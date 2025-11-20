Getty
Lionel Messi: Saya Akan Kembali Ke Barcelona
Rekor Messi di Barcelona
Lionel Messi baru-baru ini berada di Barcelona untuk melakukan kunjungan rahasia ke Camp Nou, yang tengah bersiap dibuka kembali setelah proses renovasi besar-besaran.
Peraih delapan Ballon d’Or itu menjelma legenda sepakbola di stadion tersebut—mencetak 672 gol dalam 778 pertandingan bagi Blaugrana, memenangkan 10 gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions. Semua prestasi itu menjadikannya pemain tersukses dalam sejarah sepakbola.
Messi jadi GOAT, kalahkan Cruyff dan Ronaldinho
Messi kini resmi dinobatkan sebagai GOAT oleh para cules, mengalahkan pesaing legendaris seperti Johan Cruyff, Ronaldinho, Xavi, dan Andres Iniesta. Dalam penyerahan penghargaan oleh SPORT, Messi mengatakan: “Penghargaan ini sangat spesial karena apa yang diwakilinya dan dari mana ia berasal. Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama, baik yang indah maupun yang sulit, tapi itu normal karena karier tak selalu sempurna. Ini rumah saya, tempat saya, dan orang-orang saya.”
Messi akan kembali ke Barcelona
Messi tetap menjadi figur tak tergoyahkan di hati fans Barcelona, termasuk generasi muda yang tak banyak menyaksikannya sebelum kepergiannya ke PSG pada 2021.
Meski kini bermain ribuan kilometer jauhnya di MLS bersama Inter Miami, kisah cintanya dengan Barca tidak pernah benar-benar putus. Ia kembali menegaskan niat untuk kembali tinggal di Barcelona setelah pensiun.
“Jelas, saya akan kembali ke Barcelona. Saya akan datang ke stadion seperti penggemar lainnya, mendukung tim dan klub, jadi suporter biasa. Untuk sekarang, kemungkinan besar saya masih akan tinggal di sini (Miami) beberapa tahun lagi, tapi kami akan kembali ke Barcelona karena, seperti yang selalu saya katakan, itu tempat saya, rumah saya. Kami sangat merindukannya, jadi kami pasti kembali,” ujarnya.
Messi juga menanggapi video ucapan terima kasih dari fans Barcelona: “Kita telah melalui begitu banyak hal bersama, baik yang indah maupun yang sulit. Itu normal dalam karier selama bertahun-tahun, tak segalanya berjalan mulus. Tapi Barcelona adalah rumah saya, tempat saya, orang-orang saya. Saya sebenarnya ingin menghabiskan seluruh karier saya di sana tanpa harus pindah ke klub lain. Dan… ya, hanya bermain di Eropa untuk satu klub itu.”
Messi jadi pemain pinjaman Barcelona?
Messi juga mengenang masa ketika ia harus meninggalkan Barca untuk bergabung dengan PSG setelah klub tidak mampu memperpanjang kontraknya: “Sayangnya semuanya berjalan berbeda, tapi kenangan saya tentang semua momen itu akan selalu ada. Saya bersyukur untuk itu. Sudah lama saya tak kembali ke Barcelona, tak kembali ke stadion. Saya harus meninggalkan klub tanpa fans gara-gara pandemi, jadi tahun itu juga aneh. Banyak kenangan indah… terima kasih untuk semua orang di Barcelona. Saya juga punya kasih sayang khusus untuk mereka.”
Untuk saat ini, peluang Messi kembali bermain untuk Barcelona sangat kecil. Rencana peminjaman sensasional selama jeda MLS tidak realistis, karena ia baru saja meneken kontrak tiga tahun di Miami yang berlaku hingga 2028. Pada usia 38, ia juga diproyeksikan masih memperkuat Argentina dalam upaya mempertahankan gelar Piala Dunia di edisi 2026.
