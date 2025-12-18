“Lionel Messi Membuat Saya Menangis” – Sang Legenda Barcelona Pulang Ke Newell’s Old Boys, Mungkinkah?

Messi kerap menyatakan cintanya kepada Newell’s, namun belum pernah secara terbuka mengumumkan niat membela klub tersebut di level senior sebelum pensiun. Banyak pihak lain yang justru lebih dulu bersuara.

Ketua PSSI-nya Argentina, Claudio Tapia, yang menyaksikan Angel Di Maria kembali ke Rosario Central pada usia 37 tahun, mengaku berharap hal serupa terjadi pada Messi. “Saya harap begitu,” katanya kepada TNT Sports.

Mantan pelatih Newell’s, Cristian Fabbiani, bahkan membuka kemungkinan kontrak jangka pendek sehingga ia tetap bisa terikat dengan Inter Miami. “Saya berharap Messi datang untuk bermain empat bulan saja, kapan pun dia mau. Satu turnamen durasinya sekitar empat bulan,” ujarnya kepada ESPN F90 pada April lalu.

Untuk saat ini, fokus Messi masih sepenuhnya di Amerika Utara. Usai membawa Inter Miami meraih Piala MLS, ia menikmati libur akhir musim dan merayakan Natal bersama Antonela serta tiga putranya. Di depan mata, ada pula Piala Dunia 2026—yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—dengan Argentina berharap sang GOAT kembali merumput untuk memimpin upaya mempertahankan gelar dunia.