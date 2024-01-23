Liga Super Eropa Siap Bikin Turnamen Tandingan Liga Champions Usai Didukung 20 Klub

Eric Noveanto
European Super League GFXGetty/ GOAL
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Pimpinan Liga Super Eropa, Anas Laghrari mengklaim bahwa mereka sudah memiliki cukup dukungan klub untuk memulai turnamen baru.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • ESL mengklaim telah mendapat dukungan 20 klub
  • Bisa segera menggulirkan turnamen baru
  • Pengadilan Eropa mengukung langkah ESL

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