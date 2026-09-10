AFP
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Lionel Messi dan Robert Lewandowski saling berbalas gol saat Inter Miami menyelamatkan hasil imbang dalam laga pemecah rekor di Chicago
Rekor penonton menyaksikan tontonan spektakuler di Soldier Field
Dua legenda terbesar klub Eropa menjadi pusat perhatian pada Rabu malam saat Chicago Fire dan Inter Miami bermain imbang 1-1. Laga MLS yang sangat dinantikan itu berlangsung di Soldier Field dan memenuhi ekspektasi besarnya.
Sebanyak 63.094 penonton memadati stadion untuk menyaksikan duel bertabur bintang tersebut. Jumlah luar biasa itu mencatat rekor baru kehadiran kandang untuk Chicago, melampaui catatan sebelumnya yang dibuat dalam pertandingan yang sama persis musim lalu.
Dengan para superstar global seperti Messi, Lewandowski, dan Casemiro semuanya tampil, pertandingan ini menjadi promosi yang luar biasa bagi liga. Para penonton yang hadir disuguhi laga yang berlangsung sangat kompetitif, menampilkan kecemerlangan dalam menyerang serta ketangguhan dalam bertahan.
- AFP
Legenda-legenda Eropa mencetak gol
Tidak butuh waktu lama bagi para bintang utama untuk memberi dampak pada pertandingan ini. Mantan penyerang Bayern Munich dan Barcelona, Lewandowski, membuka skor untuk Fire pada menit ke-10, menyelesaikan peluang dengan sentuhan akrobatik khasnya dan membuat publik tuan rumah bergemuruh.
Meski tertinggal lebih dulu, Inter Miami merespons dengan brilian tak lama setelah jeda turun minum. Gol penyama kedudukan lahir berkat veteran lain yang punya rekam jejak panjang di Eropa, ketika mantan gelandang Real Madrid Casemiro mencetak gol.
Pemain internasional Brasil itu melompat paling tinggi untuk menyundul bola hasil sepak pojok akurat yang dikirim Messi. Kombinasi mematikan itu menegaskan kualitas luar biasa yang dimiliki Miami, memastikan tim tamu kembali masuk ke dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
Messi ukir sejarah lagi di MLS
Assist untuk gol penyeimbang Casemiro menjadi yang ke-13 bagi Messi musim ini, membuatnya memuncaki daftar assist liga. Namun, sepak pojok itu juga menegaskan tonggak luar biasa lain dalam karier gemilang pemain Argentina tersebut.
Setelah lebih dulu mencatatkan 18 gol pada musim ini, Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang membukukan 30 atau lebih kontribusi gol dalam tiga musim yang berbeda. Kecemerlangannya yang tak pudar tetap menjadi kekuatan utama di balik kesuksesan Miami.
Sementara itu, Chicago sangat berutang pada ketangguhan lini belakang mereka kepada kiper Chris Brady. Sang penjaga gawang membuat enam penyelamatan krusial sepanjang laga, termasuk tepisan gemilang dengan menjatuhkan diri untuk menggagalkan German Berterame pada menit ke-16, yang membuat timnya tetap sepenuhnya berada dalam pertandingan.
- Getty Images Sport
Persaingan gelar makin memanas menjelang akhir pekan
Hasil imbang ini membuat kedua tim sama-sama merenungkan peluang yang terlewat untuk memanfaatkan hasil menguntungkan di laga lain. Dengan pemuncak klasemen Nashville SC menelan kekalahan dari Toronto FC lebih awal pada hari itu, kemenangan bagi Chicago atau Miami akan sangat mengubah peta persaingan di papan atas klasemen.
Inter Miami saat ini berada di peringkat kedua, tertinggal sembilan poin dari lawan mereka pada Sabtu, Nashville. Miami sedang berusaha keras membangun momentum saat mereka memburu status sebagai tim pertama yang menjuarai liga secara beruntun sejak LA Galaxy mencatatkan pencapaian itu pada 2012.
Bagi Fire, perhatian kini beralih ke duel penting akhir pekan ini. Mereka punya peluang emas untuk menyalip New England Revolution dan naik dari posisi keempat ke peringkat ketiga saat kedua tim bertemu dalam laga head-to-head yang krusial.
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