"Ada Masalah" - Bukan Karena Cedera, Bintang Liverpool Federico Chiesa TOLAK Panggilan Timnas Italia

Perjalanan Chiesa di Liverpool juga tidak sepenuhnya mulus. Ia sempat dikabarkan ingin hengkang pada musim panas lalu, namun akhirnya memilih bertahan. Kepada Daily Mail Sport, Chiesa menjelaskan: “Musim lalu sangat sulit. Saya tahu saya belum mencapai level yang diinginkan pelatih, tapi saya memahami pilihannya. Tahun ini berbeda, saya merasa jauh lebih kuat secara fisik dan mental. Pelatih melihat itu dan memberi saya lebih banyak kesempatan. Senang bisa berkontribusi di Liga Primer Inggris. Itu yang diinginkan Liverpool dari semua pemain yang bermain untuk mereka. Itu yang diinginkan pelatih; semua pemain lain juga menginginkannya. Anda harus bisa membuat perbedaan jika bermain untuk Liverpool."

"Saat ini saya sangat bahagia. Saya harus terus bekerja keras demi mendapat kesempatan di masa depan. Saya bermain untuk klub top, mungkin satu dari tiga klub terbesar di dunia. Ini Liverpool, tentu saja mereka akan membeli pemain top, tentu saja persaingannya ketat. Kalau tidak mau bersaing, saya pilih pergi ke klub lain. Tapi saya menginginkan persaingan ini! Saya ingin bermain di sini. Pada akhirnya, persaingan membantu saya menjadi pemain yang lebih baik. Pelatih memberi saya kesempatan di empat laga pertama dan saya kira saya berhasil menunjukkan bahwa saya bisa membantu tim ini," pungkasnya.