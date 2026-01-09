Getty Images Sport
Hindari Merugi, Liverpool Beritahu Juventus Segini Biaya Pulangkan Federico Chiesa Di Januari
Harga tiket pulang-pergi
Liverpool telah menetapkan syarat mereka untuk apa yang akan menjadi salah satu perubahan arah transfer yang paling mengejutkan dalam ingatan baru-baru ini. Menurut laporan yang muncul dari Italia, raksasa Liga Premier tersebut telah menginformasikan kepada Juventus bahwa akan memerlukan biaya sekitar €10 juta (£8,3 juta) untuk merekrut kembali Chiesa pada jendela transfer Januari.
Winger berusia 28 tahun itu meninggalkan Stadion Allianz 18 bulan lalu pada musim panas 2024, setelah dikeluarkan dari gambar tim utama di Turin karena perselisihan kontrak dan masalah cedera. Kepindahannya ke Merseyside dianggap sebagai awal yang baru, sebuah kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang sempat terhenti di Serie A. Namun, meskipun sempat menunjukkan momen kehebatan dan menjadi sosok populer di ruang ganti, Chiesa kesulitan mendapatkan waktu bermain yang berkelanjutan di bawah Arne Slot.
Sekarang, dengan jendela Januari terbuka, spekulasi mengenai kembalinya ke Juventus meningkat dengan serius. Tuttosport melaporkan bahwa Nyonya Tua sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk membawa kembali mantan bintang mereka, dan Liverpool bersedia melakukan bisnis, tetapi hanya dengan harga yang tepat. Penilaian €10 juta bukanlah angka yang sewenang-wenang; itu mewakili nilai buku yang tersisa dari pemain tersebut. Setelah menandatanganinya dengan harga dilaporkan €15 juta untuk kontrak empat tahun, menjualnya seharga €10 juta sekarang akan memastikan Liverpool tidak mencatat kerugian modal dalam akun mereka, memungkinkan untuk pemutusan finansial yang bersih.
Tidak ada pinjaman: Idealnya keluar secara permanen
Satu hambatan besar bagi Juventus adalah struktur kesepakatan. Klub-klub Italia sering menyukai pengaturan "pinjaman dengan opsi beli" untuk mengatasi keterbatasan keuangan yang ketat selama jendela transfer musim dingin. Namun, sumber menyebutkan bahwa Liverpool memiliki sedikit minat pada solusi sementara.
The Reds dilaporkan bersikeras pada transfer permanen atau, setidaknya, pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Pihak manajemen Anfield melihat Chiesa sebagai aset berharga yang tidak sesuai dengan harapan untuk masuk ke starting XI, bukan aset bermasalah untuk dipinjamkan. Jika Juventus atau pelamar lainnya ingin mendapatkan jasa pemenang Euro 2020 ini, mereka perlu mengeluarkan uang tunai.
Sikap ini menempatkan bola sepenuhnya di tangan Juventus. Bianconeri harus memutuskan apakah mereka bersedia mengeluarkan biaya transfer dan gaji untuk pemain yang dianggap tidak dibutuhkan kurang dari dua tahun lalu. Namun, lanskap taktis di Turin telah bergeser sejak kepergian Chiesa, dan ada kepercayaan bahwa dia bisa menawarkan percikan yang hilang di lini depan.
Seorang 'pahlawan kultus' yang mencari waktu bermain
Waktu Chiesa di Liverpool akan dikenang dengan baik, meskipun mungkin berakhir lebih awal. Dia telah berkembang menjadi semacam "pahlawan kultus" di Anfield, sebagian besar karena antusiasmenya yang menular dan gaya bermainnya yang beroktan tinggi setiap kali berada di lapangan. Dia secara teknis menjadi bagian dari tim yang mengangkat gelar Liga Premier, berkontribusi pada upaya kolektif, meskipun statistik individunya tidak mengesankan.
Namun, kasih sayang dari tribun tidak sebanding dengan menit bermain di lapangan. Di bawah Arne Slot, persaingan untuk tempat di lini depan tetap ketat. Dengan kehadiran pemain seperti Mohamed Salah, Cody Gakpo, Florian Wirtz, dan Jeremie Frimpong yang semuanya bersaing untuk posisi starter, Chiesa sering kali menemukan dirinya sebagai pemain cadangan.
Bagi pemain dengan kalibernya, duduk di bangku cadangan bukan lagi pilihan. Pada usia 28 tahun, Chiesa berada pada puncak kondisi fisiknya. Dia membutuhkan ritme dan kontinuitas, sesuatu yang sulit dia temukan di Inggris. Intensitas Liga Premier bukan masalahnya; melainkan adalah kedalaman kualitas yang luar biasa di depan dia dalam urutan kekuasaan.
Impian Piala Dunia mendorong kepindahan tersebut
Motivasi utama di balik keinginan Chiesa untuk pergi adalah Piala Dunia 2026 yang akan datang. Dengan turnamen yang akan diadakan di AS, Meksiko, dan Kanada semakin mendekat, setiap pemain dengan ambisi internasional sangat menyadari bahwa waktu bermain adalah satu-satunya mata uang yang penting bagi para pemilih tim nasional.
Chiesa tetap menjadi bakat kunci untuk Italia, tetapi ia tidak bisa mengharapkan untuk menjadi starter untuk Azzurri jika ia jarang bermain untuk klubnya. Kembali ke Serie A, liga yang sudah ia kenal luar dalam, akan memberinya platform untuk membuktikan kebugaran dan performanya secara mingguan.
Laporan menunjukkan bahwa pemain tersebut telah mulai menyiapkan landasan untuk kembali. Dia dilaporkan telah berhubungan dengan mantan rekan satu timnya di Juventus, termasuk penyerang Dusan Vlahovic dan gelandang Manuel Locatelli, mendiskusikan potensi dinamika kembalinya.
