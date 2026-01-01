Getty
Lupakan Reuni Lionel Messi-Neymar! Superstar Brasil Itu Perpanjang Kontrak Di Santos
Kontrak Neymar: Kapan kesepakatan baru di Santos akan berakhir
Menurut Globo Esporte, Neymar memiliki kesepakatan dengan Santos yang akan membuatnya tetap di Vila Belmiro hingga 31 Desember 2026. Pada satu tahap, tampaknya pemain berusia 33 tahun tersebut akan mengambil tantangan baru setelah menjadi agen bebas.
Namun, saat ini dia sedang menjalani program rehabilitasi lain, setelah menjalani operasi lutut, dan senang untuk tetap berada di lingkungan yang akrab yang membuatnya dekat dengan keluarga dan teman.
Kesepakatan menguntungkan: Berapa biaya Neymar bagi Santos
Sementara Santos sangat senang melihat kapten utama mereka berkomitmen untuk kontrak baru, Globo melaporkan bagaimana ia membebani klub dengan jumlah yang sama per bulan seperti “empat atau lima pemain reguler”. Dia juga memiliki kontrak hak citra dengan NR Sports yang menambah pundi-pundi bayarannya.
Neymar setuju untuk tetap bertahan setelah menyelesaikan musim 2025 dengan gemilang, saat ia membantu mengarahkan Santos menjauh dari bahaya degradasi. Setelah kembali dari masalah hamstring pada bulan November, dia mencetak lima gol dalam tujuh pertandingan - termasuk hat-trick melawan Juventude.
Pertanyaan sering muncul apakah mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini akan mencari awal baru di tahun Piala Dunia. Dia perlu bermain secara reguler untuk masuk ke dalam skuad Carlo Ancelotti untuk turnamen besar lainnya.
Pencarian Piala Dunia: Akankah Neymar masuk skuad Brasil?
Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol dari 128 penampilan, belum mewakili negaranya sejak mengalami kerusakan ligamen lutut pada September 2023. Namun, dia telah berjanji untuk siap mencoba meraih kejayaan global lagi.
Dia baru-baru ini mengatakan kepada wartawan: “Kami akan melakukan segalanya, bahkan yang mustahil, untuk membawa Piala Dunia ini kembali ke Brasil.” Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang membantu pencapaian tersebut: “Jika kami mencapai final, saya berjanji akan mencetak gol.”
Mantan bos PSG, AC Milan, Chelsea, dan Real Madrid Ancelotti telah membuka pintu bagi Neymar untuk mendapatkan panggilan internasional, tetapi seringkali dia mengatakan bahwa sentimen tidak akan diizinkan mempengaruhi pilihannya.
Sudah dinyatakan dengan jelas kepada Neymar bahwa dia harus mendapatkan tempatnya. Pelatih asal Italia Ancelotti mengatakan: “Kami berbicara tentang Neymar, kita harus berbicara tentang pemain lain. Kita harus memikirkan Brasil, yang bisa dengan Neymar atau tanpa Neymar, dengan pemain lain atau tanpa pemain lain.
“Daftar definitif akan kami buat setelah tanggal FIFA di bulan Maret. Saya sangat memahami bahwa banyak orang sangat tertarik pada Neymar. Saya ingin memperjelas bahwa kami berada di bulan Desember, Piala Dunia di bulan Juni, saya akan memilih tim yang akan pergi ke Piala Dunia pada bulan Mei. Jika Neymar pantas untuk berada di sana, jika dia lebih baik dari yang lain, dia akan bermain di Piala Dunia. Saya tidak berutang kepada siapa pun.”
Tidak ada reuni MSN: Neymar tidak bergabung dengan Messi & Suarez di MLS
Neymar memiliki banyak hal untuk dibuktikan karena ia telah melewatkan total 89 pertandingan sejak pindah ke klub Saudi Pro League, Al-Hilal pada tahun 2023. Cedera ACL yang malang menyebabkan kontraknya yang menguntungkan di Timur Tengah dibatalkan, sementara masalah kebugaran lebih lanjut telah dialami di Santos.
Dia telah menjalani operasi untuk kesekian kalinya pada lutut kirinya dan dikatakan bekerja dengan fisioterapis Brasil terkenal Eduardo Santos - seorang pria yang dijuluki ‘Dr Miracle’ setelah sebelumnya membantu pemain seperti Philippe Coutinho dan Matheus Cunha untuk pulih cepat dari masalah lutut serius.
Dengan memutuskan rencana tersebut, Neymar - yang sebelumnya dikaitkan dengan tim di Italia dan Liga Premier Inggris - telah menolak reuni dengan mantan rekan setim Barcelona-nya, Messi dan Luis Suarez di juara MLS Cup, Inter Miami.
Ada klaim bahwa kekuatan penyerangan mereka yang terkenal dengan istilah ‘MSN’ bisa dibentuk kembali di Amerika Serikat, tetapi setiap langkah menuju Florida Selatan telah ditunda tanpa batas waktu. Namun, Neymar masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan selama 12 bulan ke depan.
