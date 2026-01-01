Getty Images Sport
Rival Berat Lionel Messi Di Piala Dunia 2026: Tolong Jangan Pensiun, Ya!
Messi emoh jadi 'beban' Argentina di Piala Dunia
Lionel Messi memainkan peran penting dalam membawa Argentina lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ia mencetak delapan gol, mengantar tim asuhan Lionel Scaloni finis di puncak klasemen Kualifikasi CONMEBOL.
Namun, sang GOAT sudah berulang kali menyuarakan keraguan soal partisipasinya di turnamen tersebut, di mana Argentina akan berusaha mempertahankan gelar yang mereka raih usai mengalahkan Prancis lewat adu penalti di final Piala Dunia 2022 di Qatar.
Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol SPORT pada November kemarin, Messi menegaskan bahwa ia tak ingin memaksakan diri. “Tentu saja Piala Dunia sangat istimewa. Bermain untuk tim nasional itu istimewa, apalagi di kompetisi resmi besar seperti itu, terlebih mengingat apa arti Piala Dunia, terutama setelah menjuarainya,” ujar Messi.
“Tapi seperti yang saya katakan, saya tidak ingin menjadi beban. Saya ingin merasa benar-benar bugar secara fisik, agar tahu pasti saya bisa membantu dan berkontribusi untuk tim. Musim kami [di Inter Miami] berbeda dengan musim di Eropa. Akan ada pramusim di antaranya, dengan beberapa pertandingan mendekati Piala Dunia. Kita lihat saja keadaannya dari hari ke hari, apakah saya merasa cukup siap secara fisik untuk berada di level yang saya inginkan dan bisa berpartisipasi."
“Yang jelas, saya sadar betul ini Piala Dunia—ia istimewa, dan kompetisi terbesar yang ada. Saya antusias, tapi saya menjalaninya selangkah demi selangkah.”
Pelatih Spanyol ingin Messi beraksi di Piala Dunia lagi
Meski begitu, Messi kini didesak untuk tampil di Piala Dunia 2026 oleh pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente. La Roja, sang kampiun Eropa, jamak diprediksi menjadi salah satu rival terberat Argentina dalam mempertahankan gelar juara dunia.
Setelah mencatat dua assist dalam kemenangan bersejarah Inter Miami di final Piala MLS, Messi dinilai masih berada di level tertinggi. De la Fuente menegaskan bahwa sang megabintang tetap bisa menjadi faktor pembeda bagi Argentina di panggung terbesar sepakbola dunia.
Spanyol, yang kini memuncaki peringkat FIFA putra, akan menghadapi Argentina di ajang Finalissima pada Jumat, 27 Maret 2026. La Roja memastikan tempat di laga tersebut usai menjuarai Euro 2024, sementara Argentina lolos setelah menjuarai Copa America 2024.
De la Fuente: jangan pernah pensiun, Messi
Berbicara kepada media Spanyol AS, De la Fuente mengatakan: “Messi adalah tipe pemain yang seharusnya tidak pernah pensiun. Sama seperti Cristiano Ronaldo. Mereka luar biasa.”
“Entah mau seperti apa performanya di Finalissima atau Piala Dunia, Messi adalah pemain yang bisa membuat perbedaan hanya dengan satu detail kecil. Karena itu, rasa hormat dan kekaguman penuh untuk perjalanan karier Leo dan apa yang masih ada di depannya.”
Spanyol sendiri tergabung di Grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan debutan Tanjung Verde.
Zanetti ikut dukung Messi tampil di Piala Dunia
Komentar De la Fuente sejalan dengan pandangan legenda Inter Milan dan mantan kapten Argentina, Javier Zanetti, yang juga mendukung Messi ikut berlaga. La Albiceleste berada di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania.
“Itu harus menjadi keputusannya, tapi menurut saya iya, [dia akan tampil,” kata Zanetti kepada FourFourTwo. “Hanya tinggal beberapa bulan lagi, dan saya percaya dia juga ingin kembali mewakili negaranya. Saya tidak ragu itu akan terjadi.”
Menepis keraguan soal usia Messi—yang akan berusia 39 tahun pada 24 Juni 2026, sementara Piala Dunia dimulai pada 11 Juni—Zanetti menambahkan: “Saya tidak setuju dengan itu (Messi dianggap terlalu tua). Messi sepenuhnya masih mampu memimpin. Dia cerdas, tahu lebih baik dari siapa pun soal apa yang dibutuhkan tim, dan dikelilingi pemain-pemain hebat di tim nasional. Saya yakin bahwa bersama dia, Argentina akan kembali menjadi kandidat kuat di Piala Dunia berikutnya.”
Saat ditanya apakah Messi bisa terus membela Argentina setelah 2026, Zanetti, yang mengoleksi 145 caps untuk Albiceleste, berkata: “Saya tidak tahu apakah itu bisa dilihat dalam jangka pendek, tapi menurut saya ini sudah saatnya bagi Messi untuk menikmati sepakbola. Yang terpenting sekarang adalah Messi menikmati apa yang dia lakukan. Piala Dunia akan menjadi ujian penting untuk melihat bagaimana perasaannya, lalu dia bisa memutuskan dengan tenang apakah ingin melanjutkan atau tidak.”
