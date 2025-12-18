Tenang, Liverpool! Hugo Ekitike Punya Segala Syarat Untuk Jadi Ikon Klub Pasca-era Mohamed Salah

Salah tidak hanya dimasukkan dari bench; dia memberikan assist yang sangat signifikan yang tidak hanya memungkinkan Hugo Ekitike mencetak gol kedua yang mematikan untuk tuan rumah - tetapi juga membuat pemain sayap ini memecahkan rekor Wayne Rooney untuk keterlibatan gol langsung terbanyak untuk satu klub dalam sejarah Premier League. Ini adalah pengingat yang sangat tepat waktu tentang betapa banyaknya kontribusi Salah untuk Liverpool - dan betapa banyaknya yang masih bisa dia tawarkan, itulah sebabnya, meskipun ada sentilan dari Jamie Carragher, pemain berusia 33 tahun ini disambut dengan tepukan tangan baik saat masuk maupun keluar lapangan.
Namun, Salah bukan satu-satunya pemain yang dinyanyikan di Anfield pada hari Sabtu. Nama Ekitike juga bergema di seluruh stadion ketika dia ditarik keluar karena kram dengan 12 menit tersisa, yang hanya menunjukkan bahwa tidak ada pemain yang lebih cocok saat ini untuk memimpin serangan Liverpool saat Salah pergi - atau menggantikannya sebagai bintang utama klub.