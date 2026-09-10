Dua legenda terbesar klub Eropa menjadi pusat perhatian pada Rabu malam saat Chicago Fire dan Inter Miami bermain imbang 1-1. Laga MLS yang sangat dinantikan itu berlangsung di Soldier Field dan memenuhi ekspektasi besarnya.

Sebanyak 63.094 penonton memadati stadion untuk menyaksikan duel bertabur bintang tersebut. Jumlah luar biasa itu mencatat rekor baru kehadiran kandang untuk Chicago, melampaui catatan sebelumnya yang dibuat dalam pertandingan yang sama persis musim lalu.

Dengan para superstar global seperti Messi, Lewandowski, dan Casemiro semuanya tampil, pertandingan ini menjadi promosi yang luar biasa bagi liga. Para penonton yang hadir disuguhi laga yang berlangsung sangat kompetitif, menampilkan kecemerlangan dalam menyerang serta ketangguhan dalam bertahan.