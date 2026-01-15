Getty
Bagaimana Lionel Messi Bikin Enzo Fernandez Jalani Mimpi Ala "PlayStation" Saat Argentina Bersiap Pertahankan Gelar Piala Dunia
Jalur karir Fernandez: Kenaikan meteorik menuju ketenaran
Fernandez adalah sosok yang kurang dikenal pada saat itu, terutama bagi penonton di luar Amerika Selatan. Potensinya telah diperhatikan di River Plate, memungkinkan pindah menuju Eropa dengan klub Portugal, Benfica.
Setelah meraih gelar global di Timur Tengah, tidak butuh waktu lama bagi raksasa Premier League, Chelsea, untuk mendekatinya. Fernandez bergabung dengan mereka pada 2023 dengan rekor transfer Inggris senilai £107 juta ($144 juta) dan tidak menoleh ke belakang sejak saat itu.
Dia sering mengambil tugas kapten untuk The Blues, karena keterampilan kepemimpinannya diuji, sementara tahun 2025 memberikan kesuksesan nyata dalam bentuk kemenangan di Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
Mengapa Fernandez menjalani impian bersama Messi yang dianggap sebagai GOAT
Sepanjang perjalanan, Fernandez telah menambah jumlah penampilan internasional seniornya menjadi 38. Sebagian besar dari penampilan tersebut diperoleh dengan kehadiran Messi di sisinya, dengan pemenang delapan kali Ballon d’Or tersebut berubah dari idola masa kecil menjadi teman dekat dan mentor.
Dalam perjalanan tersebut, Fernandez mengatakan kepada Por el Mundo: “Saya dulu bermain PlayStation, saya menonton pertandingannya, dan tiba-tiba saya berlatih bersamanya. Ini luar biasa, sebuah mimpi.”
Fernandez memainkan peran penting dalam kemenangan Piala Dunia Argentina di Qatar, dengan usahanya membantu Messi melengkapi koleksi medali paling gemerlap yang pernah dilihat sepak bola profesional.
Fernandez telah mengatakan kepada GIVEMESPORT tentang pencapaian tersebut: “Memenangkan Piala Dunia bersama Messi adalah hal yang luar biasa. Kami sepenuhnya termotivasi karena tim kami tumbuh dengan menonton Leo di rumah di TV. Kami telah berjuang untuk itu selama bertahun-tahun dan Messi memiliki urusan yang belum selesai.
“Saya sangat bangga bisa berbagi momen itu dengannya dan memenangkan Piala Dunia bersamanya, mengetahui apa artinya baginya dan bagi kami semua. Tentu saja, kami semua ingin melakukannya untuknya karena itu adalah satu-satunya pencapaian olahraga yang belum diraihnya.
“Dia orang yang hebat dan saya sangat bangga berbagi momen ini dengannya. Dia yang terhebat sepanjang masa, jadi ini adalah hak istimewa untuk berbagi ruang ganti dengannya. Ini adalah hal besar bagi saya dan saya sangat menikmatinya. Saya mencoba memanfaatkan setiap momen yang dihabiskan bersamanya.”
Bagaimana Messi membantu bintang muda beradaptasi di skuad Argentina
Messi selalu siap membantu bakat-bakat yang sedang berkembang untuk menemukan pijakan mereka dalam tim nasional Argentina, dengan hal yang sama berlaku untuk beberapa tokoh berpengalaman lainnya yang tahu betapa sulitnya langkah itu.
Fernandez menambahkan tentang bagaimana proses itu terjalin baginya: “Kami adalah kelompok yang luar biasa. Dari hari pertama saya tiba, saya selalu merasa sangat didukung. Kelompok ini bersatu, dan itu terlihat. Saya sangat muda dan semuanya baru bagi saya. Saya harus mengangkat topi untuk para pemain karena mereka adalah manusia yang luar biasa.”
Berturut-turut? Siapa yang akan dihadapi Argentina di Piala Dunia 2026?
Argentina sekarang sedang bersiap untuk mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, dengan acara unggulan FIFA menuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026. Fernandez, jika kondisi fisiknya memungkinkan, akan menjadi bagian dari rencana Lionel Scaloni.
Banyak yang mengharapkan Albiceleste akan kembali berprestasi, tetapi Fernandez enggan membuat prediksi. Dia berkata ketika diminta untuk melihat ke depan ke turnamen besar lainnya: "Apa pun bisa terjadi, tetapi kami melakukannya dengan sangat baik. Kami harus terus menang. Apa yang terjadi, sudah terjadi."
Argentina telah ditempatkan dalam Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania - dengan pertandingan pembuka mereka berlangsung di Arrowhead Stadium di Kansas City pada 16 Juni. Messi - yang terus bermain di MLS untuk Inter Miami - kemungkinan akan bertanding dalam pertandingan tersebut, tetapi South American GOAT belum secara resmi mengonfirmasi partisipasinya.
