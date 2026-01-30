Lionel Messi Dinilai Sudah Bertindak Bak Owner Inter Miami! Juara Piala Dunia Itu Diperkirakan Akan Bertahan Lebih Lama Lagi Di Amerika Serikat

Messi memutuskan untuk mengejar impian Amerika pada tahun 2023 ketika kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir. Legenda Barcelona menerima panggilan dari mantan pemain Manchester United, David Beckham, dan menuju ke Florida Selatan.

Dia membuat dampak langsung, dengan keberhasilan Leagues Cup dirasakan dalam beberapa minggu setelah kedatangannya. GOAT Amerika Selatan tersebut melanjutkan untuk menulis ulang buku rekor dengan penghargaan MVP berturut-turut dan kemenangan bersejarah di MLS Cup.

Semuanya dicapai dengan senyum di wajahnya, dengan Messi dan istrinya Antonela menemukan lingkungan yang ideal untuk keluarga muda mereka - setelah berjuang untuk beradaptasi di Prancis selama dua musim bersama PSG.

Messi dapat menjadi lebih 'normal' di Amerika Serikat, dengan kebebasan yang lebih besar dalam kehidupan pribadinya, dan itu dianggap membantu daya saingnya tetap menyala terang. Dia juga memiliki banyak pengaruh pada bisnis rekrutmen di Miami dan bagaimana Herons dijalankan.