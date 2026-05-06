Menurut laporan surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, telah terjadi lima putaran pembicaraan antara penyerang asal Serbia tersebut dan juara Serie A, namun kesepakatan mengenai kontrak baru belum tercapai.
Lima putaran negosiasi tanpa hasil: Transfer calon penyerang FC Bayern semakin dekat
Meskipun Vlahovic dilaporkan bersikap terbuka terkait perpanjangan kontrak jangka pendek selama dua tahun saja dan juga bersedia menerima pengurangan gaji, namun klub dan sang pemain masih memiliki perbedaan yang terlalu jauh terkait tunjangan tambahan seperti pembayaran bonus atau pemberian uang muka saat penandatanganan kontrak.
Dengan penghasilan bersih sekitar 12 juta euro, pemain berusia 26 tahun ini termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di liga utama Italia.
Kontrak Vlahovic saat ini, yang pindah dari Fiorentina ke Juventus pada Januari 2022 dengan biaya transfer hampir 85 juta euro, akan berakhir setelah musim ini, sehingga ia bisa meninggalkan klub Turin tersebut tanpa biaya transfer.
FC Bayern juga menunjukkan minat pada Dusan Vlahovic
Di masa lalu, klub-klub dari Italia, seperti AC Milan, sering disebut-sebut sebagai calon pembeli; selain itu, FC Bayern München juga dikabarkan telah mengincar pemain yang telah 41 kali membela tim nasional Serbia tersebut.
Di Säbener Straße, Vlahovic bisa menggantikan Nicolas Jackson, yang akan kembali ke Chelsea FC setelah masa peminjamannya berakhir. Di belakang Harry Kane yang sudah mapan, pemain berusia 26 tahun ini mungkin harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan untuk saat ini, namun Kane yang berusia 32 tahun juga bukan lagi pemain termuda.
Pada musim ini, Vlahovic telah mencetak tujuh gol dan dua assist dalam 20 pertandingan resmi. Ia melewatkan sebagian besar musim ini akibat cedera adduktor yang berkepanjangan, sebelum akhirnya kembali bermain pada 21 Maret melawan Sassuolo. Baru-baru ini, ia mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Hellas Verona.