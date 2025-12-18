GOAL
“Lionel Messi Membuat Saya Menangis” – Sang Legenda Barcelona Pulang Ke Newell’s Old Boys, Mungkinkah?
Awal perjalanan Lionel Messi
Lionel Messi memulai perjalanannya di sepakbola bersama Newell’s Old Boys sebelum akhirnya hijrah ke Barcelona pada usia sangat muda. Saat itu, Barca berani mengambil risiko besar, yakni berjanji menanggung biaya medis terapi hormonnya, dan mempercayai potensi seorang remaja kurus dari Rosario tanpa tahu ia akan tumbuh menjadi legenda.
Selama 21 tahun di Catalonia, Messi menjelma menjadi pesepakbola terhebat sepanjang masa. Ia mencetak 672 gol untuk Blaugrana, mempersembahkan 10 gelar domestik, serta empat trofi Liga Champions.
Messi perpanjang kontrak di Inter Miami
Messi meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer pada 2021 dan menghabiskan dua musim di Paris Saint-Germain. Setelah itu, ia mengejar “mimpi Amerika” bersama Inter Miami, klub milik David Beckham. Di sana, Messi merasakan manisnya gelar Piala Liga, Supporters’ Shield, dan akhirnya membawa The Herons menjadi juara Amerika Serikat dengan memenangkan Piala MLS 2025.
Kini berusia 38 tahun, sang GOAT sudah menyepakati perpanjangan kontrak tiga tahun yang akan mengikatnya di Florida Selatan hingga 2028. Dengan situasi ini, peluang pindah dalam waktu dekat terlihat sangat kecil.
Akankah Messi kembali ke Newell's Old Boys?
Meski demikian, Newell’s Old Boys masih menyimpan harapan untuk memulangkan putra daerah mereka. Usai nyaris terdegradasi pada musim 2025, Los Pinguinos bersiap menggelar pemilihan presiden baru—dan nama Messi menjadi salah satu topik hangat. Bukan sebagai kandidat, melainkan soal kemungkinan dirinya pulang kampung membela klub masa kecilnya.
Guillermo Munoz, salah satu calon presiden Newell's, berbicara kepada TNT Sports bahwa kunci semuanya ada pada sang pemain. “Hal pertama yang harus dilihat adalah apakah Messi memang ingin terhubung kembali dengan Newell’s,” ujarnya.
Munoz menegaskan klub tak akan menyia-nyiakan energi dan dana untuk mengejar mimpi yang mustahil. “Saya mungkin sangat ingin Messi datang. Tapi tidak cukup hanya berkata, ‘suatu hari nanti’. Saya melihat Messi dan dia membuat saya menangis. Namun itu bukan berarti dia lebih besar dari klub ini.”
Jejak-jejak Maradona & Martino
Sejarah mencatat Diego Maradona sempat pulang dan bermain singkat untuk Newell’s Old Boys setelah berkarier di Eropa. Tata Martino, mantan pelatih Barcelona dan Inter Miami, juga kembali ke klub yang dibelanya dalam tiga periode sebagai pemain itu.
Soal kemungkinan Messi mengikuti jejak keduanya, Munoz menambahkan: “Suatu hari Maradona berkata, ‘Saya akan bermain untuk Newell’s’. Suatu hari Tata Martino berkata, ‘Saya akan membantu Newell’s’. Messi tidak punya kewajiban apa pun kepada Newell’s. Tapi kalau dia benar-benar ingin datang, dia sendiri yang harus mengatakannya.”
Messi fokus Piala Dunia 2026
Messi kerap menyatakan cintanya kepada Newell’s, namun belum pernah secara terbuka mengumumkan niat membela klub tersebut di level senior sebelum pensiun. Banyak pihak lain yang justru lebih dulu bersuara.
Ketua PSSI-nya Argentina, Claudio Tapia, yang menyaksikan Angel Di Maria kembali ke Rosario Central pada usia 37 tahun, mengaku berharap hal serupa terjadi pada Messi. “Saya harap begitu,” katanya kepada TNT Sports.
Mantan pelatih Newell’s, Cristian Fabbiani, bahkan membuka kemungkinan kontrak jangka pendek sehingga ia tetap bisa terikat dengan Inter Miami. “Saya berharap Messi datang untuk bermain empat bulan saja, kapan pun dia mau. Satu turnamen durasinya sekitar empat bulan,” ujarnya kepada ESPN F90 pada April lalu.
Untuk saat ini, fokus Messi masih sepenuhnya di Amerika Utara. Usai membawa Inter Miami meraih Piala MLS, ia menikmati libur akhir musim dan merayakan Natal bersama Antonela serta tiga putranya. Di depan mata, ada pula Piala Dunia 2026—yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—dengan Argentina berharap sang GOAT kembali merumput untuk memimpin upaya mempertahankan gelar dunia.
