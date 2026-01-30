Getty
Lionel Messi Dinilai Sudah Bertindak Bak Owner Inter Miami! Juara Piala Dunia Itu Diperkirakan Akan Bertahan Lebih Lama Lagi Di Amerika Serikat
Mimpi Amerika: Messi pindah ke Miami pada tahun 2023
Messi memutuskan untuk mengejar impian Amerika pada tahun 2023 ketika kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir. Legenda Barcelona menerima panggilan dari mantan pemain Manchester United, David Beckham, dan menuju ke Florida Selatan.
Dia membuat dampak langsung, dengan keberhasilan Leagues Cup dirasakan dalam beberapa minggu setelah kedatangannya. GOAT Amerika Selatan tersebut melanjutkan untuk menulis ulang buku rekor dengan penghargaan MVP berturut-turut dan kemenangan bersejarah di MLS Cup.
Semuanya dicapai dengan senyum di wajahnya, dengan Messi dan istrinya Antonela menemukan lingkungan yang ideal untuk keluarga muda mereka - setelah berjuang untuk beradaptasi di Prancis selama dua musim bersama PSG.
Messi dapat menjadi lebih 'normal' di Amerika Serikat, dengan kebebasan yang lebih besar dalam kehidupan pribadinya, dan itu dianggap membantu daya saingnya tetap menyala terang. Dia juga memiliki banyak pengaruh pada bisnis rekrutmen di Miami dan bagaimana Herons dijalankan.
- Getty
Fenomena: Messi tetap menjadi bintang di dalam dan di luar lapangan
Sagna, yang menghabiskan waktu di MLS dengan Montreal Impact setelah mewakili Arsenal dan Manchester City di Liga Premier, telah - dalam kemitraan dengan Parimatch Online Casino - mengatakan kepada GOAL tentang Messi di Miami: “Dia adalah fenomena. Dia lahir dengan bakat, dengan anugerah. Jika Anda menggabungkan permainannya dan gairah serta cintanya, itu membuat segalanya sempurna dan memungkinkannya memberikan dampak yang masih dia miliki di usianya. Anda memiliki pemain seperti dia yang merupakan fenomena.
“Ini bukan hanya tentang penampilan di lapangan, tetapi juga seluruh generasi yang mengikuti mereka. Para penggemar yang ada di AS hari ini, memiliki Piala Dunia hanya akan baik untuk sepak bola Amerika. Mereka adalah tipe orang yang dapat mengubah dunia dan memberikan dampak besar pada cara orang berpikir dan bermain.
“Saya pikir dia sedang menikmati waktu yang luar biasa di Miami. Miami adalah kota berbahasa Spanyol, jadi dia merasa seperti di rumah. Saya pikir dia sudah seperti pemilik klub, keluarganya sangat hadir. Itu seperti berada di rumah. Dia bisa bermain untuk beberapa tahun lagi.”
Berikutnya Beckham? Messi dikabarkan tertarik memiliki klub
Ditanya lebih lanjut apakah Messi bisa mengambil inspirasi dari mantan kapten Inggris Beckham dan memasuki kepemilikan klub ketika dia pensiun, Sagna menambahkan: “Saya pikir dia akan tetap di Miami. Itu cocok untuknya. Ada banyak penutur bahasa Spanyol, dan bahasa Inggrisnya tidak bagus! Ini seperti berada di lingkungan yang aman.
“Berada di AS, dari segi bisnis, sangat sempurna untuknya karena dia adalah sebuah merek. Membangun merek ini setelah sepak bola sangat sempurna untuknya dan anak-anaknya. Dia tampaknya menyukai bermain untuk klub. Dia memiliki David Beckham di sampingnya. Juga kekuatan adidas, yang merupakan poin lain untuk ditambahkan. Mereka membangun sesuatu bersama.
“Saat ini dia bermain dan tidak bisa terlibat dengan lingkungan klub, tetapi dia terlibat dengan penampilannya. Dia memiliki pekerjaannya dan akan membantu membawa lebih banyak pemain ke klub.”
- Getty
Akankah lebih banyak nama besar bergabung dengan Messi di MLS?
Mantan bintang Barcelona lainnya, seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Luis Suarez mengikuti Messi ke Miami. Rekan setim Messi di timnas Argentina yang memenangkan Piala Dunia, Rodrigo De Paul, juga telah menempuh jalan yang sama, sementara pemain seperti Thomas Muller dan Son Heung-min berada di MLS lainnya.
Ketika ditanya apakah lebih banyak nama besar akan mengikuti, dengan sudah ada pembicaraan tentang Neymar dan Robert Lewandowski yang berpotensi menuju ke Amerika Serikat di beberapa titik, Sagna mengatakan: “Saya melihat lebih banyak karena ini adalah liga yang mengasyikkan, terutama di akhir karier Anda. Ini adalah tentang bersenang-senang dan tetap menikmati sepak bola.
“Anda memiliki pemain berkualitas, terutama pemain Amerika Selatan. Amerika mengadakan pertunjukan setiap pertandingan, kembang api, dll. Mereka tidak memiliki banyak pembatasan pada sisi pribadi. Anda dapat menikmati berjalan-jalan di kota. Messi tidak bisa melakukan itu karena siapa dia, selalu berjalan di jalan, tapi Anda bisa melakukannya di sana dan melihat Amerika dalam kehidupan nyata.
“Pendekatannya benar-benar berbeda. Saya tidak ingin menyebutnya semi-pensiun, tetapi Anda belajar mencintai sepak bola dengan cara yang berbeda dengan bermain di sana.”
Messi, yang sangat dinanti oleh penonton AS, akan tetap bertahan selama beberapa tahun lagi karena ia telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028. Dia diharapkan menikmati istirahat di tengah musim MLS tahun ini ketika menjadi bagian dari pertahanan gelar Piala Dunia Argentina.
Iklan