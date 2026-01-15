Meski fokus pada masa kini, Barca tidak dapat menghindari masa lalu dan menghindari masa depan. Satu orang yang memenuhi kedua hal tersebut adalah pemenang Ballon d'Or delapan kali, Messi. Dia mungkin berada jauh dari pandangan di tim MLS Inter Miami, tetapi jarang keluar dari pikiran.

Messi baru-baru ini melakukan tur rahasia ke Camp Nou, setelah proyek renovasi besar-besaran, dan telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Barcelona pada suatu saat bersama istrinya Antonela dan tiga putra mereka. Pertandingan persahabatan atau eksibisi yang memungkinkan dia bermain di depan penggemar lagi, setelah meninggalkan Paris Saint-Germain pada 2021, telah diusulkan.

Tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk pertandingan tersebut, meskipun banyak gosip beredar, dan Deco mengakui bahwa dia tetap berada dalam kegelapan terkait reuni dengan Messi. Mundo Deportivo melaporkan bahwa dia mengatakan ketika ditanya kapan anak yang hilang dapat kembali: “Keputusan-keputusan itu biasanya dibuat ketika orang tidak ada, dan saya pikir itu membuatnya lebih rumit.”