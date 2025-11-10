Liverpool "Minta Dikalahkan" Manchester City?! Legenda Man United Kecam The Reds

Liverpool tertinggal 2-0 dari Manchester City saat turun minum dan tampil amat mengecewakan di babak pertama laga di Etihad, Minggu (9/11). Padahal, laga ini seharusnya menjadi ajang pembuktian mereka dalam pacuan gelar Liga Inggris musim ini. Pertahanan yang rapuh kembali terlihat setelah kesalahan koordinasi antara Conor Bradley dan Ibrahima Konate di menit ke-10 membuka celah bagi Jeremy Doku untuk menerobos dan dijatuhkan oleh Giorgi Mamardashvili di kotak terlarang. Tayangan ulang menunjukkan kontak yang sebenarnya minimal, tapi VAR tetap mendakwa penalti.

Kiper asal Georgia itu memang menebus kesalahannya dengan menggagalkan eksekusi Erling Haaland, tapi mesin gol Norwegia itu tak bisa dihentikan sepenuhnya musim ini. Ia tetap mengukir namanya di papan skor pada menit ke-29 dengan mengalahkan Konate dalam duel udara dan menanduk umpan silang Matheus Nunes untuk membuka jalan bagi kemenangan The Citizens. Liverpool sempat membalas melalui sundulan Virgil van Dijk, tetapi VAR menganulir gol tersebut karena Andy Robertson dianggap berada dalam posisi offside dan mengganggu permainan.

Dua keputusan kontroversial yang amat merugikan itu sangat membuat Liverpool frustrasi, dan penderitaan mereka semakin paripurna ketika Nico Gonzalez menggandakan keunggulan tuan rumah menjelang jeda. Sepakan rendah gelandang Spanyol itu terdefleksi kaki Van Dijk yang lamban menutup ruang tembak, mematikan langkah Mamardashvili. Tertinggal 2-0 di babak pertama, Liverpool nampak tak bisa menemukan jalan keluar, dan gol Doku untuk membuat skor jadi 3-0 di babak kedua mengancam mereka terpental dari pacuan gelar EPL sepenuhnya.