Getty Images Sport
Lionel Messi Dapat Hadiah Langka Senilai $1,1 Juta Dari Miliarder India Di Tengah 'Tur GOAT' Yang Kacau
'Tur GOAT' Messi yang Kacau
Kekacauan melanda Stadion Salt Lake di Kolkata pada 13 Desember karena penampilan Messi yang sangat dinanti hanya berlangsung kurang dari 25 menit. Ia terpaksa dievakuasi di tengah kerumunan tokoh-tokoh lokal yang menyerbu lapangan demi berfoto dengan pemenang delapan Ballon d'Or tersebut.
Lebih dari 85.000 penggemar datang untuk melihat sekilas sang legenda sepakbola, namun lebih dari 100 orang — termasuk politisi, pejabat, selebritas, dan staf keamanan — memadati lapangan begitu Messi masuk, menghalangi pandangan dan mengacaukan jadwal.
Ketika frustrasi memuncak dan penggemar menyadari mereka hampir tidak bisa melihat superstar Argentina itu meski telah membayar tiket mahal, suasana berubah cepat dari euforia menjadi kemarahan. Kerusuhan stadion meningkat ketika beberapa pendukung mulai merusak kursi dan melemparkan botol air ke lapangan setelah Messi pergi. Video menunjukkan penggemar memanjat pagar dan mencemooh ofisial saat acara tersebut runtuh akibat kesalahan manajemen.
Laporan mengonfirmasi bahwa Messi, bersama rekan setimnya di Inter Miami Luis Suarez dan Rodrigo De Paul, dilarikan keluar dari lokasi karena masalah keamanan mendesak saat penyelenggara kehilangan kendali atas situasi.
Penyelenggara utama acara tersebut, Satadru Dutta, ditahan oleh polisi menyusul kekacauan stadion, sementara Ketua Menteri negara bagian Bengal Barat, Mamata Banerjee, memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi atas insiden tersebut.
- Getty Images Sport
Messi Menerima Hadiah Langka Luar Biasa dari Miliarder
Messi berada di India sebagai bagian dari 'GOAT Tour 2025', sebuah acara empat bagian di mana ia dijadwalkan menghadiri pertandingan persahabatan, klinik sepakbola remaja, turnamen padel, dan meluncurkan inisiatif amal di Kolkata, Hyderabad, Mumbai, dan New Delhi.
Di akhir turnya, Messi diundang untuk mengunjungi Pusat Penyelamatan dan Konservasi Satwa Liar Global Vantara di Jamnagar, negara bagian Gujarat, milik miliarder India Mukesh Ambani.
Selama kunjungannya ke pusat konservasi tersebut, putra Ambani, Anant, menghadiahi Messi sebuah jam tangan ultra-langka RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asia Edition', dengan harga sekitar £825.000 ($1,1 juta atau sekitar Rp17,5 miliar). Jam tangan tersebut dikatakan sebagai edisi terbatas, dengan hanya 12 buah yang tersedia secara global.
Messi Hilang Kesabaran Setelah Kekacauan di Kolkata
Kecuali tujuan pertama kunjungannya, sisa tur di India berjalan lancar. Namun, selama kehadiran singkatnya di depan penonton Kolkata, legenda Argentina itu dilaporkan sempat kehilangan kesabaran.
Mantan pemain internasional India, Lalkamal Bhowmick, yang hadir di lokasi, mengatakan kepada Sports Now: "Awalnya semua berjalan baik saat Messi berjalan ke stadion. Dia tampak santai, tersenyum, dan menjabat tangan kami semua. Dia bahkan memberikan tanda tangan tanpa ragu. Saat terlalu banyak orang menyerbu ke lapangan dan mulai memotret, dia menjadi tampak tidak nyaman. Situasi menjadi terlalu padat dengan sangat cepat, dan kami bisa melihat reaksinya berubah saat semua orang di sekitarnya mulai memotret. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda kekesalan, kehilangan kesabaran, dan semuanya menjadi tidak terkendali."
Kesalahan manajemen ini tidak hanya memengaruhi para penggemar tetapi juga sangat berdampak pada para atlet yang terlibat dalam pertandingan eksibisi, yang dimaksudkan untuk merayakan kehadiran Messi di India.
- Getty
Apakah Messi Menuju Klub Masa Kecil Newell's Old Boys?
Guillermo Munoz, kandidat presiden di Newell's Old Boys di Argentina, telah menyatakan keinginannya untuk membawa kembali Messi ke klub di mana semuanya bermula bagi sang legenda.
Berbicara kepada TNT Sports, Munoz berkata: "Pertama, kita harus melihat apakah Messi ingin terhubung dengan Newell's. Saya mungkin sangat ingin Messi datang, tetapi tidak cukup hanya mengatakan, 'suatu hari nanti, suatu hari nanti.' Saya melihat Messi dan dia membuat saya menangis. Tapi itu tidak berarti dia berada di atas klub sama sekali."
Dia menambahkan: "Suatu hari, Maradona berkata: 'Saya akan bermain di Newell's'. Suatu hari Tata Martino berkata: 'Saya akan membantu di Newell's. Messi tidak memiliki komitmen atau kewajiban kepada Newell's. Tetapi jika dia benar-benar ingin datang, dia harus mengatakannya."
