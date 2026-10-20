Bek Liverpool Ronald Araujo mewakili skuad pemain dalam konferensi pers pada Senin menjelang laga kandang melawan Villarreal di Anfield dalam ajang Liga Champions UEFA. Setelah bergabung dari Barcelona, pemain timnas Uruguay itu menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari para pendukung setempat.

Araujo mengakui bahwa bermain untuk Liverpool membawa tuntutan besar, tetapi menegaskan bahwa ia mampu tampil baik di tengah tekanan akibat ekspektasi tinggi.

Bek tersebut menyatakan komitmen penuhnya untuk meraih kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa.