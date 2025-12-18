Hugo Ekitike Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle dan Anugerah Pamuji

Tenang, Liverpool! Hugo Ekitike Punya Segala Syarat Untuk Jadi Ikon Klub Pasca-era Mohamed Salah

Mohamed Salah mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield pada hari Sabtu - tetapi apakah itu untuk selamanya? Fakta bahwa dia bahkan bisa tampil di lapangan sudah jelas merupakan tanda positif. Setelah serangan luar biasa Salah terhadap Arne Slot dan klub pada akhir pekan sebelumnya, ada ketakutan nyata bahwa 'Raja Mesir' mungkin tidak akan masuk skuad untuk pertandingan terakhir Liverpool sebelum dia berangkat ke Piala Afrika di Maroko.

Salah tidak hanya dimasukkan dari bench; dia memberikan assist yang sangat signifikan yang tidak hanya memungkinkan Hugo Ekitike mencetak gol kedua yang mematikan untuk tuan rumah - tetapi juga membuat pemain sayap ini memecahkan rekor Wayne Rooney untuk keterlibatan gol langsung terbanyak untuk satu klub dalam sejarah Premier League. Ini adalah pengingat yang sangat tepat waktu tentang betapa banyaknya kontribusi Salah untuk Liverpool - dan betapa banyaknya yang masih bisa dia tawarkan, itulah sebabnya, meskipun ada sentilan dari Jamie Carragher, pemain berusia 33 tahun ini disambut dengan tepukan tangan baik saat masuk maupun keluar lapangan.

Namun, Salah bukan satu-satunya pemain yang dinyanyikan di Anfield pada hari Sabtu. Nama Ekitike juga bergema di seluruh stadion ketika dia ditarik keluar karena kram dengan 12 menit tersisa, yang hanya menunjukkan bahwa tidak ada pemain yang lebih cocok saat ini untuk memimpin serangan Liverpool saat Salah pergi - atau menggantikannya sebagai bintang utama klub.

    Isak 'jauh lebih baik' daripada Ekitike

    Pada bulan September lalu, mantan asisten manajer Manchester United Rene Meulensteen merasa bahwa meskipun Ekitike memulai kariernya di Liverpool dengan baik (tiga gol dalam tiga pertandingan pertama), ia harus terbiasa duduk di bangku cadangan segera setelah Alexander Isak pulih sepenuhnya karena rekan seposisinya tersebut merupakan "pemain yang jauh lebih baik, lebih lengkap dengan pengalaman Liga Premier yang lebih banyak".

    Pada saat itu, sangat sedikit orang yang tidak setuju dengan pernyataan pria Belanda tersebut. Jelas hampir tidak mungkin untuk membantah klaim bahwa mantan striker Newcastle, Isak, memiliki lebih banyak pengalaman daripada pemain asal Prancis tersebut. Memang, jumlah uang yang dibayarkan Liverpool untuk Ekitike (£69 juta) membuat banyak orang terkejut di Anfield, mengingat dia belum pernah bermain untuk tim nasional Prancis dan baru saja mengalami satu musim yang bagus di Jerman bersama Eintracht Frankfurt.

    Potensi seperti Haaland

    Namun, besarnya biaya tersebut tidak pernah mengganggu Ekitike. Dia sangat yakin bahwa dia cukup baik untuk bersinar di Premier League - dan Liverpool juga demikian.

    Meskipun mungkin tampak seperti The Reds bergerak untuk Ekitike untuk memaksa Newcastle melepaskan Isak dari St. James' Park, mereka telah mengikuti pemain Prancis tersebut selama beberapa waktu. Direktur penelitian Will Spearman menemukan bahwa, dari sudut pandang statistik, Erling Haaland dan Kylian Mbappe adalah satu-satunya penyerang yang menunjukkan 'potensi lebih besar pada usia yang sebanding', dan kepercayaan bahwa Slot adalah manajer yang sempurna untuk memaksimalkan potensi Ekitike.

    Tanda-tanda awal tentu sangat menggembirakan, karena sementara pengaruh Florian Wirtz semakin meningkat setiap minggunya, Ekitike telah tanpa diragukan lagi membuktikan dirinya sebagai tambahan terbaik untuk skuad Liverpool selama empat bulan pertama musim ini.

  • Menyamai awal Salah

    Untuk menempatkan dampak instan Ekitike di Merseyside dalam konteks, pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak jumlah gol yang sama dalam 10 pertandingan pertamanya untuk Liverpool (tujuh) seperti yang dilakukan Salah selama kampanye memecahkan rekornya pada 2017-18, dengan hanya Daniel Sturridge yang pernah mencetak lebih banyak (delapan).

    Setelah dua kali mencetak dua gol melawan Leeds United dan Brighton, Ekitike juga kini memiliki 10 gol di semua kompetisi - dua kali lebih banyak dari pemain Liverpool lainnya, yang sangat mengesankan ketika mengingat bahwa dia memulai tujuh pertandingan di bangku cadangan. 

    "Dia sangat klinis," Liverpool captain Virgil van Dijk told reporters on Saturday. "Ini bukan musim yang mudah, tetapi baginya untuk masuk dan menciptakan angka-angka ini sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang kami butuhkan."

