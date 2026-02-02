Getty/GOAL
Liverpool TIKUNG Chelsea! Sepakat Beli Jeremy Jacquet, Harga Bikin MERINGIS
Rincian kesepakatan Liverpool untuk Jacquet
Kesepakatan diklaim sudah berada di tahap akhir menjelang berakhirnya bursa transfer musim dingin. Sky Sports termasuk media yang melaporkan bahwa Jeremy Jacquet akan dipinjamkan kembale ke Rennes selama setengah musim sebelum bergabung ke Merseyside pada musim panas 2026/27. Paket transfer yang disusun Liverpool disebut bernilai £60 juta, dengan £5 jutanya dalam bentuk bonus. Kesepakatan personal dengan sang pemain memang belum sepenuhnya rampung, namun hal itu “tidak diperkirakan menjadi masalah”.
Chelsea ditikung Liverpool dalam perbururan Jacquet
Bek timnas Prancis U-21 tersebut merupakan produk akademi Rennes dan telah mencatatkan 18 penampilan di Ligue 1 musim ini. Serangkaian performa impresif membuat namanya menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa.
Chelsea sempat berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangannya. The Blues dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Jacquet dan perwakilannya, namun akhirnya memutuskan untuk “tidak menyamai tawaran Liverpool”.
Sky Sports mengklaim bahwa “Chelsea sebenarnya mengajukan paket yang persis sama dengan Liverpool. Namun dalam 48 jam terakhir, ketika menjadi jelas bahwa Mamadou Sarr akan kembali ke Chelsea dan Josh Acheampong bertahan, sang pemain berubah pikiran dan memilih pindah ke Liverpool”.
Alasan Jacquet memilih Liverpool ketimbang Chelsea
Jacquet diyakini lebih condong ke Anfield karena peluang bermain reguler yang lebih besar. Skuad Chelsea saat ini sudah dipenuhi bek tengah muda bertalenta, membuat persaingan tempat semakin ketat.
Chelsea memiliki Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Aaron Anselmino, dan Jorrel Hato di tim utama. Selain itu, Levi Colwill diperkirakan akan kembali dari cedera ACL, sementara masa peminjaman Sarr di Strasbourg juga dipersingkat.
Sebaliknya, Liverpool justru kekurangan opsi di jantung pertahanan. Joe Gomez dan Giovanni Leoni sedang cedera, kontrak Ibrahima Konate kian mendekati masa bebas transfer, sementara kapten klub Virgil van Dijk akan berusia 35 tahun pada Juli mendatang.
Arne Slot sebelumnya berharap bisa mendatangkan Marc Guehi yang kontraknya hampir berakhir di Crystal Palace. Namun Manchester City lebih dulu bergerak dan menebus bek berusia 25 tahun itu pada bursa musim dingin, memaksa Liverpool mengalihkan target.
Jacquet pun dinilai sebagai rekrutan cerdas bagi The Reds, dengan potensi besar untuk menjadi aset penting baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perkembangan permainannya diyakini masih bisa melesat lebih tinggi.
Jacquet disandingkan dengan Saliba dan Fofana
Pakar sepakbola Prancis, Julien Laurens, memuji Jacquet saat berbicara kepada Sky Sports, bahkan menyamakannya dengan bintang Arsenal dan Chelsea:
“Dia benar-benar pemain spesial. Saya tahu usianya baru 20 tahun, dia belum bermain untuk timnas Prancis senior dan belum tampil di Liga Champions atau Liga Europa."
“Perjalanannya masih panjang, tetapi dia tampil mengesankan musim lalu setelah [Rennes] memanggilnya kembali dari masa peminjaman di divisi dua, dan juga musim ini bersama Habib Beye."
“Anda tidak akan salah memilihnya. Dia akan menjadi pemain luar biasa. Dia mengingatkan saya pada momen ketika William Saliba pertama kali mencuri perhatian di Prancis bersama Saint-Etienne, atau Wesley Fofana.
“Ini soal seberapa besar Anda menilai potensi dan bakat itu. Anda memang harus membayar mahal untuk pemain yang belum benar-benar membuktikan banyak hal. Ini jumlah uang yang besar untuk pemain semuda itu.”
Liverpool tentu berharap bisa menawarkan panggung Liga Champions kepada Jacquet saat transfernya resmi rampung. The Reds masih bersaing di Eropa musim ini dan saat ini menempati posisi keenam klasemen Liga Inggris, dengan 14 laga tersisa.
