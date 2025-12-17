"Kami Butuh Lionel Messi!" - Kandidat Presiden Baru Barcelona Berjanji Akan Terjang Segala Cara Demi Pulangkan Superstar Inter Miami Itu

Ciria ditanya tentang Messi selama sesi tanya jawab dengan anggota klub dan menjawab: "Kami sudah mengatakan pada tahun 2021 bahwa dia adalah jembatan antar generasi terbaik dalam istilah olahraga dan mesin ekonomi. Kami membutuhkan Leo Messi dan kami akan melakukan apa pun untuk membawanya kembali."

Namun Ciria tidak memberikan klarifikasi tentang peran apa yang dapat dimainkan Messi. Pemain berusia 38 tahun itu baru saja menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun di klub MLS Inter Miami, menunjukkan kembalinya bermain untuk membantu tim Barca Hansi Flick saat ini sangat tidak mungkin. Namun, Messi berulang kali menyatakan keinginan untuk kembali ke Barcelona untuk tinggal bersama keluarganya setelah waktunya di MLS berakhir. Memang dia mengungkapkan betapa dia merindukan Barcelona setelah melakukan perjalanan rahasia kembali ke Camp Nou baru-baru ini, memposting di Instagram: "Malam tadi saya kembali ke tempat yang sangat saya rindukan. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa ribuan kali menjadi orang paling bahagia di dunia. Saya berharap suatu hari saya bisa kembali, dan tidak hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya tidak pernah bisa...”

Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berdasarkan data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang sekarang!