"Yakin Banget Lionel Messi Mau Pulang!" - Kandidat Presiden Baru Barcelona Tegaskan Kepulangan Superstar Inter Miami Itu Krusial Untuk Masa Depan Klub
Barcelona gagal mempertahankan jasa Messi
Masalah keuangan Barcelona yang sudah lama berdiri membuat mereka tidak dapat memperpanjang masa tinggal Messi. Klub mengutip hambatan keuangan dan struktural yang ditimbulkan oleh regulasi La Liga sebagai alasan keluarnya pemain depan tersebut.
Pemain berusia 38 tahun itu kemudian memenangkan dua gelar Ligue 1 di PSG sebelum pindah ke Inter Miami pada tahun 2023. Messi menandatangani kontrak awal selama dua setengah tahun dengan Herons dan memperpanjang masa tinggalnya pada bulan Oktober, menyetujui persyaratan baru hingga tahun 2028.
Messi berperan penting saat Miami memenangkan MLS Cup di musim 2025, dengan pemenang Piala Dunia 2022 itu juga dinobatkan sebagai MVP liga untuk tahun kedua berturut-turut. Dan setelah memperpanjang masa tinggalnya di AS, kembali ke Barcelona dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin.
Kembalinya Messi dalam kapasitas bermain 'tidak realistis' - Laporta
Presiden Barcelona Laporta telah mengakui bahwa itu "tidak realistis" bahwa Messi akan kembali ke klub, tetapi mengatakan ia ingin mengadakan pertandingan penghormatan untuk pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub itu. "Untuk saya berspekulasi itu tidak realistis, juga saya pikir itu tidak adil, saya percaya itu tidak tepat," kata Laporta kepada Catalunya Radio bulan lalu.
Mengenai kemungkinan pertandingan penghormatan setelah renovasi Spotify Camp Nou selesai, pria berusia 63 tahun itu menambahkan: "Akan tepat jika dia mendapatkan penghormatan terbaik di dunia, dan akan luar biasa memilikinya di sini, di depan 105.000 penggemar."
Rival Laporta, Ciria, yang kampanyenya berada di bawah nama "Moviment 42", bersikeras bahwa penting agar Messi kembali ke Barcelona dalam kapasitas tertentu saat Blaugrana terus menghadapi masalah keuangan besar mereka. Latar belakang Ciria adalah dalam bidang ekonomi dan ia melihat dirinya sebagai kandidat ideal untuk menyelesaikan masalah keuangan klub.
Kembalinya Messi adalah 'strategis' untuk masa depan klub
Berbicara secara eksklusif dengan publikasi Spanyol SPORT, Ciria mengatakan dia sedang mengusahakan kesepakatan agar Messi kembali ke Barcelona. Ketika ditanya apakah dia telah mendekati atau berbicara dengan pemain internasional Argentina yang berpengalaman, dia berkata: "Leo Messi adalah perusahaan multinasional, dan kenyataannya itu patut dicontoh, dan kita harus memperhatikan banyak hal karena ia memiliki profesional tingkat atas di semua tingkatan. Jadi, ini bukan tentang pergi untuk makan barbecue, ini tentang mengusulkan proyek nyata di mana Leo Messi adalah mitra strategis untuk klub. Orang-orang di sekitar Leo Messi dan mereka yang mengambil keputusan bersamanya memiliki proyek, agar Leo Messi menjadi mitra strategis di semua area di mana kita sangat perlu meningkatkan pendapatan."
Ketika ditanya tentang dampak kembalinya Messi ke klub, Ciria menjawab: "Hanya satu fakta: kami menghasilkan pendapatan €994 juta. Pada musim 17-18, dengan apa yang saya anggap sebagai dewan direksi terburuk dalam sejarah klub, kami menghasilkan €990 juta. Jika saya hanya menerapkan inflasi dan biaya hidup, Barça seharusnya menghasilkan €1,2 miliar dalam pendapatan hari ini. Entah kita menyadari bahwa Leo Messi itu strategis, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan klub dan untuk melindungi serta memelihara model kepemilikan, atau kita tidak memahami dunia olahraga."
'Saya ingin sekali Messi mengucapkan selamat tinggal dari stadion ke stadion'
Ciria memang mengakui, bagaimanapun, bahwa kembalinya Messi dalam kapasitas bermain bukanlah keputusan dia, dengan mengatakan: "Itu akan diputuskan oleh manajemen olahraga bersama dengan dia, bukan oleh Marc Ciria. Ini mengubah segalanya….
"Saya akan senang jika Leo Messi bisa mengucapkan selamat tinggal dari stadion ke stadion sebagai pemain Barcelona, tetapi jika itu tidak bisa terjadi, maka sebagai sosok institusional dan komersial yang akan memberikan kita sumber daya yang kita butuhkan."
Ditanya apakah Messi sudah menanggapi proposalnya, Ciria menambahkan: "Itu untuk nanti. Tidak semua jawaban hari ini. Kita akan mendapatkan jawaban, tentu saja kita akan, kita akan menyempurnakan segalanya dan saya yakin bahwa Leo ingin kembali ke Barça. Dan Barça membutuhkan Leo."
Barcelona mengakhiri tahun di puncak La Liga setelah memenangkan delapan pertandingan berturut-turut untuk unggul empat poin dari rival Real Madrid. Mereka kembali beraksi dengan perjalanan singkat melintasi Barcelona untuk menghadapi rival Espanyol akhir pekan ini.
