Bagaimana Lionel Messi Bikin Enzo Fernandez Jalani Mimpi Ala "PlayStation" Saat Argentina Bersiap Pertahankan Gelar Piala Dunia

Sepanjang perjalanan, Fernandez telah menambah jumlah penampilan internasional seniornya menjadi 38. Sebagian besar dari penampilan tersebut diperoleh dengan kehadiran Messi di sisinya, dengan pemenang delapan kali Ballon d’Or tersebut berubah dari idola masa kecil menjadi teman dekat dan mentor.

Dalam perjalanan tersebut, Fernandez mengatakan kepada Por el Mundo: “Saya dulu bermain PlayStation, saya menonton pertandingannya, dan tiba-tiba saya berlatih bersamanya. Ini luar biasa, sebuah mimpi.”

Fernandez memainkan peran penting dalam kemenangan Piala Dunia Argentina di Qatar, dengan usahanya membantu Messi melengkapi koleksi medali paling gemerlap yang pernah dilihat sepak bola profesional.

Fernandez telah mengatakan kepada GIVEMESPORT tentang pencapaian tersebut: “Memenangkan Piala Dunia bersama Messi adalah hal yang luar biasa. Kami sepenuhnya termotivasi karena tim kami tumbuh dengan menonton Leo di rumah di TV. Kami telah berjuang untuk itu selama bertahun-tahun dan Messi memiliki urusan yang belum selesai.

“Saya sangat bangga bisa berbagi momen itu dengannya dan memenangkan Piala Dunia bersamanya, mengetahui apa artinya baginya dan bagi kami semua. Tentu saja, kami semua ingin melakukannya untuknya karena itu adalah satu-satunya pencapaian olahraga yang belum diraihnya.

“Dia orang yang hebat dan saya sangat bangga berbagi momen ini dengannya. Dia yang terhebat sepanjang masa, jadi ini adalah hak istimewa untuk berbagi ruang ganti dengannya. Ini adalah hal besar bagi saya dan saya sangat menikmatinya. Saya mencoba memanfaatkan setiap momen yang dihabiskan bersamanya.”