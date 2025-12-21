AFP
Kecemasan Kini Melanda Liverpool! Alexander Isak Alami Patah Kaki Usai Jebol Gawang Tottenham
Dari pencetak gol menjadi pemain yang digantikan: Mimpi buruk Isak di London utara
Isak diperkenalkan sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua menggantikan Conor Bradley, dengan manajer Liverpool Arne Slot tampaknya ingin menambah daya serang timnya dengan skor 0-0 namun Tottenham kehilangan satu pemain setelah Xavi Simons diusir keluar karena pelanggaran keras terhadap Virgil van Dijk.
Dalam sepuluh menit setelah dimasukkan, nama Isak tercatat di papan skor, tetapi bukannya berlari merayakan golnya, ia tergeletak kesakitan di lantai dan segera meminta bantuan medis. Setelah beberapa menit perawatan, ia tertatih-tatih keluar lapangan dan digantikan oleh Jeremie Frimpong.
Liverpool khawatir menghadapi yang terburuk menjelang pemindaian lebih lanjut
Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh The Athletic, Liverpool percaya bahwa cedera Isak cukup 'signifikan' dan dia mungkin telah mengalami patah kaki. Penyerang tersebut belum menjalani pemindaian MRI yang akan mengungkapkan berapa lama dia mungkin harus menepi, tetapi tanda-tanda awal tidak menjanjikan.
Apa yang dikatakan Slot tentang cedera Isak
Slot ditanya tentang Isak pada konferensi pers setelah pertandingan, yang dia jawab: "Saya tidak punya berita tentang dia. Tetapi jika seorang pemain mencetak gol dan kemudian cedera, dan tidak kembali ke lapangan, tidak mencoba untuk kembali - yang merupakan apa yang Conor Bradley coba lakukan misalnya tetapi saya harus menariknya juga karena dia tidak bisa melanjutkan. Tetapi jika seorang pemain bahkan tidak mencoba untuk kembali, biasanya itu bukan hal yang baik. Namun saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi tentang itu, ini hanya firasat. Tidak ada yang medis untuk dikatakan tentang itu. Saya belum berbicara dengannya tentang hal itu."
Pilihan Liverpool tanpa Isak yang cedera
Gol Isak di Tottenham adalah yang kedua di Premier League sejak kepindahannya senilai £125 juta ($166 juta) dari Newcastle pada hari batas waktu jendela transfer musim panas, dengan satu-satunya gol lainnya datang dalam kemenangan 1-0 di West Ham pada 30 November.
Pemain Swedia tersebut telah bergantian masuk dan keluar dari lineup awal Slot sepanjang musim, dengan kedatangan musim panas lainnya, Hugo Ekitike, membagi waktu bermain sebagai No.9. Berbeda dengan Isak, Ekitike telah terbukti sukses di Anfield sejauh ini, mencetak 10 gol untuk Liverpool di semua kompetisi. Dia mencetak gol kedua The Reds melawan Spurs, melompat di atas Cristian Romero untuk menyundul bola silang yang terdefleksi dari Frimpong.
Pemain bintang Mohamed Salah saat ini berada di Piala Afrika bersama Mesir, sementara spekulasi meningkat bahwa Harvey Elliott bisa kembali ke klub pada Januari setelah gagal membuat dampak dalam masa pinjamannya di Aston Villa.
