“Para pemain memberi saya hadiah yang indah dengan performa seperti ini melawan juara bertahan,” katanya bangga. “Kami harus tampil bagus, dan banyak hal berjalan sempurna. Semua pemain berada di level tertinggi.”
“Secara defensif, kami luar biasa. Kami tahu betapa berbahayanya Liverpool dengan Mo [Salah] di lini depan, serta kualitas [Dominik] Szoboszlai dan [Florian] Wirtz. Tapi kami punya energi luar biasa di kandang sendiri. Bermain di kandang dan menang menjadi bekal bagus memasuki jeda internasional."
“Gigi [Donnarumma] melakukan penyelamatan yang dibutuhkan. Kedua full-back tampil luar biasa. Gelandang kami memberi banyak kontrol lewat umpan dan tempo permainan. Dan tentu saja, ancaman Jeremy di sisi sayap bersama Erling benar-benar hebat.”
Selanjutnya buat Manchester City
Hasil imbang yang didapat Arsenal berarti Man City hanya berjarak empat angka dari puncak klasemen sementara Liga Inggris. Praktis, kemenangan ini menjadi momentum sempurna bagi The Citizens setelah sempat tersandung dengan dua kekalahan beruntun di awal musim. Dengan demikian, tim asuhan Guardiola sukses memberikan tekanan kepada The Gunners tepat sebelum jeda internasional November dimulai.
Haaland dan Doku cs baru akan kembali beraksi dalam seragam biru langit Man City pada 23 November mendatang, ketika mereka bertamu ke markas Newcastle United di ajang Liga Inggris. Tiga hari kemudian, The Citizens kembali ke Liga Champions dengan menyambut Bayer Leverkusen di Etihad.
