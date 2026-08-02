Lionel Messi kembali ke skuad Inter Miami saat juara bertahan MLS Cup melanjutkan perburuan Supporters’ Shield

Diterjemahkan oleh

Penyerang Inter Miami Lionel Messi telah kembali ke skuad pada hari pertandingan dan masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga Wilayah Timur Herons melawan Columbus Crew. Messi belum tampil untuk tim asal Florida Selatan itu sejak kekalahan Argentina di final Piala Dunia pada 19 Juli. Namun, rekan setimnya di tim nasional, Rodrigo De Paul, langsung masuk ke starting XI.