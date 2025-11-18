Lionel Messi Juara Piala Dunia Di Qatar Cuma Beruntung! Cristiano Ronaldo Diklaim Punya Kans Besar Di Edisi 2026

Hitung mundur sedang berlangsung menuju pertemuan pemain terbaik di planet ini. Acara unggulan FIFA sedang bersiap untuk menuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas mendatang - dengan 48 tim ambil bagian dalam format yang diperluas.

Diharapkan bahwa Messi dan Ronaldo akan menjadi bagian dari pertemuan tersebut. CR7 telah menyatakan bahwa dia mengharapkan Piala Dunia keenamnya menjadi yang terakhir, karena dia akan berusia 41 tahun ketika turnamen dimulai, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dengan klub Liga Pro Saudi, Al-Nassr.

Messi belum mengkonfirmasi bahwa dia akan menjadi bagian dari pertahanan gelar Argentina, dengan pemain berusia 38 tahun itu sekarang bermain di MLS untuk Inter Miami. Banyak yang memperkirakannya akan masuk dalam skuad Lionel Scaloni, dengan 200 caps internasional dalam proses yang sedang dikejar.