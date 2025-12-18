Tenang, Liverpool! Hugo Ekitike Punya Segala Syarat Untuk Jadi Ikon Klub Pasca-era Mohamed Salah

Bagaimanapun cara Liverpool ingin bermain selama periode meriahnya yang sangat krusial untuk harapan mereka mengubah musim mereka, Ekitike harus bermain sejak peluit pertama - apakah itu di sayap, bersama dengan Isak atau menggantikan pemain yang memecahkan rekor Inggris.

Ada mungkin keraguan yang sah tentang sikapnya setelah dikeluarkan melawan Southampton di Carabao Cup bahwa Slot yang biasanya pendiam menyebutnya "sia-sia dan bodoh", tetapi Ekitike meminta maaf atas kebodohan mendapatkan kartu kuning kedua karena melepas bajunya saat merayakan gol kemenangannya - dan, yang lebih penting, belajar dari itu.

Jelas dia adalah karakter yang semangat dan ekspresif, yang berarti dia kesulitan menyembunyikan rasa frustrasinya di lapangan, tetapi tidak ada tanda-tanda lebih lanjut dari sikap egotisme dalam beberapa minggu terakhir - hanya upaya berkelanjutan untuk memberikan apa yang Slot minta darinya.

"Sebagai pemain, terkadang Anda marah, karena itu bisa menyebalkan," kata Ekitike kepada Daily Mail, "tetapi saya tahu bahwa [pelatih] menginginkan yang terbaik untuk saya dan ia menginginkan yang terbaik untuk tim. Saya akan mengatakan dia ada di belakang saya, tetapi itu bukan hal buruk. Dia hanya ingin membantu saya, jadi saya tidak menganggap itu buruk. Dia menginginkan saya memberikan lebih banyak dan lebih banyak." Dan, untuk kredit Ekitike, output keseluruhannya telah meningkat.