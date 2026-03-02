Liverpool berpotensi melakukan perubahan drastis dalam transfer dan kembali merekrut bek yang mereka lepaskan musim panas lalu - dan hal itu akan menghabiskan biaya yang jauh lebih besar daripada harga jualnya

Sementara upaya untuk merekrut Quansah semakin intensif, Arne Slot juga menghadapi masalah besar terkait Ibrahima Konate. Kontrak pemain Prancis tersebut akan segera berakhir, dan klub dilaporkan telah menetapkan batas waktu musim semi bagi sang bek untuk memutuskan masa depannya di Anfield. Slot sangat ingin mempertahankan mantan pemain RB Leipzig tersebut untuk mempertahankan kemitraan kelas dunia dengan Virgil van Dijk, namun minat dari Real Madrid terus mengintai di latar belakang saat sang bek memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya.

Menanggapi situasi ini, Slot baru-baru ini mengatakan kepada wartawan: "Kami sedang bernegosiasi dengannya, jadi itu menunjukkan apa yang kami inginkan. Jelas kami ingin dia tetap di sini, tetapi negosiasi masih berlangsung, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Kami tidak akan bernegosiasi jika tidak ingin dia bertahan. Ibou telah tampil sangat baik belakangan ini. Dia memiliki banyak pertandingan bagus di awal musim, tetapi dia juga menjadi salah satu penyebab kami kebobolan gol. Penampilannya secara umum bagus, tetapi kesalahan kecil yang dia buat langsung berakibat pada gol, sehingga dia dinilai berbeda. Namun, dia memiliki kerja sama yang sangat baik dengan Virgil sejak saya di sini, dan sama seperti Virgil, dia selalu dalam kondisi prima. Keduanya sangat penting bagi kami, tidak hanya karena kualitas yang mereka miliki, tetapi juga karena kami kekurangan opsi di belakang."