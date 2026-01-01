Lupakan Reuni Lionel Messi-Neymar! Superstar Brasil Itu Perpanjang Kontrak Di Santos

Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol dari 128 penampilan, belum mewakili negaranya sejak mengalami kerusakan ligamen lutut pada September 2023. Namun, dia telah berjanji untuk siap mencoba meraih kejayaan global lagi.

Dia baru-baru ini mengatakan kepada wartawan: “Kami akan melakukan segalanya, bahkan yang mustahil, untuk membawa Piala Dunia ini kembali ke Brasil.” Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang membantu pencapaian tersebut: “Jika kami mencapai final, saya berjanji akan mencetak gol.”

Mantan bos PSG, AC Milan, Chelsea, dan Real Madrid Ancelotti telah membuka pintu bagi Neymar untuk mendapatkan panggilan internasional, tetapi seringkali dia mengatakan bahwa sentimen tidak akan diizinkan mempengaruhi pilihannya.

Sudah dinyatakan dengan jelas kepada Neymar bahwa dia harus mendapatkan tempatnya. Pelatih asal Italia Ancelotti mengatakan: “Kami berbicara tentang Neymar, kita harus berbicara tentang pemain lain. Kita harus memikirkan Brasil, yang bisa dengan Neymar atau tanpa Neymar, dengan pemain lain atau tanpa pemain lain.

“Daftar definitif akan kami buat setelah tanggal FIFA di bulan Maret. Saya sangat memahami bahwa banyak orang sangat tertarik pada Neymar. Saya ingin memperjelas bahwa kami berada di bulan Desember, Piala Dunia di bulan Juni, saya akan memilih tim yang akan pergi ke Piala Dunia pada bulan Mei. Jika Neymar pantas untuk berada di sana, jika dia lebih baik dari yang lain, dia akan bermain di Piala Dunia. Saya tidak berutang kepada siapa pun.”