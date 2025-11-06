"Lionel Messi Mah Sudah Ribuan Gol Seperti Itu" - Lamine Yamal Sekali Lagi Menolak Perbandingan Dengan Legenda Barcelona Itu Setelah Tunjukkan Aksi Magis Terbarunya

Yamal sebelumnya mengatakan tentang membangun warisannya sendiri di dunia sepak bola, bukannya mengklaim bagian dari Messi: “Saya selalu mencoba untuk menempuh jalur saya sendiri. Tentu saja, bagi saya, Messi adalah pemain terbaik sepanjang sejarah, tanpa diragukan lagi. Dia kidal, dan saya juga. Dia bermain untuk Barcelona, dan saya bermain untuk Barcelona. Dia bermain sebagai sayap kanan, dan begitu juga saya. Kami jelas memiliki banyak kesamaan, dan itu tidak masalah. Saya hanya ingin menempuh jalur saya sendiri.

“Dia menulis cerita legendarisnya, dan saya berharap memiliki karir yang sukses sepertinya. Tetapi yang lebih penting, saya ingin bermain sepak bola dengan cara saya sendiri, menulis cerita saya sendiri, dan membuat orang mengingat nama Lamine Yamal.”

Dia diharapkan menjadi ikon dalam dirinya sendiri, dengan mantan gelandang Barcelona Emmanuel Petit menyarankan bahwa pemuda ini bisa melampaui rekor Ballon d'Or Messi yang memecahkan rekor.

Pria Perancis itu mengatakan kepada EscapistMagazine: “Saya pikir Ballon d’Or adalah alasan utamanya menginginkan nomor 10, dia sudah memikirkannya, dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Saya tidak bisa menyebut nama pemain yang seimpresif dia pada usianya, setiap kali dia menyentuh bola sesuatu terjadi. Anda akan mengira dia berusia 28 tahun dan berada di puncak karirnya.

“Dia menggiring bola melewati pemain seperti di PlayStation dan membuat bek tampak seperti kerucut, dia memiliki potensi yang sangat tinggi, dia bisa menjadi lebih baik dari Messi. Messi memenangkan delapan Ballon d’Or, Yamal akan memiliki motivasi untuk melangkah lebih jauh, dia adalah kebahagiaan untuk ditonton.”