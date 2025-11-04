Getty Images
CEO Leverkusen: Liverpool Sebenarnya BUKAN Pilihan Pertama Florian Wirtz, Tapi Klub Ini
Liverpool pecahkan rekor transfer Inggris untuk dapatkan Wirtz
Florian Wirtz menjadi salah satu talenta paling diburu di dunia sepakbola setelah membantu Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga perdana mereka dengan status unbeaten. Kreativitasnya dalam mencetak dan menciptakan gol menarik minat banyak klub elite, termasuk Real Madrid serta Bayern Munich yang dikenal gemar merekrut pemain bintang dari Bundesliga.
Namun pada akhirnya, Liverpool yang berhasil mendapatkan tanda tangan bintang 22 tahun itu dengan mahar £116 juta yang mengukir rekor transfer Liga Inggris sebelum dipecahkan lagi oleh The Reds dengan memboyong Alexander Isak beberapa pekan kemudian. Meski begitu, awal karier Wirtz di Inggris belum berjalan mulus. Ia belum membuka rekening gol maupun assist di EPL dan kerap dicadangkan oleh sang juara bertahan.
Liverpool pilihan kedua, mimpi Wirtz sebenarnya Real Madrid?
Wirtrz mungkin kini bertanya-tanya apakah pergi ke Anfield adalah keputusan yang tepat untuk kariernya. Andai Real Madrid benar-benar mengejarnya, nasib gelandang Jerman itu mungkin berbeda. Bermain di bawah arahan mantan pelatihnya di Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, tentu akan menjadi tantangan yang menggoda. CEO Leverkusen Fernando Carro mengklaim Wirtz sebenarnya terbuka terhadap ide tersebut.
“Florian dan keluarganya tahu bahwa memperpanjang kontraknya adalah prioritas utama kami,” ujar Carro kepada Sport1. “Kami sangat berhati-hati soal gaji di bursa transfer musim panas, tapi untuk Florian kami siap membuat pengecualian. Kami siap melampaui batas dan memberikan segalanya demi memperpanjang kontraknya, dan kami sempat optimistis bisa berhasil. Namun pada akhirnya, Florian memutuskan sendiri apa yang ia mau lakukan. Orang tuanya adalah penasihatnya, dan saya pikir itu baik melihat mereka sepenuhnya menghormati keinginan Florian.”
Carro kemudian menambahkan bahwa Real Madrid sangat menarik bagi Wirtz, tapi juga menjelaskan mengapa tawaran dari ibukota Spanyol tidak pernah datang: “Dia seseorang yang ingin menjuarai Liga Champions. Kami mengira tim kami bisa melangkah lebih jauh dari yang kami lakukan. Dia melihat kami menjuarai Bundesliga, tapi mungkin menjuarai Liga Champions bersama Bayer Leverkusen lebih sulit"
"Andai Xabi mengajukan tawaran, dia pasti akan ke Real Madrid. Tapi di Madrid, Xabi tidak punya kuasa seperti yang ia miliki di sini. Salah satu kekuatan terbaik Alonso adalah kepiawaiannya bekerja bersama departemen pemandu bakat untuk menentukan siapa yang perlu ada di tim kami. [Di Madrid], Florentino Perez yang menentukan transfer, bukan Alonso.”
Mengapa Bayern Munich tidak bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan Wirtz?
Bayern Munich juga sempat dikaitkan dengan Wirtz, tetapi akhirnya menahan diri. CEO mereka, Jan-Christian Dreesen, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena keterbatasan finansial, melainkan prinsip klub.
“Kami bisa membeli siapa pun yang kami mau. Kami memiliki rasio modal yang sangat baik. FC Bayern berjalan dengan sangat baik,” ujarnya. “Namun kami ingin bisa membayar pemain, tanpa harus meminjam ke bank. Itu bukan DNA FC Bayern. Dengan €125 juta, klub terbawah Liga Primer Inggris saja punya pendapatan media €60 juta lebih besar dari kami. Liverpool punya €200 juta, sedangkan Barcelona dan Real Madrid masing-masing €160 juta.”
Wirtz masih mencari ritme di Liverpool
Wirtz hanya tampil selama 13 menit dari bangku cadangan saat Liverpool mengalahkan Aston Villa 2-0 akhir pekan lalu. Arne Slot lebih memilih opsi lain di lini tengah dan depan, dengan Wirtz diberi peran sebagai pembeda di menit akhir.
Meski belum menjadi starter reguler, talenta besarnya membuat banyak pihak yakin waktunya akan tiba. Liverpool sendiri masih berjuang menemukan konsistensi di awal musim 2025–26, dan Slot diyakini akan terus menyesuaikan sistem permainan untuk memaksimalkan potensi para pemain barunya—termasuk Wirtz, bintang muda yang digadang-gadang sebagai masa depan klub.
