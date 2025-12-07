Sudah Jatuh Tertimpa Tangga! Liverpool Masih Bapuk, Arne Slot Malah Dapat Pukulan Telak Lagi Setelah Bek Liverpool Dijatuhi Skorsing Laga

Sebelum pertandingan, tekanan ada pada Slot untuk membalikkan performa buruk Liverpool. Dan saat tampaknya mereka mulai bangkit melawan Leeds, tim asuhan Daniel Farke bangkit untuk mengklaim satu poin. Setelah pertandingan, orang Belanda itu tidak bisa percaya dengan apa yang telah disaksikannya.

Dia mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Ada rasa tidak percaya. Saya pikir kami bermain cukup baik atau sangat baik selama sebagian besar pertandingan dan kami unggul 2-0. Saya tidak berpikir kami memiliki masalah dan saya tidak berpikir kami kebobolan peluang sampai saat kami melakukan pelanggaran, yang bahkan bukan peluang. Lalu menjadi 2-1 dan tidak lama kemudian mereka membuatnya 2-2 dengan peluang pertama yang mereka miliki. Kemudian kami unggul dan Anda berpikir Anda sudah cukup untuk memenangkan pertandingan, tetapi kemudian sebuah bola mati mengarah ke 3-3."

Mantan bos Feyenoord itu juga menunjukkan bahwa mereka sekali lagi ditemukan lemah secara defensif dari bola mati untuk gol Tanaka.

"Ini bukan tentang saya. Ini tentang kami, ini tentang para penggemar. Para pemain telah bekerja sangat keras dan untuk kebobolan dari bola mati lagi - yang ke-10 atau ke-11 musim ini. Jika Anda kebobolan sebanyak ini, Anda tidak bisa berada lebih tinggi di klasemen daripada kami," tambahnya. "Untuk pergi dengan hasil 3-3, saya tidak berpikir itu yang kami layak dapatkan. Kami kebobolan tanpa tim lain bahkan memiliki peluang. Sangat sulit bermain sepak bola jika Anda bahkan tidak memberi peluang dan itu masuk. Kami hanya bisa melihat diri kami sendiri karena kami yang melakukannya. Itulah situasi yang kami hadapi."

Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan kemenangan dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang sedang berkembang sekarang!