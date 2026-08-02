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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

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Lionel Messi kembali ke skuad Inter Miami saat juara bertahan MLS Cup melanjutkan perburuan Supporters’ Shield

Inter Miami CF vs Columbus
Inter Miami CF
Columbus
Major League Soccer
L. Messi

Penyerang Inter Miami Lionel Messi telah kembali ke skuad pada hari pertandingan dan masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga Wilayah Timur Herons melawan Columbus Crew. Messi belum tampil untuk tim asal Florida Selatan itu sejak kekalahan Argentina di final Piala Dunia pada 19 Juli. Namun, rekan setimnya di tim nasional, Rodrigo De Paul, langsung masuk ke starting XI.

  • imago-sport-1080595348.jpgIcon Sportswire

    Messi kembali masuk daftar pemain cadangan

    Messi kembali masuk skuad Miami setelah mengambil jeda selama dua pekan menyusul kekalahan Argentina di final Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or delapan kali itu kembali berlatih pada awal pekan ini, setelah absen dari MLS All-Star Game selama masa istirahatnya.

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  • Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport

    Lini tengah Miami mulai terbentuk

    Namun, pemain lainnya di tim ini sudah mendekati kekuatan penuh. De Paul, yang menjadi starter di final Piala Dunia dan merupakan pemain kunci bagi negaranya sepanjang turnamen, masuk dalam starting XI. Ia bergabung dengan legenda Brasil Casemiro untuk pertama kalinya, setelah mantan pemain Man United itu tampil mengesankan dalam debut MLS-nya melawan Montreal.

  • Luis Suarez Inter Miami 2026Getty

    Luis Suarez kembali dipercaya

    Sabtu menjadi peluang lain bagi Luis Suarez, yang menemukan kembali performa terbaiknya di bawah pelatih baru Guillermo Hoyos. Penyerang Uruguay itu mencetak enam gol dalam tiga pertandingan terakhirnya, termasuk penalti di akhir laga yang memastikan kemenangan atas Montreal pekan lalu. Ia membentuk kemitraan yang diam-diam efektif dengan striker DP German Berterame di lini depan untuk Inter Miami.

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  • Lionel MessiIMAGO

    Beberapa bulan sibuk menanti

    Kembalinya Messi menjadi kabar baik bagi Miami, yang tampaknya akan berjuang di dua ajang hingga sisa musim ini. Setelah Sabtu malam, fokus beralih ke laga melawan Atletico San Luis pada hari Rabu sebagai bagian dari jadwal padat Leagues Cup.

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