Mark Pain
Diterjemahkan oleh
“Lihat betapa besarnya Liverpool!” Ronald Araujo buka suara soal perubahan posisi dan kehidupan di Anfield
Araujo menikmati tanggung jawab di Liverpool dan kedekatan dengan suporter
Bek Liverpool Ronald Araujo mewakili skuad pemain dalam konferensi pers pada Senin menjelang laga kandang melawan Villarreal di Anfield dalam ajang Liga Champions UEFA. Setelah bergabung dari Barcelona, pemain timnas Uruguay itu menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari para pendukung setempat.
Araujo mengakui bahwa bermain untuk Liverpool membawa tuntutan besar, tetapi menegaskan bahwa ia mampu tampil baik di tengah tekanan akibat ekspektasi tinggi.
Bek tersebut menyatakan komitmen penuhnya untuk meraih kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa.
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Bek memperingatkan soal gaya permainan berbasis penguasaan bola Villarreal
Setelah berkali-kali menghadapi Villarreal selama berkarier di Spanyol, Araujo memperingatkan bahwa Kapal Selam Kuning memiliki kualitas umpan yang luar biasa. "Di bawah Barcelona, mereka mencatatkan penguasaan bola tertinggi kedua di La Liga. Itu menunjukkan kualitas pemain yang mereka miliki," ujar Araujo.
"Saya mengenal Villarreal dengan baik; saya sudah berkali-kali menghadapi mereka. Mereka tim hebat dengan pemain-pemain hebat."
"Namun, kami bermain di Anfield dan punya identitas sendiri. Kami harus memberikan segalanya sejak menit pertama dan mendominasi pertandingan," tegasnya.
Kemampuan beradaptasi, pelajaran bahasa, dan absennya Szoboszlai
Araujo menikmati perannya sebagai bek kanan di bawah arahan Iraola. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang belajar bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan baik bersama rekan-rekan setim yang lebih muda, seperti Rio Ngumoha dan Jeremy Jacquet. "Saya tidak akan menyangkal bahwa saya lebih nyaman bermain sebagai bek tengah, tetapi itu bukan masalah," kata Araujo.
"Dalam sepakbola ada bahasa universal. Kalau Anda harus berteriak kepada seseorang, Anda akan memahaminya."
Menanggapi absennya Dom Szoboszlai karena cedera, Araujo menambahkan: "Dom adalah pemain yang luar biasa... Saat ini, kami tidak bisa memainkannya dan saya yakin kami akan merindukannya, tetapi skuad kami punya kualitas yang hebat."
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Liverpool berupaya memperpanjang rekor dominan di kandang dalam kompetisi Eropa
Berbekal rekor kandang impresif berupa 15 kemenangan dalam 16 pertandingan terakhir mereka di fase grup atau fase liga Liga Champions di Anfield, Liverpool menghadapi laga ini dengan penuh percaya diri.
Meski Villarreal datang setelah meraih kemenangan 3-1 atas Napoli, Araujo tetap yakin Liverpool punya kualitas untuk melangkah jauh di Eropa.
Liverpool mengincar tiga poin dalam pertandingan pukul 20.00 BST demi mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi musim ini.
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