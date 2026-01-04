Getty Images
IDE GILA! Eks Liverpool Jurgen Klopp Muncul Sebagai Kandidat Manajer Impian Chelsea!
Klopp ke The Blues?
Klopp saat ini bekerja sebagai direktur olahraga RB Leipzig dan Cole telah menyatakan bahwa pelatih asal Jerman tersebut akan menjadi penunjukan ideal untuk klub London barat. Liam Rosenior tampaknya menjadi yang terdepan saat ini, karena ia bekerja di klub saudara The Blues, Strasbourg, yang juga dimiliki oleh BlueCo. Namun demikian, Cole berpikir Klopp harus berada di puncak daftar, meskipun ia mengakui bahwa idenya mungkin dianggap "gila".
Upaya berani Cole untuk Chelsea
Cole berbicara secara eksklusif kepada Paddy Power: "Saya tahu ini agak gila tapi Jurgen Klopp, saya tahu dia mungkin tidak akan mempertimbangkannya karena itu adalah Chelsea dan dia ada di Liverpool, tetapi Anda tidak pernah tahu. Jika tujuan utama klub sepak bola adalah untuk memenangkan trofi dan Anda punya uang, Anda pergi dan berbicara kepada orang-orang top. Saya tahu tampaknya ini adalah angan-angan, tetapi jika Anda tidak memiliki pola pikir itu maka Anda selalu bergantung pada pengembangan manajer terbaik berikutnya, yang mereka pikir sedang dilakukan dengan Enzo Maresca."
Cole juga percaya bahwa Chelsea bertindak terlalu cepat ketika memecat Maresca, yang mana pelatih asal Italia tersebut telah memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub musim lalu.
Dia berkata: "Saya tidak pernah terkejut. Manajer tidak mendapatkan kesempatan yang adil di seluruh dunia sepak bola. Ada banyak infrastruktur di sekitar manajer sekarang, seberapa banyak kekuasaan yang sebenarnya dia miliki? Dia memilih tim pada akhir pekan dan dalam banyak kasus, saya bahkan tidak berpikir itu sepenuhnya tergantung pada mereka. Saya pikir ada tekanan yang diberikan pada manajer untuk memilih pemain tertentu, berdasarkan manajer yang telah saya ajak bicara yang masuk dan keluar dari pekerjaan. Saya tidak berpikir dia diberi cukup waktu. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam kondisi tersebut dan pernyataan klub tentang kepergiannya mencerminkan hal itu."
Hubungan Cole dengan Rosenior
Cole dan Rosenior sebenarnya saling mengenal. Hubungan profesional mereka berasal dari waktu mereka di West Ham, dan dia percaya akan "cocok".
Dia menambahkan: "Saya sudah lama mengenal Liam, dia pernah menjalani uji coba sebagai pemain muda di West Ham dan memiliki karier yang sangat baik di Liga Premier. Obsesif tentang sepak bola, cocok dengan kriteria yang diinginkan Chelsea dengan manajer terakhir mereka, muda dan memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Dulu keadaannya ketika Chelsea membutuhkan manajer, hanya menghubungi yang terbaik, tetapi ini bukan cara operasional kepemilikan saat ini. Jenis manajer tersebut akan datang dan ingin mengelola sepenuhnya untuk memulai kembali."
Apa yang akan datang selanjutnya untuk Chelsea?
Chelsea menghadapi Manchester City pada hari Minggu dan akan ditangani Calum McFarlane, pelatih U-21.
Dia telah berbicara tentang pertemuannya dengan Pep Guardiola, mengatakan kepada wartawan: "Pada akhirnya ini adalah pertandingan sepak bola. Ini bukan tentang saya, pertandingan pertama saya, atau bermain melawan Pep - ini Chelsea vs City. Dua tim hebat, kami akan pergi ke sana dan bersaing. Kami telah melihat tahun ini bagaimana tim ini bisa tampil di momen-momen besar.
"Saya cukup santai tentang itu. Mungkin akan lebih menegangkan dan menakutkan ketika mendekati pertandingan.
"Saya tidak merasa terkenal, selain dari pesan teks yang biasanya Anda dapatkan. Saya hanya fokus untuk datang setiap hari dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tidak terasa berbeda.
"Saya pikir kami tahu kami menghadapi tim yang sangat bagus dalam performa yang sangat baik dengan seorang manajer hebat, tetapi kami memiliki tim yang sangat bagus. Saya tidak akan mengatakan kami tidak punya apa-apa untuk kalah, tidak."
