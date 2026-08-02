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Lionel Messi kembali ke skuad Inter Miami saat juara bertahan MLS Cup melanjutkan perburuan Supporters’ Shield
- Icon Sportswire
Messi kembali masuk daftar pemain cadangan
Messi kembali masuk skuad Miami setelah mengambil jeda selama dua pekan menyusul kekalahan Argentina di final Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or delapan kali itu kembali berlatih pada awal pekan ini, setelah absen dari MLS All-Star Game selama masa istirahatnya.
- Getty Images Sport
Lini tengah Miami mulai terbentuk
Namun, pemain lainnya di tim ini sudah mendekati kekuatan penuh. De Paul, yang menjadi starter di final Piala Dunia dan merupakan pemain kunci bagi negaranya sepanjang turnamen, masuk dalam starting XI. Ia bergabung dengan legenda Brasil Casemiro untuk pertama kalinya, setelah mantan pemain Man United itu tampil mengesankan dalam debut MLS-nya melawan Montreal.
- Getty
Luis Suarez kembali dipercaya
Sabtu menjadi peluang lain bagi Luis Suarez, yang menemukan kembali performa terbaiknya di bawah pelatih baru Guillermo Hoyos. Penyerang Uruguay itu mencetak enam gol dalam tiga pertandingan terakhirnya, termasuk penalti di akhir laga yang memastikan kemenangan atas Montreal pekan lalu. Ia membentuk kemitraan yang diam-diam efektif dengan striker DP German Berterame di lini depan untuk Inter Miami.
- IMAGO
Beberapa bulan sibuk menanti
Kembalinya Messi menjadi kabar baik bagi Miami, yang tampaknya akan berjuang di dua ajang hingga sisa musim ini. Setelah Sabtu malam, fokus beralih ke laga melawan Atletico San Luis pada hari Rabu sebagai bagian dari jadwal padat Leagues Cup.
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