Getty Images Sport
AKHIRNYA! Lionel Messi Rilis Pernyataan Ikut Piala Dunia 2026 Atau Tidak
Lionel Messi menikmati hidup di Miami
Sejak tiba pada 2023, Lionel Messi membawa dampak luar biasa bagi Inter Miami dan sepakbola Amerika Serikat. Kehadirannya langsung mengubah The Herons dari tim papan bawah menjadi tim pemenang trofi, fenomena yang kemudian dikenal sebagai “Efek Messi”. Di musim pertamanya, ia mempersembahkan trofi perdana klub lewat gelar Piala Liga. Messi melanjutkan sukses itu pada 2024 dengan membawa Inter Miami menjuarai Supporters’ Shield dan dinobatkan sebagai MVP MLS 2024, meski sempat terganggu cedera pergelangan kaki.
Memasuki 2025, legenda Barcelona itu kembali bersinar dengan meraih Sepatu Emas MLS berkat torehan 29 gol di musim reguler dan kini memburu gelar Piala MLS. Efek sesosok Messi melampaui angka statistik, dengan popularitas MLS yang meroket, rekor jumlah penonton, hingga rekor penjualan jersey. Awal bulan ini, Messi bahkan meneken perpanjangan kontrak hingga 2028, bukti komitmennya terhadap perkembangan sepakbola di Amerika. Namun, pertanyaan besar yang masih tersisa: akankah ia kembali berseragam Argentina saat Piala Dunia dimulai Juni tahun depan?
- AFP
Lionel Messi bela Argentina di Piala Dunia 2026?
La Pulga masih menjadi figur sentral bagi tim nasional. Ia memimpin Albiceleste menjuarai Copa America 2024, mencetak gol penting di semi-final meski bermain dalam kondisi cedera. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Messi tampil luar biasa dengan menorehkan delapan gol—terbanyak dalam kariernya—termasuk dua gol kontra Venezuela di laga kandang yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di babak kualifikasi. Baru-baru ini, ia juga menyumbang dua assist saat tim asuhan Lionel Scaloni menang di laga uji coba melawan Puerto Riko. Dan kini, Messi mengungkap harapannya dengan Piala Dunia 2026 sudah di depan mata.
Berbicara kepada NBC, Messi menjelaskan: “Jujur saja, iya, bisa tampil di Piala Dunia adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya ingin berada di sana. Merasa fit dan menjadi kepingan penting dalam membantu tim nasional. Saya akan menilai kondisi saya dari hari ke hari ketika saya memulai pramusim bersama Inter Miami tahun depan, melihat apakah saya benar-benar bisa 100 persen. Saya sangat bersemangat karena ini Piala Dunia. Kami memenangkan Piala Dunia yang terakhir, dan bisa mempertahankannya di lapangan adalah sesuatu yang amat spektakuler karena membela tim nasional selalu menjadi impian, terutama di kompetisi resmi. Semoga Tuhan mengizinkan saya melakukannya sekali lagi.”
Faktor terpenting
Messi menegaskan bahwa keputusannya akan bergantung sepenuhnya pada kondisi fisik dan mentalnya. “Saya selalu mengatakan, keputusan saya akan bergantung pada bagaimana perasaan saya dari hari ke hari dan bagaimana perasaan saya tentang kondisi fisik maupun mental untuk terus bermain dan menjadi bagian dari klub ini. Sejujurnya, saya merasa sangat baik sepanjang tahun ini. Saya bahagia tinggal di Miami, begitu pula keluarga saya, jadi keputusan itu (memperpanjang kontrak) sebenarnya sangat mudah.”
- Getty Images Sport
Lionel Messi buru trofi bersama Inter Miami
Sebelum menentukan partisipasinya di Piala Dunia, sang GOAT masih fokus mengejar gelar Piala MLS bersama Inter Miami. The Herons saat ini tengah menghadapi Nashville di babak pertama play-off dengan format best of three. Kampanye mereka dimulai dengan baik setelah menang 3–1 di Game 1 akhir pekan kemarin. Seperti biasa, Messi menjadi bintang utama dengan mencetak dua gol dan menerima penghargaan Sepatu Emas MLS sebelum pertandingan dimulai.
Iklan