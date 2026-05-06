Lima putaran negosiasi tanpa hasil: Transfer calon penyerang FC Bayern semakin dekat

Meskipun Vlahovic dilaporkan bersikap terbuka terkait perpanjangan kontrak jangka pendek selama dua tahun saja dan juga bersedia menerima pengurangan gaji, namun klub dan sang pemain masih memiliki perbedaan yang terlalu jauh terkait tunjangan tambahan seperti pembayaran bonus atau pemberian uang muka saat penandatanganan kontrak.

Dengan penghasilan bersih sekitar 12 juta euro, pemain berusia 26 tahun ini termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di liga utama Italia.

Kontrak Vlahovic saat ini, yang pindah dari Fiorentina ke Juventus pada Januari 2022 dengan biaya transfer hampir 85 juta euro, akan berakhir setelah musim ini, sehingga ia bisa meninggalkan klub Turin tersebut tanpa biaya transfer.