Hindari Merugi, Liverpool Beritahu Juventus Segini Biaya Pulangkan Federico Chiesa Di Januari

Liverpool telah menetapkan syarat mereka untuk apa yang akan menjadi salah satu perubahan arah transfer yang paling mengejutkan dalam ingatan baru-baru ini. Menurut laporan yang muncul dari Italia, raksasa Liga Premier tersebut telah menginformasikan kepada Juventus bahwa akan memerlukan biaya sekitar €10 juta (£8,3 juta) untuk merekrut kembali Chiesa pada jendela transfer Januari.

Winger berusia 28 tahun itu meninggalkan Stadion Allianz 18 bulan lalu pada musim panas 2024, setelah dikeluarkan dari gambar tim utama di Turin karena perselisihan kontrak dan masalah cedera. Kepindahannya ke Merseyside dianggap sebagai awal yang baru, sebuah kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang sempat terhenti di Serie A. Namun, meskipun sempat menunjukkan momen kehebatan dan menjadi sosok populer di ruang ganti, Chiesa kesulitan mendapatkan waktu bermain yang berkelanjutan di bawah Arne Slot.

Sekarang, dengan jendela Januari terbuka, spekulasi mengenai kembalinya ke Juventus meningkat dengan serius. Tuttosport melaporkan bahwa Nyonya Tua sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk membawa kembali mantan bintang mereka, dan Liverpool bersedia melakukan bisnis, tetapi hanya dengan harga yang tepat. Penilaian €10 juta bukanlah angka yang sewenang-wenang; itu mewakili nilai buku yang tersisa dari pemain tersebut. Setelah menandatanganinya dengan harga dilaporkan €15 juta untuk kontrak empat tahun, menjualnya seharga €10 juta sekarang akan memastikan Liverpool tidak mencatat kerugian modal dalam akun mereka, memungkinkan untuk pemutusan finansial yang bersih.