Lionel Messi Juara Piala Dunia Di Qatar Cuma Beruntung! Cristiano Ronaldo Diklaim Punya Kans Besar Di Edisi 2026
Akankah Messi & Ronaldo menghiasi Piala Dunia 2026?
Hitung mundur sedang berlangsung menuju pertemuan pemain terbaik di planet ini. Acara unggulan FIFA sedang bersiap untuk menuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas mendatang - dengan 48 tim ambil bagian dalam format yang diperluas.
Diharapkan bahwa Messi dan Ronaldo akan menjadi bagian dari pertemuan tersebut. CR7 telah menyatakan bahwa dia mengharapkan Piala Dunia keenamnya menjadi yang terakhir, karena dia akan berusia 41 tahun ketika turnamen dimulai, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dengan klub Liga Pro Saudi, Al-Nassr.
Messi belum mengkonfirmasi bahwa dia akan menjadi bagian dari pertahanan gelar Argentina, dengan pemain berusia 38 tahun itu sekarang bermain di MLS untuk Inter Miami. Banyak yang memperkirakannya akan masuk dalam skuad Lionel Scaloni, dengan 200 caps internasional dalam proses yang sedang dikejar.
Beruntung: Mengapa Sneijder mendukung Ronaldo daripada Messi
Messi telah mencapai puncak sepak bola dunia, setelah memegang trofi yang paling ia idamkan pada tahun 2022, dengan pemain hebat sepanjang masa itu tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang seperti Sneijder tentang pencapaiannya yang gemilang.
Mantan playmaker Belanda dan Real Madrid itu, bagaimanapun, telah mengatakan kepada AdventureGamers ketika memutar jarum jam mundur dan maju: “Portugal memiliki tim yang sangat kuat. Bagi saya, mereka adalah salah satu favorit jadi saya akan mengatakan Cristiano Ronaldo memiliki peluang lebih kuat untuk memenangkan Piala Dunia berikutnya dibandingkan dengan Lionel Messi. Itu adalah Piala Dunia yang hebat untuk Argentina di Qatar tetapi mereka juga sedikit beruntung. Saya pikir secara keseluruhan Portugal adalah tim yang lebih baik.”
Haruskah Messi memiliki delapan Ballon d'Or? Sneijder berpikir tidak
Ini bukan pertama kalinya Sneijder mempertanyakan klaim Messi terhadap penghargaan paling bergengsi. Pemain asal Belanda itu membantu tim legendaris Inter asuhan Jose Mourinho meraih treble Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions pada 2010 dan percaya bahwa pencapaian tersebut seharusnya memberinya Bola Emas.
Sneijder sebelumnya mengatakan: “Agak tidak adil bahwa saya tidak dinobatkan dengan Ballon d'Or 2010 dan Messi memenangkannya. Meskipun saya bukan orang yang mengeluh tentang itu: Ballon d'Or adalah penghargaan individu, dan yang saya sukai adalah memenangkan trofi kolektif. Jika saya harus memilih antara Liga Champions dan Ballon d'Or, saya akan memilih Liga Champions yang saya menangkan. Saya sangat senang dengan gelar itu.”
Target GOAT: Messi & Ronaldo diprediksi mencapai 1.000 gol
Sneijder telah melihat Messi bergerak maju ke delapan Ballon d’Or, sementara Ronaldo memiliki lima dalam koleksinya. Mereka berdua masih terus berjuang, dengan target individu masing-masing untuk dikejar.
Ronaldo telah membuat tidak ada rahasia tentang fakta bahwa dia ingin mencapai 1.000 gol kariernya, dengan Messi juga didukung untuk mencapai angka empat digit dalam departemen itu sebelum sepatu pembuat sejarah digantung untuk terakhir kalinya.
Sneijder telah mengatakan: "Saya pikir itu adalah tujuan berikutnya bagi mereka berdua, 100%. Cristiano tidak akan berhenti sebelum mencapai seribu gol. Messi telah menandatangani kontrak dua tahun lagi. Dia pasti akan mencapai seribu gol juga.
"Menyenangkan bahwa kita masih membicarakan persaingan ini dengan satu di MLS dan yang lain di Saudi. Mereka adalah dua bintang besar dan sekarang mereka mengejar tujuan berbeda untuk mencapai 1.000 gol. Luar biasa. Mungkin kita melihat tentang menghitung assist mereka untuk mengetahui siapa yang bisa mencapai 2.000 terlebih dahulu."
Ronaldo telah berkomitmen untuk kontrak di Al-Nassr yang akan membuatnya tetap berada di Timur Tengah hingga musim panas 2027. Messi, sementara itu, telah menyetujui persyaratan baru dengan Inter Miami hingga musim 2028 MLS.
