"Ada Masalah" - Bukan Karena Cedera, Bintang Liverpool Federico Chiesa TOLAK Panggilan Timnas Italia
Chiesa tolak panggilan timnas Italia lagi
Musim ini, Federico Chiesa sudah mencatat dua gol dan tiga assist untuk Liverpool dalam 12 penampilan. Ia bahkan dianugerahi penghargaan Pemain Terbaik Liverpool bulan September, meski tak sekali pun menjadi starter di Liga Inggris pada periode tersebut.
Manajer timnas Italia Genaro Gattuso awalnya ingin memanggil Chiesa untuk dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang krusial, namun kembali mendapat penolakan. Ini bukan pertama kalinya Chiesa menolak panggilan dari sang pelatih. September lalu, Gattuso sempat menjelaskan: “Saya sudah bicara dengan Fede, dan ini adalah keputusan bersama. Dia belum merasa siap kembali dan ingin benar-benar 100 persen. Kami memutuskan bersama dengan tenang.”
Gattuso isyaratkan ada “masalah” di balik layar
Dalam konferensi pers Senin (10/11) kemarin, Gattuso kembali menyinggung soal situasi tersebut. “Saya sering berbicara dengannya. Kami harus menghormati keputusan dan masalah yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kami tahu apa yang kami sampaikan satu sama lain, dan saya harus menghormati apa yang dikatakan pemain kepada saya. Saya tidak bisa menambahkan apa pun lagi,” ujar Gattuso.
Ketika didesak lebih jauh oleh awak media, sang pelatih menegaskan bahwa keputusan ini murni berasal dari pemain. “Ya, ini sudah keempat atau kelima kalinya saya menjelaskan hal yang sama,” tegasnya.
Bisakah Italia lolos ke Piala Dunia 2026?
Chiesa terakhir tampil untuk Italia di Euro 2024 saat mereka kalah 2-0 dari Swiss di babak 16 besar. Kekalahan tersebut memicu gelombang kritik terhadap Gli Azzurri karena itu menjadi kemenangan pertama Swiss atas Italia dalam 31 tahun. Setelah turnamen itu, Chiesa bergabung dengan Liverpool dari Juventus, tetapi musim perdananya di Liga Inggris terganggu cedera. Masalah kebugaran itu diduga masih memengaruhi keputusannya untuk tidak kembali ke timnas.
Peluang Italia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 masih terbuka meski sempat memecat Luciano Spalletti dari kursi pelatih Juni kemarin. Kini menunjuk Gattuso sebagai pengganti, mereka butuh kemenangan di dua laga terakhir kualifikasi, sembari berharap Norwegia kehilangan poin. Saat ini Norwegia yang dipimpin Erling Haaland memuncaki Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA setelah sempurna mengumpulkan 18 poin dari enam laga. Italia menyusul di peringkat dua dengan 15 poin dan masih bisa melaju ke putaran play-off apabila gagal mengangkangi Haaland cs.
Usai menghadapi Moldova Jumat (14/11) besok, Italia bakal berusaha merebut puncak klasemen dengan menghadapi Norwegia tiga hari kemudian. Jika gagal lolos sepenuhnya, Italia akan absen dari Piala Dunia tiga edisi beruntun.
Chiesa sempat dikaitkan dengan pintu keluar dari Liverpool
Perjalanan Chiesa di Liverpool juga tidak sepenuhnya mulus. Ia sempat dikabarkan ingin hengkang pada musim panas lalu, namun akhirnya memilih bertahan. Kepada Daily Mail Sport, Chiesa menjelaskan: “Musim lalu sangat sulit. Saya tahu saya belum mencapai level yang diinginkan pelatih, tapi saya memahami pilihannya. Tahun ini berbeda, saya merasa jauh lebih kuat secara fisik dan mental. Pelatih melihat itu dan memberi saya lebih banyak kesempatan. Senang bisa berkontribusi di Liga Primer Inggris. Itu yang diinginkan Liverpool dari semua pemain yang bermain untuk mereka. Itu yang diinginkan pelatih; semua pemain lain juga menginginkannya. Anda harus bisa membuat perbedaan jika bermain untuk Liverpool."
"Saat ini saya sangat bahagia. Saya harus terus bekerja keras demi mendapat kesempatan di masa depan. Saya bermain untuk klub top, mungkin satu dari tiga klub terbesar di dunia. Ini Liverpool, tentu saja mereka akan membeli pemain top, tentu saja persaingannya ketat. Kalau tidak mau bersaing, saya pilih pergi ke klub lain. Tapi saya menginginkan persaingan ini! Saya ingin bermain di sini. Pada akhirnya, persaingan membantu saya menjadi pemain yang lebih baik. Pelatih memberi saya kesempatan di empat laga pertama dan saya kira saya berhasil menunjukkan bahwa saya bisa membantu tim ini," pungkasnya.
Liverpool & Chiesa fokus pada Nottingham Forest
Selama jeda internasional, Chiesa akan tetap di Liverpool dan melanjutkan latihan serta persiapan menjelang laga Liga Inggris berikutnya melawan Nottingham Forest.
Belum diketahui kapan—atau apakah—ia akan kembali berseragam Italia. Namun jika skuad Gattuso berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, pintu untuk kembalinya Federico Chiesa ke Gli Azzurri mungkin saja kembali terbuka.
