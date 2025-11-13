Getty
Januari, Lionel Messi Kembali Jadi Pemain Barcelona Lagi?! Ini Tanggapan Joan Laporta
Mungkinkah Messi kembali ke Barcelona?
Lionel Messi memicu kehebohan di Barcelona pekan ini setelah diam-diam mengunjungi Camp Nou dan menuliskan pesan penuh harapan di Instagram: "Semoga suatu hari nanti saya bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya belum sempat melakukannya…”
Pertanyaan tentang kemungkinan Messi kembali ke Barca sebagai pemain pun diajukan kepada Joan Laporta. Akan tetapi, sang presiden menanggapinya dengan jawaban singkat. Dalam wawancara dengan Catalunya Radio, ia berkata: “Dengan segala hormat kepada Messi, para pemain kami, dan para anggota kami, ini bukan saat yang tepat untuk berspekulasi tentang skenario yang tidak realistis.”
Reaksi Laporta terhadap kunjungan rahasia Messi
Laporta mengaku tak mengetahui bahwa Messi akan berkunjung ke stadion, dengan berkata: “Saya tidak tahu dia akan datang, tapi Camp Nou adalah rumahnya. Ketika dijelaskan bagaimana itu terjadi, sepertinya itu keputusan spontan yang manis. Dia baru selesai makan malam dan ingin mampir bersama beberapa teman."
Presiden Barca itu menambahkan bahwa pihak klub tengah menyiapkan momen khusus untuk memberi penghormatan kepada Messi ketika renovasi stadion selesai.
"Sudah sepantasnya Leo menerima penghormatan terindah di dunia. Ketika selesai, kami akan memiliki stadion berkapasitas 105.000 penggemar, jadi kami ingin dia berada di sana. Kami sedang bekerja keras agar bisa memberikan penghormatan tersebut dan memastikan bahwa sepakbola terbaik di dunia bisa kembali terlihat di sini, dan sebagai bagian dari penghormatan, kami ingin memberikan Leo penghormatan yang pantas baginya."
Messi memang tidak sempat berpamitan dengan baik-baik kepada para pada 2021, ketika Barcelona gagal memperpanjang kontraknya karena kendala finansial dan ia harus pindah ke Paris Saint-Germain. Laporta berulang kali menyebut bahwa peresmian Camp Nou yang baru akan menjadi momen ideal untuk memberi penghormatan kepada sang legenda, meski hingga kini belum ada rencana resmi yang diumumkan.
Messi ungkap kerinduan pada Barcelona
Messi baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim MLS 2028, menutup peluang untuk kembali secara permanen ke Barcelona. Meski begitu, pemain berusia 38 tahun itu mengaku betapa ia merindukan kota yang sudah seperti rumah baginya, dan ingin kembali bersama keluarganya kelak.
Maka tak heran jika muncul spekulasi bahwa Messi bisa dipinjam Barcelona pada Januari mendatang demi menjaga kebugaran sebelum pramusim MLS 2026 dimulai, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026.
Dalam wawancara dengan Sport sebelum kunjungan rahasianya ke Camp Nou, Messi berkata: “Kami sangat merindukan Barcelona. Anak-anak dan istri saya sering membicarakan Barcelona, dan kami ingin sekali tinggal di sana lagi. Kami punya rumah di sana, segalanya, itu yang kami inginkan. Saya juga tidak sabar ingin kembali ke stadion saat renovasinya selesai. Sejak pindah ke Paris, saya belum pernah ke Camp Nou lagi, lalu mereka bermain di Montjuic. Akan terasa aneh kembali ke stadion yang baru dan melihatnya, karena terakhir kali saya melihatnya sudah lama sekali. Akan sangat menarik untuk mengingat semua kenangan yang pernah terjadi di sana, meski stadionnya akan berbeda. Seperti biasa, saya hanya bisa berterima kasih atas cinta yang selalu saya rasakan.”
Messi bersiap bela Argentina
Saat ini, Messi tengah bersama timnas Argentina untuk menjalani laga uji coba melawan Angola pada jeda internasional. Pertandingan akan digelar Jumat (14/11) besok, dan Messi diperkirakan akan tampil sejak menit pertama.
