Liverpool TIKUNG Chelsea! Sepakat Beli Jeremy Jacquet, Harga Bikin MERINGIS

Bek timnas Prancis U-21 tersebut merupakan produk akademi Rennes dan telah mencatatkan 18 penampilan di Ligue 1 musim ini. Serangkaian performa impresif membuat namanya menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa.

Chelsea sempat berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangannya. The Blues dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Jacquet dan perwakilannya, namun akhirnya memutuskan untuk “tidak menyamai tawaran Liverpool”.

Sky Sports mengklaim bahwa “Chelsea sebenarnya mengajukan paket yang persis sama dengan Liverpool. Namun dalam 48 jam terakhir, ketika menjadi jelas bahwa Mamadou Sarr akan kembali ke Chelsea dan Josh Acheampong bertahan, sang pemain berubah pikiran dan memilih pindah ke Liverpool”.