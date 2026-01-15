Getty Images
Mengapa Kembalinya Lionel Messi Ke Camp Nou Bakal Tetap Jadi Hal Yang 'Ruwet' Buat Barcelona?
Barcelona terus melihat kemungkinan reuni dengan Messi.
Meski fokus pada masa kini, Barca tidak dapat menghindari masa lalu dan menghindari masa depan. Satu orang yang memenuhi kedua hal tersebut adalah pemenang Ballon d'Or delapan kali, Messi. Dia mungkin berada jauh dari pandangan di tim MLS Inter Miami, tetapi jarang keluar dari pikiran.
Messi baru-baru ini melakukan tur rahasia ke Camp Nou, setelah proyek renovasi besar-besaran, dan telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Barcelona pada suatu saat bersama istrinya Antonela dan tiga putra mereka. Pertandingan persahabatan atau eksibisi yang memungkinkan dia bermain di depan penggemar lagi, setelah meninggalkan Paris Saint-Germain pada 2021, telah diusulkan.
Tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk pertandingan tersebut, meskipun banyak gosip beredar, dan Deco mengakui bahwa dia tetap berada dalam kegelapan terkait reuni dengan Messi. Mundo Deportivo melaporkan bahwa dia mengatakan ketika ditanya kapan anak yang hilang dapat kembali: “Keputusan-keputusan itu biasanya dibuat ketika orang tidak ada, dan saya pikir itu membuatnya lebih rumit.”
Apakah Lewandowski akan ditawari perpanjangan kontrak di Barcelona?
Telah diusulkan bahwa Messi bisa segera bergabung di Amerika Serikat oleh striker Barca saat ini Lewandowski, saat kontraknya menuju bebas transfer pada musim panas. Deco mengatakan ketika ditanya tentang perpanjangan di sana: "Robert menikmati waktunya di Barça, dia adalah salah satu striker terbaik dalam beberapa tahun terakhir, kunci bagi kami. Itu akan bergantung padanya; dia memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya. Kami belum tahu apa rencananya. Kami harus duduk dan berbicara dengan jujur. Kami sedang fokus pada momen penting musim saat ini, jadi saya tidak berpikir ini waktu yang tepat."
Pembaruan tentang Flick & Ter Stegen
Dia melanjutkan untuk mengatakan ketika ditekan tentang masa depan Flick, dengan ahli taktik Jerman telah meraih perak utama lainnya di Piala Super Spanyol 2026: "Manajer adalah pelatih hebat dan orang hebat. Perubahan manajemen diperlukan; kami memiliki skuad muda dan pemain berpengalaman. Kita harus menikmati momen ini. Dia memiliki satu tahun lagi dalam kontraknya, dan sekarang bukan saatnya untuk membicarakannya, karena kita perlu fokus memenangkan gelar berikutnya. Terlalu dini untuk membicarakannya.”
Sementara Flick akan tetap bertahan, rekan senegaranya Ter Stegen mungkin segera keluar setelah mengalami masalah cedera dan kehilangan posisi starter. Deco mengatakan tentang kemungkinan keberangkatan Januari untuk penjaga gawang Jerman: “Saat ini tidak ada apa-apa. Kenyataannya kami senang dengan Marc; prioritas pertama adalah mengembalikannya ke kebugaran penuh dan dia tersedia. Pelatih membuat keputusan olahraga, kami tidak ikut campur. Dan jika ada pemain yang tidak bahagia dan meminta untuk pergi agar mendapatkan lebih banyak waktu bermain, kami akan mendengarkan mereka.”
Raphinha membantu upaya Barcelona meraih lebih banyak trofi
Deco juga memberikan pandangannya tentang penyerang Brasil, Raphinha, yang sebelumnya sempat dibicarakan akan keluar sebelum menjadi kandidat Ballon d'Or: “Raphinha kembali ke level terbaiknya, dia sangat penting bagi tim, dia adalah pemain yang memimpin tim, yang menekan, yang menginspirasi, yang bekerja keras, yang mencetak gol... dia adalah pemain kunci bagi kami.”
Tentang rumor yang pernah terdengar mengenai Raphinha, dengan keputusan yang dibuat untuk tidak menjualnya: “Kami telah mengatakan selama dua tahun bahwa tim ini perlu ditingkatkan, bukan menjadi lebih buruk. Idenya selalu untuk menjaga tim ini bersama karena kami tahu dengan sangat baik kualitas yang mereka miliki. Kami tidak tertarik menjual pemain mana pun. Raphinha ada dalam rencana kami dan selalu menunjukkan bahwa dia ingin berada di klub, dia ingin membuat sejarah di sini.”
Barcelona unggul empat poin dari rival Clasico, Real Madrid - yang mereka kalahkan di Arab Saudi untuk meraih sukses Piala Super - di tabel Liga dan juga tetap dalam perburuan gelar Copa del Rey dan Liga Champions.
