Kecemasan Kini Melanda Liverpool! Alexander Isak Alami Patah Kaki Usai Jebol Gawang Tottenham

Gol Isak di Tottenham adalah yang kedua di Premier League sejak kepindahannya senilai £125 juta ($166 juta) dari Newcastle pada hari batas waktu jendela transfer musim panas, dengan satu-satunya gol lainnya datang dalam kemenangan 1-0 di West Ham pada 30 November.

Pemain Swedia tersebut telah bergantian masuk dan keluar dari lineup awal Slot sepanjang musim, dengan kedatangan musim panas lainnya, Hugo Ekitike, membagi waktu bermain sebagai No.9. Berbeda dengan Isak, Ekitike telah terbukti sukses di Anfield sejauh ini, mencetak 10 gol untuk Liverpool di semua kompetisi. Dia mencetak gol kedua The Reds melawan Spurs, melompat di atas Cristian Romero untuk menyundul bola silang yang terdefleksi dari Frimpong.

Pemain bintang Mohamed Salah saat ini berada di Piala Afrika bersama Mesir, sementara spekulasi meningkat bahwa Harvey Elliott bisa kembali ke klub pada Januari setelah gagal membuat dampak dalam masa pinjamannya di Aston Villa.