"Yakin Banget Lionel Messi Mau Pulang!" - Kandidat Presiden Baru Barcelona Tegaskan Kepulangan Superstar Inter Miami Itu Krusial Untuk Masa Depan Klub

Masalah keuangan Barcelona yang sudah lama berdiri membuat mereka tidak dapat memperpanjang masa tinggal Messi. Klub mengutip hambatan keuangan dan struktural yang ditimbulkan oleh regulasi La Liga sebagai alasan keluarnya pemain depan tersebut.

Pemain berusia 38 tahun itu kemudian memenangkan dua gelar Ligue 1 di PSG sebelum pindah ke Inter Miami pada tahun 2023. Messi menandatangani kontrak awal selama dua setengah tahun dengan Herons dan memperpanjang masa tinggalnya pada bulan Oktober, menyetujui persyaratan baru hingga tahun 2028.

Messi berperan penting saat Miami memenangkan MLS Cup di musim 2025, dengan pemenang Piala Dunia 2022 itu juga dinobatkan sebagai MVP liga untuk tahun kedua berturut-turut. Dan setelah memperpanjang masa tinggalnya di AS, kembali ke Barcelona dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin.