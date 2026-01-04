IDE GILA! Eks Liverpool Jurgen Klopp Muncul Sebagai Kandidat Manajer Impian Chelsea!

Cole berbicara secara eksklusif kepada Paddy Power: "Saya tahu ini agak gila tapi Jurgen Klopp, saya tahu dia mungkin tidak akan mempertimbangkannya karena itu adalah Chelsea dan dia ada di Liverpool, tetapi Anda tidak pernah tahu. Jika tujuan utama klub sepak bola adalah untuk memenangkan trofi dan Anda punya uang, Anda pergi dan berbicara kepada orang-orang top. Saya tahu tampaknya ini adalah angan-angan, tetapi jika Anda tidak memiliki pola pikir itu maka Anda selalu bergantung pada pengembangan manajer terbaik berikutnya, yang mereka pikir sedang dilakukan dengan Enzo Maresca."

Cole juga percaya bahwa Chelsea bertindak terlalu cepat ketika memecat Maresca, yang mana pelatih asal Italia tersebut telah memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub musim lalu.

Dia berkata: "Saya tidak pernah terkejut. Manajer tidak mendapatkan kesempatan yang adil di seluruh dunia sepak bola. Ada banyak infrastruktur di sekitar manajer sekarang, seberapa banyak kekuasaan yang sebenarnya dia miliki? Dia memilih tim pada akhir pekan dan dalam banyak kasus, saya bahkan tidak berpikir itu sepenuhnya tergantung pada mereka. Saya pikir ada tekanan yang diberikan pada manajer untuk memilih pemain tertentu, berdasarkan manajer yang telah saya ajak bicara yang masuk dan keluar dari pekerjaan. Saya tidak berpikir dia diberi cukup waktu. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam kondisi tersebut dan pernyataan klub tentang kepergiannya mencerminkan hal itu."