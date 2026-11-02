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US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Lingkungan yang beracun: Spalletti memperingatkan suporter Juventus

Juventus vs SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A
L. Spalletti
Italia

"Allianz tidak lagi menjadi benteng"!

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Luciano Spalletti menyampaikan seruan penuh semangat kepada para suporter Juventus, mendorong mereka untuk mendukung tim alih-alih mengubah Stadion Allianz menjadi lingkungan yang beracun.

Meski meraih kemenangan krusial dengan skor 2-0 atas Napoli, pelatih Bianconeri itu bergegas menyinggung ketegangan yang kian meningkat di tribune dan lapangan menyusul rentetan hasil buruk belakangan ini.

Juventus menjalani laga yang digelar kemarin, Minggu, di kandang sendiri di bawah tekanan luar biasa setelah kekalahan memalukan 2-0 dari Genoa yang terancam degradasi. Kekecewaan pun memuncak sebelum laga dimulai, di mana para suporter melakukan protes di luar Stadion Allianz dan melontarkan makian kepada para pemain sejak peluit awal.

Meski suasana penuh ketegangan, tuan rumah pada akhirnya mampu meraih kemenangan. Awal pertandingan diwarnai tembakan dari Juan Cabal yang membentur tiang, sementara Guglielmo Vicario tampil gemilang dengan penyelamatan brilian atas tembakan Lorenzo Lucca.

Titik balik terjadi ketika Luca Marianucci, pemain Napoli, menerima kartu kuning keduanya, sehingga tim tamu harus menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain.

Juventus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan cara yang memukau, dan tembakan jarak jauh dari Kenan Yildiz dan Jeremie Boga memastikan kemenangan berharga (2-0), yang memicu perayaan emosional di pinggir lapangan, di mana Spalletti memeluk erat staf kepelatihannya saat peluit panjang dibunyikan.

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  • Kepercayaan yang hilang: seruan untuk bersatu

    Dilansir situs Goal, Spalletti mengungkapkan pernyataannya kepada jaringan DAZN Italia seusai laga, di mana ia memuji para pemain dan staf kepelatihannya, dengan mengatakan: "Mereka menderita sama seperti saya, dan bekerja dari pagi hingga malam. Saya adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pergi, tetapi mereka biasanya selalu bersama saya di sebagian besar waktu. Meski begitu, penghargaan di hadapan Napoli layak diberikan kepada tim."

    Ia melanjutkan: "Mereka mampu mengumpulkan kekuatan dan menemukan keinginan untuk mengambil langkah pertama, terus maju, berpikir positif, lalu berhasil mewujudkannya pada babak kedua dengan beberapa penyesuaian. Saya rasa mereka memang pantas menang, yang mengembalikan sebagian rasa percaya diri mereka dalam sepak bola yang mereka tampilkan."

    Namun, jelas terlihat bahwa penurunan performa tim belakangan ini telah berdampak negatif pada kondisi psikologis para pemain Juventus, hal yang diakui oleh Spalletti, seraya menegaskan bahwa hilangnya kepercayaan diri kerap menyebar di antara anggota tim yang sedang terpuruk.

    Spalletti mengakui: "Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah berdiri di sisi mereka, tetapi ada pemain yang benar-benar terjerumus dalam pusaran ini dan kehilangan rasa percaya diri dalam segala hal yang mereka lakukan, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana."

    Ia menambahkan: "Ketika terjadi satu umpan keliru yang sederhana atau keraguan dalam mengambil keputusan, yang lebih buruk daripada mengambil keputusan yang salah, maka kekurangan kepercayaan diri ini menular ke seluruh anggota tim."

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  • Atmosfer permusuhan: "Stadion ini harus kembali menjadi benteng kami"

    Juventus kini harus memanfaatkan kemenangan ini sebagai fondasi untuk membangun kembali musimnya dan memperbaiki hubungannya yang retak dengan para pendukungnya. Dengan adanya kekurangan dalam skuad, Spalletti benar-benar menyadari bahwa atmosfer stadion yang bermusuhan akan menghambat kemajuan mereka pada laga-laga mendatang.

    Ia menambahkan: "Kita hanya perlu terus melangkah maju. Ini adalah momen yang harus kita hadapi, dan setelah itu kalian bisa bicara apa pun yang kalian mau. Sekarang, kita harus solid, bersama sebuah stadion yang menunjukkan wajah aslinya di babak kedua, dan berjuang berdampingan dengan tim."

    Ia melanjutkan: "Kalian boleh bilang Spalletti tidak bagus, pemain ini tidak bagus, singkirkan semuanya, tetapi sekarang kita perlu bersatu, dan stadion ini harus kembali menjadi benteng kita."

    Ia menutup pernyataannya dengan seruan terakhir untuk bersatu: "Meskipun kami belum sepenuhnya membuat mereka senang, kami tetap membutuhkan para pendukung kami di sisi kami, jadi kami berterima kasih kepada setiap orang yang bertepuk tangan untuk kami hari ini dan berdiri bersama kami. Ini adalah momen di mana kami perlu bersatu dan berdiri dalam satu barisan, mencoba melangkah maju dan bersikap positif, suatu hal yang tidak mudah di tengah jumlah kami yang sedikit. Ini adalah kemenangan yang layak bagi para pemain, yang pantas mendapatkan tepuk tangan meriah."

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Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV