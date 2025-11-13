Laporta mengaku tak mengetahui bahwa Messi akan berkunjung ke stadion, dengan berkata: “Saya tidak tahu dia akan datang, tapi Camp Nou adalah rumahnya. Ketika dijelaskan bagaimana itu terjadi, sepertinya itu keputusan spontan yang manis. Dia baru selesai makan malam dan ingin mampir bersama beberapa teman."

Presiden Barca itu menambahkan bahwa pihak klub tengah menyiapkan momen khusus untuk memberi penghormatan kepada Messi ketika renovasi stadion selesai.

"Sudah sepantasnya Leo menerima penghormatan terindah di dunia. Ketika selesai, kami akan memiliki stadion berkapasitas 105.000 penggemar, jadi kami ingin dia berada di sana. Kami sedang bekerja keras agar bisa memberikan penghormatan tersebut dan memastikan bahwa sepakbola terbaik di dunia bisa kembali terlihat di sini, dan sebagai bagian dari penghormatan, kami ingin memberikan Leo penghormatan yang pantas baginya."

Messi memang tidak sempat berpamitan dengan baik-baik kepada para pada 2021, ketika Barcelona gagal memperpanjang kontraknya karena kendala finansial dan ia harus pindah ke Paris Saint-Germain. Laporta berulang kali menyebut bahwa peresmian Camp Nou yang baru akan menjadi momen ideal untuk memberi penghormatan kepada sang legenda, meski hingga kini belum ada rencana resmi yang diumumkan.