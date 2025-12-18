Liverpool JUAL Alexander Isak Ke Barcelona?! Mengapa The Reds Bisa Lepas Striker £125 Juta Itu

Liverpool kini tergelincir ke peringkat tujuh klasemen Liga Inggris, situasi yang membuat Arne Slot mulai diterpa rumor pemecatan. Beberapa nama lama pun dikaitkan sebagai opsi darurat.

Soal kemungkinan Steven Gerrard kembali, Hamann mengatakan: “Steven Gerrard mencintai Liverpool. Jika dia diminta mengisi posisi manajer sementara, ada peluang besar dia akan menerimanya. Kita tahu betapa besar kecintaan para fans kepadanya. Jika suatu saat Liverpool membutuhkan manajer selama beberapa bulan, Stevie tidak akan menolaknya. Saya merasa situasi di Liverpool perlahan membaik sehingga saya pikir itu mungkin tidak akan terjadi, tetapi saya yakin dia akan mengambil kesempatan itu jika datang."

“Itu benar-benar bisa mendongkrak karier kepelatihannya, dan tidak banyak tempat yang lebih baik untuk mendapat sorotan dibanding Liverpool. Ini akan menjadi kesempatan fantastis bagi Gerrard untuk membantu menangani klub kota kelahirannya. Saya rasa dia tidak mungkin menolaknya.”

Hamann juga menanggapi laporan yang mengaitkan Jurgen Klopp—yang meninggalkan Liverpool pada 2024—dengan potensi comeback ke Anfield: “Saya pikir Jurgen Klopp bahagia di Red Bull. Ada perubahan di beberapa klub yang mereka miliki. Namun akan menjadi cerita yang luar biasa jika Klopp kembali ke Liverpool. Saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang jika dia kembali menginjakkan kaki di lapangan latihan atau kembali ke Anfield sebagai manajer. Tetapi saya tidak berpikir Klopp akan melatih Liverpool lagi.”