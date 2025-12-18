Lionel Messi Dapat Hadiah Langka Senilai $1,1 Juta Dari Miliarder India Di Tengah 'Tur GOAT' Yang Kacau

Kekacauan melanda Stadion Salt Lake di Kolkata pada 13 Desember karena penampilan Messi yang sangat dinanti hanya berlangsung kurang dari 25 menit. Ia terpaksa dievakuasi di tengah kerumunan tokoh-tokoh lokal yang menyerbu lapangan demi berfoto dengan pemenang delapan Ballon d'Or tersebut.

Lebih dari 85.000 penggemar datang untuk melihat sekilas sang legenda sepakbola, namun lebih dari 100 orang — termasuk politisi, pejabat, selebritas, dan staf keamanan — memadati lapangan begitu Messi masuk, menghalangi pandangan dan mengacaukan jadwal.

Ketika frustrasi memuncak dan penggemar menyadari mereka hampir tidak bisa melihat superstar Argentina itu meski telah membayar tiket mahal, suasana berubah cepat dari euforia menjadi kemarahan. Kerusuhan stadion meningkat ketika beberapa pendukung mulai merusak kursi dan melemparkan botol air ke lapangan setelah Messi pergi. Video menunjukkan penggemar memanjat pagar dan mencemooh ofisial saat acara tersebut runtuh akibat kesalahan manajemen.

Laporan mengonfirmasi bahwa Messi, bersama rekan setimnya di Inter Miami Luis Suarez dan Rodrigo De Paul, dilarikan keluar dari lokasi karena masalah keamanan mendesak saat penyelenggara kehilangan kendali atas situasi.

Penyelenggara utama acara tersebut, Satadru Dutta, ditahan oleh polisi menyusul kekacauan stadion, sementara Ketua Menteri negara bagian Bengal Barat, Mamata Banerjee, memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi atas insiden tersebut.