    Memang, hari-hari Ekitike dikeluarkan dari line-up awal Slot untuk mengakomodasi Isak dalam usahanya yang putus asa untuk kembali ke performa kemungkinan sudah berakhir - terutama dengan Salah yang pergi untuk tugas AFCON dan Cody Gakpo yang cedera.

    'Di punggungku'

    Bagaimanapun cara Liverpool ingin bermain selama periode meriahnya yang sangat krusial untuk harapan mereka mengubah musim mereka, Ekitike harus bermain sejak peluit pertama - apakah itu di sayap, bersama dengan Isak atau menggantikan pemain yang memecahkan rekor Inggris.

    Ada mungkin keraguan yang sah tentang sikapnya setelah dikeluarkan melawan Southampton di Carabao Cup bahwa Slot yang biasanya pendiam menyebutnya "sia-sia dan bodoh", tetapi Ekitike meminta maaf atas kebodohan mendapatkan kartu kuning kedua karena melepas bajunya saat merayakan gol kemenangannya - dan, yang lebih penting, belajar dari itu.

    Jelas dia adalah karakter yang semangat dan ekspresif, yang berarti dia kesulitan menyembunyikan rasa frustrasinya di lapangan, tetapi tidak ada tanda-tanda lebih lanjut dari sikap egotisme dalam beberapa minggu terakhir - hanya upaya berkelanjutan untuk memberikan apa yang Slot minta darinya.

    "Sebagai pemain, terkadang Anda marah, karena itu bisa menyebalkan," kata Ekitike kepada Daily Mail, "tetapi saya tahu bahwa [pelatih] menginginkan yang terbaik untuk saya dan ia menginginkan yang terbaik untuk tim. Saya akan mengatakan dia ada di belakang saya, tetapi itu bukan hal buruk. Dia hanya ingin membantu saya, jadi saya tidak menganggap itu buruk. Dia menginginkan saya memberikan lebih banyak dan lebih banyak." Dan, untuk kredit Ekitike, output keseluruhannya telah meningkat.

    Lebih dari sekadar gol

    Hanya Haaland yang rata-rata mencetak lebih banyak gol per 90 menit di Premier League musim ini dibandingkan Ekitike, tetapi ini bukan hanya soal tingkat pemogokan. Pengaruhnya terhadap permainan Liverpool semakin meningkat setiap minggunya.

    Bertolak belakang dengan Isak yang sangat tidak efektif, dia mendapatkan lebih banyak sentuhan, dan memiliki lebih banyak tembakan - yang kini membuat klaim Meulensteen bahwa pemain Swedia tersebut adalah pemain yang lebih "serba bisa" terlihat sangat salah.

    Bahkan Slot telah mengakui bahwa Ekitike memiliki 'faktor X' yang membuat para penggemar - dan bahkan manajer - berdiri. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, dia bersedia berlari habis-habisan demi tujuan itu, seperti yang dibuktikan dengan menarik diri karena kram melawan Brighton.

    "Gol-gol yang dia cetak adalah gol-gol yang bagus tetapi ada momen lain yang saya pikir 'wow!'" Slot mengatakan kepada Match of the Day. "Dan itu, tentu saja, adalah alasan mengapa kami menginginkannya, selain dari gol. Jadi, menyenangkan melihat dia dan yang lainnya yang datang di musim panas menjadi lebih baik. Mereka harus beradaptasi dengan Premier League, dengan intensitas itu, karena mereka semua masih muda kecuali Alex (Isak), tetapi saya melihat semuanya membuat kemajuan.

    "Jadi, meskipun Hugo mengalami kram, saya bisa meyakinkan Anda bahwa dia mungkin melakukan dua kali lebih banyak hari ini dibandingkan dengan pertandingan di awal musim di mana saya juga harus menariknya karena kram."

    Pewaris takhta?

    Poin dasar Slot adalah bahwa masih ada lebih banyak yang akan datang untuk Ekitike, yang merupakan pemikiran menakutkan bagi lawan di Liga Premier, tetapi sumber kenyamanan besar bagi Liverpool dalam masa yang masih sulit ini. Hasil The Reds telah membaik dalam beberapa minggu terakhir, tetapi mereka masih belum terlihat seperti kekuatan tak terbendung yang kami harapkan setelah pembelanjaan besar-besaran di musim panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan meskipun Slot menegaskan bahwa situasi Salah telah diselesaikan, ada suasana ketidakpastian di sekitar Anfield.

    Namun, ada beberapa alasan untuk optimisme. Pertahanan akhirnya tampaknya mulai berfungsi dengan baik dan hanya merasa seperti masalah waktu sebelum pekerjaan baik Wirtz dihargai dengan lebih banyak gol dan assist.

    Seiring waktu, Isak juga bisa membuktikan bahwa biaya transfernya yang tinggi memang layak, tetapi untungnya bagi Liverpool, Ekitike sudah melakukannya - dan bahkan terlihat sangat mampu membuktikan dirinya sebagai pembelian yang mumpuni. Seharusnya sudah jelas dikatakan bahwa tidak mungkin dia akan mendekati pencapaian Salah di Anfield, tetapi kapan pun Raja Mesir pergi, Ekitike mungkin akan menjadi penerus berikutnya di singgasana.

