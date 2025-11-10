Bos Manchester City Pep Guardiola Puji Bintang Liverpool Ini Sebagai "Yang Terbaik Di Liga Inggris"

Manchester City menundukkan Liverpool 3-0, Minggu (9/11), lewat gol-gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Jeremy Doku. Kemenangan itu membawa The Citizens naik ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris, terpaut empat poin dari pemuncak sementara, Arsenal.

Meski membuat Liverpool pulang dengan tangan kosong, bos Man City Pep Guardiola tetap melontarkan pujian kepada bek kanan muda mereka, Conor Bradley.

“[Doku] tampil luar biasa melawan salah satu full-back terbaik di Liga Inggris,” kata Guardiola usai laga. “[Bradley] sangat cepat, saya melihat sendiri performanya saat menghadapi Vinicius Junior [melawan Real Madrid di Liga Champions].”