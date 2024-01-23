Liga Super Eropa Siap Bikin Turnamen Tandingan Liga Champions Usai Didukung 20 Klub

Liga Super Eropa Siap Bikin Turnamen Tandingan Liga Champions Usai Didukung 20 KlubEric NoveantoGetty/ GOALChampions LeaguePremier LeagueLaLigaSerie ABundesligaPimpinan Liga Super Eropa, Anas Laghrari mengklaim bahwa mereka sudah memiliki cukup dukungan klub untuk memulai turnamen baru.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniESL mengklaim telah mendapat dukungan 20 klubBisa segera menggulirkan turnamen baruPengadilan Eropa mengukung langkah ESL