Sudah Jatuh Tertimpa Tangga! Liverpool Masih Bapuk, Arne Slot Malah Dapat Pukulan Telak Lagi Setelah Bek Liverpool Dijatuhi Skorsing Laga
Liverpool frustrasi lagi
Liverpool menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan kemudian kebobolan gol penyama kedudukan di menit ke-96 pada Sabtu malam saat musim sulit mereka berlanjut. The Reds bisa berada di posisi empat besar jika mereka memenangkan pertandingan tersebut, tapi sebaliknya mereka turun ke peringkat kedelapan dan masalah mulai muncul di klub. Selain kehilangan bek sayap Jeremie Frimpong dan bek tengah Giovanni Leoni karena cedera, bek kanan Conor Bradley mendapat kartu kuning kelimanya di musim ini dalam hasil imbang melawan Leeds. Itu berarti dia akan menjalani larangan satu pertandingan, yang membuatnya absen dalam perjalanan ke Brighton. Pemain berusia 22 tahun itu akan tersedia untuk menghadapi Inter Milan pada hari Selasa di Liga Champions. Sementara itu, The Reds mungkin akan terus menempatkan Joe Gomez di posisi bek kanan, sementara gelandang Curtis Jones dan Dominik Szoboszlai juga bisa bermain di sana jika diperlukan.
Slot menyesalkan kehilangan poin
Sebelum pertandingan, tekanan ada pada Slot untuk membalikkan performa buruk Liverpool. Dan saat tampaknya mereka mulai bangkit melawan Leeds, tim asuhan Daniel Farke bangkit untuk mengklaim satu poin. Setelah pertandingan, orang Belanda itu tidak bisa percaya dengan apa yang telah disaksikannya.
Dia mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Ada rasa tidak percaya. Saya pikir kami bermain cukup baik atau sangat baik selama sebagian besar pertandingan dan kami unggul 2-0. Saya tidak berpikir kami memiliki masalah dan saya tidak berpikir kami kebobolan peluang sampai saat kami melakukan pelanggaran, yang bahkan bukan peluang. Lalu menjadi 2-1 dan tidak lama kemudian mereka membuatnya 2-2 dengan peluang pertama yang mereka miliki. Kemudian kami unggul dan Anda berpikir Anda sudah cukup untuk memenangkan pertandingan, tetapi kemudian sebuah bola mati mengarah ke 3-3."
Mantan bos Feyenoord itu juga menunjukkan bahwa mereka sekali lagi ditemukan lemah secara defensif dari bola mati untuk gol Tanaka.
"Ini bukan tentang saya. Ini tentang kami, ini tentang para penggemar. Para pemain telah bekerja sangat keras dan untuk kebobolan dari bola mati lagi - yang ke-10 atau ke-11 musim ini. Jika Anda kebobolan sebanyak ini, Anda tidak bisa berada lebih tinggi di klasemen daripada kami," tambahnya. "Untuk pergi dengan hasil 3-3, saya tidak berpikir itu yang kami layak dapatkan. Kami kebobolan tanpa tim lain bahkan memiliki peluang. Sangat sulit bermain sepak bola jika Anda bahkan tidak memberi peluang dan itu masuk. Kami hanya bisa melihat diri kami sendiri karena kami yang melakukannya. Itulah situasi yang kami hadapi."
Salah menambah masalah Liverpool
Seketika setelah pertandingan Leeds, Mohamed Salah membuat kehebohan ketika dia menuduh Liverpool "melemparkannya ke bawah bus" dan bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Slot. Pemain berusia 33 tahun itu, yang telah menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam dua dari tiga pertandingan terakhir The Reds, menyatakan bahwa adalah salah bahwa dia tidak bermain setelah mendapatkan haknya dengan penampilan masa lalunya dan bahwa situasi saat ini tidak dapat diterima.
Dia mengatakan kepada wartawan, "Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya menjadi kambing hitam. Saya sudah sering mengatakan sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan baik dengan manajer, dan tiba-tiba kami tidak memiliki hubungan apa pun. Saya tidak tahu kenapa tetapi tampaknya bagi saya, bagaimana saya melihatnya, bahwa seseorang tidak menginginkan saya di klub. Sepertinya klub telah melemparkan saya ke bawah bus. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya menjadi kambing hitam. Klub ini, saya akan selalu mendukungnya. Anak-anak saya akan selalu mendukungnya. Saya sangat mencintai klub ini dan akan selalu begitu. [Situasi] ini tidak dapat diterima bagi saya, sejujurnya. Saya tidak mengerti. Ini seperti saya semakin dilempar ke bawah bus. Saya tidak berpikir saya adalah masalahnya. Saya telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Saya tidak harus setiap hari berjuang untuk posisi saya karena saya sudah mendapatkannya. Saya tidak lebih besar dari siapa pun tetapi saya telah mendapatkan posisi saya."
Periode krusial bagi Liverpool
Banyak yang dipertaruhkan untuk Liverpool saat ini. Posisi Slot sebagai manajer bisa tergantung pada keseimbangan, Salah telah menjatuhkan bom besar pada klub dan mereka menghadapi beberapa pertandingan sulit di Liga Champions dan Liga Premier minggu ini. Jika hasil tidak membaik, The Reds mungkin akan mencari pelatih baru.
