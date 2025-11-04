CEO Leverkusen: Liverpool Sebenarnya BUKAN Pilihan Pertama Florian Wirtz, Tapi Klub Ini

Wirtrz mungkin kini bertanya-tanya apakah pergi ke Anfield adalah keputusan yang tepat untuk kariernya. Andai Real Madrid benar-benar mengejarnya, nasib gelandang Jerman itu mungkin berbeda. Bermain di bawah arahan mantan pelatihnya di Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, tentu akan menjadi tantangan yang menggoda. CEO Leverkusen Fernando Carro mengklaim Wirtz sebenarnya terbuka terhadap ide tersebut.

“Florian dan keluarganya tahu bahwa memperpanjang kontraknya adalah prioritas utama kami,” ujar Carro kepada Sport1. “Kami sangat berhati-hati soal gaji di bursa transfer musim panas, tapi untuk Florian kami siap membuat pengecualian. Kami siap melampaui batas dan memberikan segalanya demi memperpanjang kontraknya, dan kami sempat optimistis bisa berhasil. Namun pada akhirnya, Florian memutuskan sendiri apa yang ia mau lakukan. Orang tuanya adalah penasihatnya, dan saya pikir itu baik melihat mereka sepenuhnya menghormati keinginan Florian.”

Carro kemudian menambahkan bahwa Real Madrid sangat menarik bagi Wirtz, tapi juga menjelaskan mengapa tawaran dari ibukota Spanyol tidak pernah datang: “Dia seseorang yang ingin menjuarai Liga Champions. Kami mengira tim kami bisa melangkah lebih jauh dari yang kami lakukan. Dia melihat kami menjuarai Bundesliga, tapi mungkin menjuarai Liga Champions bersama Bayer Leverkusen lebih sulit"

"Andai Xabi mengajukan tawaran, dia pasti akan ke Real Madrid. Tapi di Madrid, Xabi tidak punya kuasa seperti yang ia miliki di sini. Salah satu kekuatan terbaik Alonso adalah kepiawaiannya bekerja bersama departemen pemandu bakat untuk menentukan siapa yang perlu ada di tim kami. [Di Madrid], Florentino Perez yang menentukan transfer, bukan Alonso.”