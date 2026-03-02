Getty Images Sport
Liverpool berpotensi melakukan perubahan drastis dalam transfer dan kembali merekrut bek yang mereka lepaskan musim panas lalu - dan hal itu akan menghabiskan biaya yang jauh lebih besar daripada harga jualnya
Liverpool memantau Quansah dengan cermat.
Sebuah laporan TEAMtalk menyarankan bahwa pemandu bakat Liverpool telah memperketat penilaian mereka terhadap bek tengah tersebut, setelah menghadiri empat pertandingan terakhir Leverkusen untuk memantau perkembangannya di bawah pengawasan Fenway Sports Group. Raksasa Merseyside dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk memicu kembalinya lulusan akademi tersebut, meskipun hal itu akan datang dengan harga yang signifikan. Meskipun The Reds memasukkan klausul pembelian kembali ke dalam kesepakatan asli, klausul tersebut tidak aktif secara resmi hingga 2027. Namun, dengan pemain tersebut tampil gemilang di Jerman, Liverpool sedang menjajaki kemungkinan untuk mempercepat kesepakatan tersebut pada musim panas ini. Leverkusen menyadari minat tersebut dan, jika pemain tersebut menyatakan keinginan untuk kembali ke Inggris, klub Jerman tersebut dapat menyetujui kesepakatan senilai €60 juta - jauh lebih tinggi dari jumlah yang dibayarkan The Reds saat menjualnya kurang dari 12 bulan yang lalu.
Kekecewaan di Jerman memicu pembicaraan tentang keluarnya negara tersebut.
Quansah telah menjadi pemain yang menonjol bagi tim Kasper Hjulmand, bahkan mencetak gol-gol krusial, termasuk gol penyeimbang di menit-menit akhir melawan Mainz akhir pekan lalu. Meskipun meraih kesuksesan pribadi, bek ini tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa tidak konsisten Leverkusen, yang saat ini berada di peringkat keenam klasemen Bundesliga. Setelah hasil imbang 1-1 baru-baru ini, bek tersebut memberikan penilaian tajam tentang standar timnya saat ini, memicu spekulasi lebih lanjut bahwa ia mungkin terbuka untuk kembali ke Premier League.
Berbicara kepada Werkself-TV, melalui BILD, Quansah tidak menahan diri, mengatakan: "Kami tidak menang, dan menurut saya, itu tidak cukup. Kami sering mengatakan ini belakangan ini, kami tidak memiliki cukup semangat, tidak cukup intensitas. Itu tidak cukup lagi. Saya merasa kami saat ini bermain melawan diri sendiri. Kami tidak bermain bersama cukup baik, kami memiliki ide yang berbeda. Kami bermain secara tidak terkoordinasi dan perlu berkumpul kembali. Beberapa pertandingan di liga berjalan baik, tapi ini jelas bukan salah satunya."
Masalah kontrak Ibrahima Konate
Sementara upaya untuk merekrut Quansah semakin intensif, Arne Slot juga menghadapi masalah besar terkait Ibrahima Konate. Kontrak pemain Prancis tersebut akan segera berakhir, dan klub dilaporkan telah menetapkan batas waktu musim semi bagi sang bek untuk memutuskan masa depannya di Anfield. Slot sangat ingin mempertahankan mantan pemain RB Leipzig tersebut untuk mempertahankan kemitraan kelas dunia dengan Virgil van Dijk, namun minat dari Real Madrid terus mengintai di latar belakang saat sang bek memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya.
Menanggapi situasi ini, Slot baru-baru ini mengatakan kepada wartawan: "Kami sedang bernegosiasi dengannya, jadi itu menunjukkan apa yang kami inginkan. Jelas kami ingin dia tetap di sini, tetapi negosiasi masih berlangsung, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Kami tidak akan bernegosiasi jika tidak ingin dia bertahan. Ibou telah tampil sangat baik belakangan ini. Dia memiliki banyak pertandingan bagus di awal musim, tetapi dia juga menjadi salah satu penyebab kami kebobolan gol. Penampilannya secara umum bagus, tetapi kesalahan kecil yang dia buat langsung berakibat pada gol, sehingga dia dinilai berbeda. Namun, dia memiliki kerja sama yang sangat baik dengan Virgil sejak saya di sini, dan sama seperti Virgil, dia selalu dalam kondisi prima. Keduanya sangat penting bagi kami, tidak hanya karena kualitas yang mereka miliki, tetapi juga karena kami kekurangan opsi di belakang."
Perombakan pertahanan yang akan datang
Perencanaan Liverpool untuk musim 2026-27 sudah berjalan dengan baik, dengan klub telah berhasil merekrut Jeremy Jacquet dari Rennes. Tujuan tim perekrutan adalah memberikan Slot dengan pilihan yang kuat, idealnya terdiri dari Van Dijk, Konate yang diperbarui, Quansah yang kembali, dan prospek muda seperti Jacquet dan Giovanni Leoni. Mengembalikan Quansah ke dalam skuad akan memberikan dorongan kuota pemain lokal dan keakraban taktis yang hilang saat klub menyetujui penjualan Quansah tahun lalu.
