AKHIRNYA! Lionel Messi Rilis Pernyataan Ikut Piala Dunia 2026 Atau Tidak

La Pulga masih menjadi figur sentral bagi tim nasional. Ia memimpin Albiceleste menjuarai Copa America 2024, mencetak gol penting di semi-final meski bermain dalam kondisi cedera. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Messi tampil luar biasa dengan menorehkan delapan gol—terbanyak dalam kariernya—termasuk dua gol kontra Venezuela di laga kandang yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di babak kualifikasi. Baru-baru ini, ia juga menyumbang dua assist saat tim asuhan Lionel Scaloni menang di laga uji coba melawan Puerto Riko. Dan kini, Messi mengungkap harapannya dengan Piala Dunia 2026 sudah di depan mata.

Berbicara kepada NBC, Messi menjelaskan: “Jujur saja, iya, bisa tampil di Piala Dunia adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya ingin berada di sana. Merasa fit dan menjadi kepingan penting dalam membantu tim nasional. Saya akan menilai kondisi saya dari hari ke hari ketika saya memulai pramusim bersama Inter Miami tahun depan, melihat apakah saya benar-benar bisa 100 persen. Saya sangat bersemangat karena ini Piala Dunia. Kami memenangkan Piala Dunia yang terakhir, dan bisa mempertahankannya di lapangan adalah sesuatu yang amat spektakuler karena membela tim nasional selalu menjadi impian, terutama di kompetisi resmi. Semoga Tuhan mengizinkan saya melakukannya sekali lagi.”