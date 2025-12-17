Getty/GOAL
"Kami Butuh Lionel Messi!" - Kandidat Presiden Baru Barcelona Berjanji Akan Terjang Segala Cara Demi Pulangkan Superstar Inter Miami Itu
Barcelona sedang mempersiapkan pemilihan
Barcelona akan mengadakan pemilihan presiden pada tahun 2026 dan Ciria telah menjadi kandidat terbaru yang muncul. Pengusaha tersebut telah mengumumkan pembentukan 'Moviment 42' (Gerakan 42), platform elektoralnya menjelang pemilihan berikutnya di sebuah acara yang dihadiri oleh sekitar 700 orang, menurut AS. Ciria telah berjanji untuk membantu mengatasi masalah keuangan klub yang berkelanjutan dan ingin memberikan suara yang lebih kuat kepada para anggota. Dia juga menegaskan ingin melihat Messi kembali ke klub yang ditinggalkannya pada tahun 2021 dan mengatakan pemenang Piala Dunia itu masih dibutuhkan oleh raksasa Catalan tersebut.
- Getty Images
'Kami butuh Messi' - Ciria berjanji
Ciria ditanya tentang Messi selama sesi tanya jawab dengan anggota klub dan menjawab: "Kami sudah mengatakan pada tahun 2021 bahwa dia adalah jembatan antar generasi terbaik dalam istilah olahraga dan mesin ekonomi. Kami membutuhkan Leo Messi dan kami akan melakukan apa pun untuk membawanya kembali."
Namun Ciria tidak memberikan klarifikasi tentang peran apa yang dapat dimainkan Messi. Pemain berusia 38 tahun itu baru saja menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun di klub MLS Inter Miami, menunjukkan kembalinya bermain untuk membantu tim Barca Hansi Flick saat ini sangat tidak mungkin. Namun, Messi berulang kali menyatakan keinginan untuk kembali ke Barcelona untuk tinggal bersama keluarganya setelah waktunya di MLS berakhir. Memang dia mengungkapkan betapa dia merindukan Barcelona setelah melakukan perjalanan rahasia kembali ke Camp Nou baru-baru ini, memposting di Instagram: "Malam tadi saya kembali ke tempat yang sangat saya rindukan. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa ribuan kali menjadi orang paling bahagia di dunia. Saya berharap suatu hari saya bisa kembali, dan tidak hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya tidak pernah bisa...”
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berdasarkan data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang sekarang!
Ciria berjanji memberikan 'solusi nyata' untuk Barca
Ciria juga berjanji untuk membawa solusi nyata bagi masalah keuangan klub yang sedang berlangsung dan menyoroti masalah lain yang ingin dia selesaikan. Dia berkata: "Kami adalah kandidat untuk memenangkan pemilihan Barça berikutnya, tentu saja kami, tetapi di atas segalanya kami ingin menjaga warisan. Ketika sesuatu tidak berjalan, Anda harus mengubahnya, Anda harus memulai dari awal lagi. Kita tidak boleh terjebak dalam kepentingan pribadi atau posisi yang mengakar. Gerakan kami adalah satu-satunya yang telah menghadirkan solusi nyata. Kita harus memodernisasi klub dengan profesional yang sesungguhnya. Kami bukan semacam tipuan. Saya merasa dikeluarkan oleh harga yang prohibitif, oleh permainan membeli dan mengunduh tiket, oleh ketidakhadiran zona penggemar khusus dan gerakan asosiasi olahraga terbesar di dunia, klub pendukung, karena sekarang mereka tidak sesuai dengan kita. Utang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kami belum meningkatkan pendapatan meski ada inflasi, dan mungkin karena semua ini, inilah pemilihan terakhir yang akan kami alami sebagai anggota Barça."
- Getty Images Sport
Messi akan berperan dalam proses pemilihan Barca
Masih harus dilihat apakah Messi akan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk salah satu kandidat presiden Barca. Pemenang Piala Dunia dikatakan masih "sangat, sangat marah" dengan Laporta atas kepergiannya yang mengejutkan dari klub pada 2021, sementara mantan rekan setimnya Xavi Hernandez telah berbalik melawan presiden Barcelona saat ini dan menunjukkan dukungannya untuk Font. Namun, nama Messi masih kemungkinan akan digunakan oleh para kandidat saat mereka melanjutkan kampanye pemilihan mereka. Memang Font telah mengakui "hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya memenangkan pemilu adalah mengangkat telepon dan menelepon Messi" jika dia mengalahkan Laporta.
Iklan