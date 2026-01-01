Rival Berat Lionel Messi Di Piala Dunia 2026: Tolong Jangan Pensiun, Ya!

Lionel Messi memainkan peran penting dalam membawa Argentina lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ia mencetak delapan gol, mengantar tim asuhan Lionel Scaloni finis di puncak klasemen Kualifikasi CONMEBOL.

Namun, sang GOAT sudah berulang kali menyuarakan keraguan soal partisipasinya di turnamen tersebut, di mana Argentina akan berusaha mempertahankan gelar yang mereka raih usai mengalahkan Prancis lewat adu penalti di final Piala Dunia 2022 di Qatar.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol SPORT pada November kemarin, Messi menegaskan bahwa ia tak ingin memaksakan diri. “Tentu saja Piala Dunia sangat istimewa. Bermain untuk tim nasional itu istimewa, apalagi di kompetisi resmi besar seperti itu, terlebih mengingat apa arti Piala Dunia, terutama setelah menjuarainya,” ujar Messi.

“Tapi seperti yang saya katakan, saya tidak ingin menjadi beban. Saya ingin merasa benar-benar bugar secara fisik, agar tahu pasti saya bisa membantu dan berkontribusi untuk tim. Musim kami [di Inter Miami] berbeda dengan musim di Eropa. Akan ada pramusim di antaranya, dengan beberapa pertandingan mendekati Piala Dunia. Kita lihat saja keadaannya dari hari ke hari, apakah saya merasa cukup siap secara fisik untuk berada di level yang saya inginkan dan bisa berpartisipasi."

“Yang jelas, saya sadar betul ini Piala Dunia—ia istimewa, dan kompetisi terbesar yang ada. Saya antusias, tapi saya menjalaninya selangkah demi selangkah.”