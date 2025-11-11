Diam-Diam, Lionel Messi Kembali Ke Barcelona! Sang GOAT Injakkan Kaki Ke Camp Nou Lagi

Kini dengan delapan Ballon d’Or dan total 46 trofi besar termasuk Piala Dunia, Messi tercatat sebagai pemain tersukses dalam sejarah sepakbola. Di Amerika, ia sudah mempersembahkan Piala Liga dan Supporters’ Shield untuk Inter Miami.

Meski bahagia di Florida, rumor kepulangannya ke Camp Nou terus berembus. Kecil kemungkinan La Pulga akan kembali ke Barca sebagai pemain, terlebih setelah ia meneken kontrak baru dengan Inter Miami. Namun, peluang untuk berperan sebagai duta besar atau bagian dari struktur klub di masa depan tetap terbuka. Untuk saat ini, Messi hanya menikmati momen pribadi di Camp Nou yang kosong dan tengah menjalani proses renovasi.

Melalui Instagram, ia menulis pesan menyentuh setelah kembali menginjakkan kaki ke Camp Nou: “Tadi malam saya kembali ke tempat yang saya rindukan sepenuh jiwa. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa ribuan kali menjadi orang paling berbahagia di dunia. Saya harap suatu hari nanti bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain—karena saya belum sempat melakukannya…”

