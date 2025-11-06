Getty/GOAL
"Lionel Messi Mah Sudah Ribuan Gol Seperti Itu" - Lamine Yamal Sekali Lagi Menolak Perbandingan Dengan Legenda Barcelona Itu Setelah Tunjukkan Aksi Magis Terbarunya
Barcelona No.10: Yamal membuktikan dirinya layak memakai jersey ikonik tersebut
Gerakan kaki Yamal yang menari terlihat jelas saat ia menerangi bentrokan kontinental di Belgia. Dia tidak bisa menginspirasi Barca untuk menang, karena pertandingan yang seru berakhir 3-3, tetapi dia mencetak gol paling mengesankan dari pertandingan tersebut.
Pemuda berusia 18 tahun itu mampu melewati bek di tepi kotak penalti, memainkan umpan satu-dua cepat dengan Fermin Lopez, dan menggulirkan bola ke sudut bawah. Usaha tersebut membangkitkan kenangan Messi yang menari melewati lawan sambil mengenakan jersey ikonik No.10 Barcelona.
Perbandingan Messi: Mengapa Yamal menghindari debat itu
Yamal telah dibandingkan dengan pemenang Ballon d'Or delapan kali sejak melangkah keluar dari sistem akademi La Masia yang terkenal. Dia juga kidal, tetapi selalu berusaha menjauhkan diri dari perdebatan yang dia belum layak untuk mendominasi.
Dia mengatakan kepada wartawan ketika membahas usaha terbarunya yang mirip Messi untuk Barca: “Saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan Messi. Dia telah mencetak ribuan gol seperti itu. Saya harus membuat jalan saya sendiri dan berharap untuk mencetak lebih banyak gol seperti itu. Saya mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa. Gerakannya sangat cepat dan Fermín meninggalkan saya dengan bola dengan sedikit sentuhan. Saya sudah mengendalikannya dan menyelesaikannya.”
Pemenang Ballon d'Or: Yamal diprediksi mencapai puncak
Yamal sebelumnya mengatakan tentang membangun warisannya sendiri di dunia sepak bola, bukannya mengklaim bagian dari Messi: “Saya selalu mencoba untuk menempuh jalur saya sendiri. Tentu saja, bagi saya, Messi adalah pemain terbaik sepanjang sejarah, tanpa diragukan lagi. Dia kidal, dan saya juga. Dia bermain untuk Barcelona, dan saya bermain untuk Barcelona. Dia bermain sebagai sayap kanan, dan begitu juga saya. Kami jelas memiliki banyak kesamaan, dan itu tidak masalah. Saya hanya ingin menempuh jalur saya sendiri.
“Dia menulis cerita legendarisnya, dan saya berharap memiliki karir yang sukses sepertinya. Tetapi yang lebih penting, saya ingin bermain sepak bola dengan cara saya sendiri, menulis cerita saya sendiri, dan membuat orang mengingat nama Lamine Yamal.”
Dia diharapkan menjadi ikon dalam dirinya sendiri, dengan mantan gelandang Barcelona Emmanuel Petit menyarankan bahwa pemuda ini bisa melampaui rekor Ballon d'Or Messi yang memecahkan rekor.
Pria Perancis itu mengatakan kepada EscapistMagazine: “Saya pikir Ballon d’Or adalah alasan utamanya menginginkan nomor 10, dia sudah memikirkannya, dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Saya tidak bisa menyebut nama pemain yang seimpresif dia pada usianya, setiap kali dia menyentuh bola sesuatu terjadi. Anda akan mengira dia berusia 28 tahun dan berada di puncak karirnya.
“Dia menggiring bola melewati pemain seperti di PlayStation dan membuat bek tampak seperti kerucut, dia memiliki potensi yang sangat tinggi, dia bisa menjadi lebih baik dari Messi. Messi memenangkan delapan Ballon d’Or, Yamal akan memiliki motivasi untuk melangkah lebih jauh, dia adalah kebahagiaan untuk ditonton.”
Frustrasi cedera: Yamal pulih dari cedera yang tidak diinginkan
Yamal telah mengalami kampanye 2025-26 terganggu oleh cedera, dengan cedera yang tidak tepat waktu didapat saat bertugas internasional bersama Spanyol. Dia absen dalam tujuh pertandingan untuk klub dan negaranya akibat cedera tersebut, tetapi tampaknya saat ini sudah fit dan siap bermain.
Dia mengklaim bahwa banyak “kebohongan” diceritakan selama dia absen, dengan Barca mengelola kebugarannya dengan hati-hati, dengan fokus penuh sekarang terkonsentrasi pada memberikan gol dan assist yang mengubah jalannya pertandingan.
Juara bertahan Liga, Barcelona, membutuhkan dia untuk melakukannya secara teratur, saat mereka mengejar rival Clasico, Real Madrid, dalam pertarungan lain untuk supremasi domestik di Spanyol, dengan tim asuhan Hansi Flick bersiap untuk mencapai jeda internasional lain setelah melakukan perjalanan ke Celta Vigo pada hari Minggu.
