Diam-Diam, Lionel Messi Kembali Ke Barcelona! Sang GOAT Injakkan Kaki Ke Camp Nou Lagi
Messi tinggalkan Barcelona pada 2021
Lionel Messi tak kuasa menahan tangis saat meninggalkan Barcelona empat tahun lalu, setelah klub dipastikan tak mampu memperpanjang kontraknya karena krisis finansial. Ia pun menempuh petualangan baru di Prancis bersama Paris Saint-Germain, bergabung dengan Neymar dan Kylian Mbappe serta menambah koleksi trofi besar di sana.
Namun, keluarga Messi—bersama sang istri Antonela dan tiga putra mereka—tak betah hidup di Paris. Karenanya, ketika David Beckham dan Inter Miami datang dengan tawaran proyek ambisius pada 2023, Messi menerima tawaran untuk berkarier di Amerika Serikat.
Messi kirim kode kembali ke Barcelona
Kini dengan delapan Ballon d’Or dan total 46 trofi besar termasuk Piala Dunia, Messi tercatat sebagai pemain tersukses dalam sejarah sepakbola. Di Amerika, ia sudah mempersembahkan Piala Liga dan Supporters’ Shield untuk Inter Miami.
Meski bahagia di Florida, rumor kepulangannya ke Camp Nou terus berembus. Kecil kemungkinan La Pulga akan kembali ke Barca sebagai pemain, terlebih setelah ia meneken kontrak baru dengan Inter Miami. Namun, peluang untuk berperan sebagai duta besar atau bagian dari struktur klub di masa depan tetap terbuka. Untuk saat ini, Messi hanya menikmati momen pribadi di Camp Nou yang kosong dan tengah menjalani proses renovasi.
Melalui Instagram, ia menulis pesan menyentuh setelah kembali menginjakkan kaki ke Camp Nou: “Tadi malam saya kembali ke tempat yang saya rindukan sepenuh jiwa. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa ribuan kali menjadi orang paling berbahagia di dunia. Saya harap suatu hari nanti bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain—karena saya belum sempat melakukannya…”
Akankah Messi merumput di Camp Nou lagi?
Inter Miami sudah berjanji untuk mengerahkan segala cara demi mewujudkan laga perpisahan Messi di Barcelona. Presiden The Herons Jorge Mas menegaskan: “Kepergian Messi dari Barcelona tak berjalan sesuai keinginannya. Ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada klub yang membesarkannya, dan menurut saya keadaannya tak seperti yang kemauan Lionel. Saya sudah berjanji padanya akan melakukan segala cara agar dalam beberapa tahun ke depan ia bisa berpamitan kepada penggemar di Barcelona. Entah Inter Miami yang datang ke sana, atau kami menggelar laga khusus.”
Laga persahabatan antara Barcelona dan Inter Miami bisa saja digelar, tapi Barca sendiri dikabarkan tengah menimbang laga ekshibisi yang melibatkan Messi sebagai bagian dari seremoni pembukaan kembali Camp Nou. Namun rencana itu terkendala jadwal dan kesiapan stadion mengingat proses renovasi serta perizinan yang belum selesai. Dengan demikian, besar kemungkinan Messi akan menutup musim MLS 2025 sebelum terbang kembali ke Eropa.
Masa depan Messi di Inter Miami
Presiden Barcelona, Joan Laporta, yang pernah mengisyaratkan upaya memulangkan Messi sebagai pemain, berulang kali menegaskan bahwa klub sedang menyiapkan penghormatan besar bagi legenda mereka. “Harapan kami adalah dia bisa diberi penghormatan besar yang memsang sudah selayaknya ia dapatkan,” ujar Laporta.
Messi kini terikat kontrak dengan Inter Miami hingga 2028, yang akan membawanya di Amerika melampaui usia 40 tahun. The Herons juga tengah membangun stadion baru yang dijadwalkan selesai untuk musim 2026, di mana Messi akan tetap menjadi pusat perhatian.
Di lapangan, performanya masih gemilang. Dengan total 62 kontribusi gol dalam 46 laga musim ini, Messi berhasil membawa Inter Miami ke semi-final play-off Wilayah Timur menghadapi Cincinnati. Sebelum kembali fokus memburu trofi Piala MLS, maestro 38 tahun itu menyempatkan diri melakukan kunjungan emosional ke Barcelona.
