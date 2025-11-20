Lionel Messi: Saya Akan Kembali Ke Barcelona

Messi tetap menjadi figur tak tergoyahkan di hati fans Barcelona, termasuk generasi muda yang tak banyak menyaksikannya sebelum kepergiannya ke PSG pada 2021.

Meski kini bermain ribuan kilometer jauhnya di MLS bersama Inter Miami, kisah cintanya dengan Barca tidak pernah benar-benar putus. Ia kembali menegaskan niat untuk kembali tinggal di Barcelona setelah pensiun.

“Jelas, saya akan kembali ke Barcelona. Saya akan datang ke stadion seperti penggemar lainnya, mendukung tim dan klub, jadi suporter biasa. Untuk sekarang, kemungkinan besar saya masih akan tinggal di sini (Miami) beberapa tahun lagi, tapi kami akan kembali ke Barcelona karena, seperti yang selalu saya katakan, itu tempat saya, rumah saya. Kami sangat merindukannya, jadi kami pasti kembali,” ujarnya.

Messi juga menanggapi video ucapan terima kasih dari fans Barcelona: “Kita telah melalui begitu banyak hal bersama, baik yang indah maupun yang sulit. Itu normal dalam karier selama bertahun-tahun, tak segalanya berjalan mulus. Tapi Barcelona adalah rumah saya, tempat saya, orang-orang saya. Saya sebenarnya ingin menghabiskan seluruh karier saya di sana tanpa harus pindah ke klub lain. Dan… ya, hanya bermain di Eropa untuk satu klub itu.”