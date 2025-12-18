Getty/GOAL
Liverpool JUAL Alexander Isak Ke Barcelona?! Mengapa The Reds Bisa Lepas Striker £125 Juta Itu
Belanja gila Liverpool
Liverpool memecahkan berbagai rekor transfer pada 2025 dengan melakukan belanja gila-gilaan. Setelah kembali merebut gelar Liga Primer Inggris, Arne Slot diberi dana luar biasa besar untuk membangun skuad.
Florian Wirtz sempat menyandang status pemain termahal dalam sejarah sepakbola Inggris saat didatangkan dari Bayer Leverkusen. Rekor itu terpecahkan hanya beberapa pekan kemudian ketika Alexander Isak akhirnya merapat dari Newcastle United setelah proses transfer yang panjang dan negosiasi alot. Namun hingga paruh pertama musim berjalan, keduanya belum memberikan dampak signifikan bagi The Reds.
- Getty
Isak untuk Liverpool: £125 juta, dua gol saja
Menanggapi situasi Isak. yang baru mencetak dua gol dari 15 penampilan dan masih kesulitan menemukan kebugaran sepanjang masa baktinya di Anfield, Hamann berbicara kepada JeffBet: “Saya tidak yakin Liverpool akan menjual siapa pun pada Januari. Namun jika situasi Alexander Isak tidak membaik hingga Maret atau April, kemungkinan besar akan ada pembicaraan untuk menjualnya ke klub seperti Barcelona pada musim panas. Akan ada banyak peminat untuk Isak karena dia sudah menunjukkan kualitasnya saat di Newcastle. Semuanya juga sangat bergantung pada performa [Hugo] Ekitike, karena jika dia terus berkembang, Isak akan kesulitan mendapatkan menit bermain kecuali dia dipaksa bermain melebar.”
Wirtz tak beda jauh
Wirtz sendiri masih menunggu gol kompetitif pertamanya bersama Liverpool dan baru mencatat dua assist dalam 21 penampilan. Playmaker Jerman itu pun mulai disorot sebagai potensi transfer mahal yang gagal memenuhi ekspektasi. Hamann menambahkan soal rekan senegaranya itu: “Saya rasa Liverpool akan baik-baik saja secara finansial, bahkan tanpa Liga Champions, karena mereka tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu jika tidak mampu. Sebelum musim panas kemarin, Liverpool bukan klub yang boros dan biasanya mereka membelanjakan uang dengan bijak. Jika Liverpool tidak tampil baik, mereka tidak akan dipaksa menjual. Namun masa depan pemain seperti Alexander Isak atau Florian Wirtz bisa saja dievaluasi jika mereka tidak tampil maksimal dan klub gagal lolos ke Liga Champions.”
- Getty
Gerrard atau Klopp kembali ke Anfield?
Liverpool kini tergelincir ke peringkat tujuh klasemen Liga Inggris, situasi yang membuat Arne Slot mulai diterpa rumor pemecatan. Beberapa nama lama pun dikaitkan sebagai opsi darurat.
Soal kemungkinan Steven Gerrard kembali, Hamann mengatakan: “Steven Gerrard mencintai Liverpool. Jika dia diminta mengisi posisi manajer sementara, ada peluang besar dia akan menerimanya. Kita tahu betapa besar kecintaan para fans kepadanya. Jika suatu saat Liverpool membutuhkan manajer selama beberapa bulan, Stevie tidak akan menolaknya. Saya merasa situasi di Liverpool perlahan membaik sehingga saya pikir itu mungkin tidak akan terjadi, tetapi saya yakin dia akan mengambil kesempatan itu jika datang."
“Itu benar-benar bisa mendongkrak karier kepelatihannya, dan tidak banyak tempat yang lebih baik untuk mendapat sorotan dibanding Liverpool. Ini akan menjadi kesempatan fantastis bagi Gerrard untuk membantu menangani klub kota kelahirannya. Saya rasa dia tidak mungkin menolaknya.”
Hamann juga menanggapi laporan yang mengaitkan Jurgen Klopp—yang meninggalkan Liverpool pada 2024—dengan potensi comeback ke Anfield: “Saya pikir Jurgen Klopp bahagia di Red Bull. Ada perubahan di beberapa klub yang mereka miliki. Namun akan menjadi cerita yang luar biasa jika Klopp kembali ke Liverpool. Saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang jika dia kembali menginjakkan kaki di lapangan latihan atau kembali ke Anfield sebagai manajer. Tetapi saya tidak berpikir Klopp akan melatih Liverpool lagi.”
Slot tetap bertugas, Liverpool fokus ke Tottenham
Untuk saat ini, Slot masih memegang tampuk kepelatihan Liverpool. Isak cs akan kembali beraksi pada Minggu (21/12) dini hari WIB mendatang dengan bertandang ke markas Tottenham. Namun perjalanan itu harus dilakoni tanpa Mohamed Salah, yang kini memperkuat Mesir di Piala Afrika. Sang megabintang sebelumnya baru saja kembali ke performa terbaiknya saat membantu The Reds menang atas Brighton, setelah sempat melontarkan kritik keras terhadap Slot dan klub karena mencadangkannya.
Iklan